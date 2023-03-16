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Сегодня, 06:55

Овечкин вернулся! Забил, отдал и помог «Вашингтону» сотворить камбэк

Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Баффало»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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16 марта. «Вашингтон» — «Баффало» — 5:4 Б.
Фото USA Today Sports
Александр еще на шажочек приблизился к Гретцки.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Баффало» — 5:4 Б (1:3, 0:0, 3:1, 0:0, 1:0)
Голы: Любушкин — 2 (Кребс, Стиллман), 4:43 — 0:1. Петерка — 9 (Куинн), 8:50 — 0:2. Оши — 18 (бол., Строум, Овечкин), 10:03 — 1:2. Джост — 7, 18:06 — 1:3. Кузнецов — 12 (Алексеев, Оши), 41:32 — 2:3. Гиргенсонс — 9 (Кребс, Пауэр), 45:22 — 2:4. Овечкин — 37 (ван Римсдайк, Строум), 50:30 — 3:4. Уилсон — 8 (бол., Бэкстрем), 58:52 — 4:4.
Победный буллит: Кузнецов.
Вратари: Линдгрен (58:24 — 58:52) — Луукконен.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 39 (8+10+19+2) — 27 (6+9+9+3).
Наши: Алексеев (18.40/0/+1), Кузнецов (17.07/4/0), Овечкин (19.32/5/0) — Любушкин (14.47/1/+2).
16 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Перед матчем «Вашингтон» — «Баффало» всех волновал только один вопрос — примет ли в нем участие Александр Овечкин, пропустивший предыдущую встречу с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела. И, разумеется, больше всех переживали за здоровье фанаты «Столичных», державшие в голове довольно простой факт — команда Питера Лавиолетта проиграла все шесть матчей в сезоне, в которых она была вынуждена обходиться без своего капитана. Однако сегодня Неломающаяся Русская Машина вернулась в первое звено и помогла «Кэпиталз» забрать трудовые два очка.

Правда, матч с «Клинками» начался для лучшего бомбардира хозяев с «минуса» и результативной ошибки. На 8-й минуте он на пару с Расмусом Сандином не сумел вывести шайбу из зоны в борьбе с неуступчивым Пейтоном Кребсом и уже через пару секунд увидел гол в исполнении Ильи Любушкина. Российский защитник «Сэйбрз» в этом сезоне забивает не так часто и куда чаще отличается голевыми передачами, но в этом эпизоде не бросить по воротам здорово прикрытого на пятачке Чарли Линдгрена было бы странно. В итоге после этого «Кэпиталз» на несколько минут выпали из игры и горели 0:2 уже к середине первого периода, пропустив еще одну шайбу от молодого немца Джей Джея Петерки.

Однако Овечкин за свою оплошность исправился еще до первого перерыва, не став бросать с излюбленной точки в большинстве и выдав классный пас на пятак Тому Уилсону. Канадец в этом эпизоде отличиться голом не сумел. Зато момент «доел» подскочивший на добивание американец Ти Джей Оши. Впрочем, под занавес первой двадцатиминутки хозяева после грубейшей ошибки Конора Шири словили результативную контратаку «Баффало» и вновь позволили гостям оторваться, оказавшись до самого конца матча в роли догоняющих.

Во втором периоде парни Лавиолетта откатали практически вхолостую. А вот на третий вышли совершенно в другом настроении и уже в самом его начале наконец-то забросили вторую шайбу после не самого сложного выстрела Евгения Кузнецова, который летел точно в грудь голкиперу «Баффало» Укко-Пекке Луукконену. Как бы то ни было, на эмоциях русского центра «Столичных», прервавшего своим голом семиматчевую засуху, ошибка финна никак не сказалась.

Быстро отыграться «Вашингтону» не позволила еще одна ошибка Сандина. На 46 минуте швед вновь проиграл единоборство у борта все тому же Кребсу и позволил канадцу выкатить классную передачу на пятак, где преимущество в две шайбы «Клинкам» вернул накативший из глубины латыш Земгус Гиргенсонс.

Однако шансы на камбэк хозяев довольно быстро восстановил Овечкин. Уже через несколько смен Великий Снайпер, оказавшийся по ходу матча в сочетании с Конором Шири и Диланом Строумом, вместе с партнерами насытил пятак гостей и удачно подставил клюшку под бросок Тревора Ван Римсдайка, оформив свой 37-гол в сезоне. Забавно, что Ови мог и похоронить шансы на своей команды победу, накажи команда Дона Гранато его удаление за фол на Любушкине.

К счастью для «Вашингтона», на этот раз они не позволили «Баффало» уйти в отрыв и за минуту до конца болельщики на «Кэпитал Уан Арене» все-таки увидели спасительный гол от Тома Уилсона в формате «6 на 4», который отправил команды сперва в овертайм, а затем и в серию буллитов.

И разве можно теперь представить любую перестрелку с участием «Кэпиталз» без трюка Кузнецова с «выключенным контроллером»? Своей манерой исполнения и коронным замедлением челябинский мастер бесит практически всех голкиперов НХЛ. Но вряд ли чье-либо мнение волнует человека, который и принес сегодня победу команде из столицы США. Забивал, забивает и будет забивать.

Ну а мы не забываем про старую шарманку: до рекорда Гретцки — всего 77 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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1 Каролина 66 44 22 96
2 Нью-Джерси 67 44 23 94
3 Рейнджерс 67 38 29 86
4 Питтсбург 67 34 33 78
5 Айлендерс 70 35 35 78
6 Вашингтон 69 33 36 73
7 Филадельфия 67 24 43 59
8 Коламбус 66 21 45 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 66 50 16 105
2 Торонто 67 40 27 89
3 Тампа-Бэй 68 40 28 86
4 Флорида 67 33 34 73
5 Баффало 67 33 34 72
6 Оттава 67 33 34 70
7 Детройт 67 30 37 69
8 Монреаль 68 27 41 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 68 37 31 87
2 Миннесота 68 39 29 86
3 Колорадо 66 38 28 82
4 Виннипег 68 38 30 79
5 Нэшвилл 65 34 31 75
6 Сент-Луис 67 29 38 63
7 Аризона 68 25 43 61
8 Чикаго 67 23 44 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 68 42 26 90
2 Лос-Анджелес 68 39 29 87
3 Эдмонтон 68 37 31 82
4 Сиэтл 67 37 30 81
5 Калгари 68 30 38 74
6 Ванкувер 66 29 37 63
7 Анахайм 68 22 46 54
8 Сан-Хосе 68 19 49 51
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Вашингтон – Баффало
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