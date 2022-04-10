Овечкин повторил рекорд Буре! Он снова забил в пустые ворота

Капитан «Вашингтона» отличился в 45-й раз за сезон.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Бостон» — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Голы: Карлсон — 14 (Шири), 24:11 — 1:0. Лазар — 8 (Фолиньо), 27:55 — 1:1. Хаула — 14 (Макэвой), 28:55 — 1:2. Уилсон — 23 (Эллер, Манта), 34:50 — 2:2. Эллер — 10 (Дженсен), 47:18 — 3:2. Овечкин — 45 (п.в., Кузнецов, Карлсон), 59:58 — 4:2. Вратари: Ванечек — Ульмарк (58:06 — 59:58). Штраф: 8 — 4. Броски: 31 (7+11+13) — 31 (8+16+7).

Наши: Кузнецов (21.01/5/+1), Овечкин (19.46/6/+1), Орлов (18.06/1/+2) — -.

10 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

Второй матч за два дня, к тому же еще и в дневное время, — огромное испытание для возрастного «Вашингтона». Накануне столичная команда в залихватском стиле победила «Питтсбург» (6:3) и вряд ли успела полностью восстановиться. Тренерский штаб даже дал отдохнуть шведскому центрфорварду Никласу Бэкстрему, которому состояние здоровья не позволяет на одинаковом уровне играть в тяжелом графике. Логично, что «Бостон» попытался уже в первом периоде использовать свое преимущество в свежести. Если бы не вдохновение вратаря Витека Ванечека, то «Кэпиталз» бы пришлось несладко. Особенно впечатлили два эпизода с его участием, когда он не позволил реализовать отличные моменты защитнику «Брюинз» Чарли Макэвою.

Еще раз на помощь хозяевам пришли арбитры, посчитавшие, что Трент Фредерик нанес акцентированный удар коньком по шайбе, которая влетела в сетку, и гол не засчитали. Атаке «Бостона» очевидно не хватало травмированного Давида Пастрняка, одного из лучших снайперов лиги. Без него два большинства его партнеры отработали вхолостую.

У хозяев острыми действиями выделялся Евгений Кузнецов. Голкипер «Бостон» Линус Улльмарк эффектно поймал ловушкой шайбу после хитрого броска челябинца. «Вашингтон» вспыхивал редкими отрезками, убеждая в том, что способен терпеть и ждать своего шанса. Для плей-офф это хороший признак, поскольку на текущей стадии регулярного чемпионата в красивом стиле разрывать соперников никто не требует. Джон Карлсон от души щелкнул в фирменном стиле и попал в ближнюю «девятку». Кузнецов чуть ранее грамотно перекрыл обзор Улльмарку, и тот переместился с небольшим опозданием, не успев закрыть угол.

«Бостон» катастрофически безобразно провел очередное большинство, но психологически не надломился. На выручку пришло четвертое звено, которое активно и агрессивно действовало почти в каждой своей смене. Иногда достаточно огромного объема работы и везения у чужих ворот. Бедлам во владениях Ванечека завершился точным броском Кертиса Лазара с близкого расстояния.

Для подсевших игроков «Кэпиталз» после пропущенного гола второй период продолжился на грустной ноте. Все та же четвертая тройка «Брюинз» накормила своих оппонентов по максимуму, что те не смогли грамотно смениться. Огромное свободное пространство нападающий Эрик Хаула преодолел в несколько шагов и сильно бросил в дальний от себя угол без шансов для Ванечека.

Александр Овечкин по большей части был малозаметен, как и почти весь «Вашингтон». Однако опыт и мастерство имеют значение, когда энергии и сил осталось не так много. Второй гол хозяев родился почти на пустом месте. Улльмарк и защитник Дерек Форборт потеряли из виду отскочившую от щитка голкипера шайбу — этим воспользовался громила Том Уилсон, несмотря на свои габариты, очень вовремя сориентировался на добивании.

«Вашингтон», как следует отдохнув, интересно начал третий период, атаковал, и однажды гостей спасла только штанга. Те, в свою очередь, должны были жалеть о моменте, упущенном при очередной попытке реализовать большинство. Брэд Маршанд бросал уже в пустой угол, но умудрился попасть в ногу форварда «Кэпиталз» Ника Дауда. Хозяева при в целом не слишком впечатляющей игре снова показали, что умеют цепляться за любой шанс. Безобидный бросок Ларса Эллера почти от борта стал голевым из-за рикошета от конька Хаулы.

После этого эпизода «Вашингтон» на глазах расправил плечи. В одной смене не использовали выходы «один в ноль» Кузнецов и Конор Шири, а потом «Кэпиталз» впервые в матче получили большинство. Веселье продолжилось — Улльмарк два раза вытащил шайбу после разящих бросков Овечкина, а выбежавший со скамейки штрафников Тэйлор Холл не переиграл Ванечека. Свой гол, который стал для него 775-м в карьере, капитан «Вашингтона» забил в пустые ворота на последней секунде матча. Таким образом, Овечкин повторил рекорд Павла Буре. Последний в сезоне-1999/2000, выступая за «Флориду», забросил девять шайб в пустые ворота.