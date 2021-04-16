Другу Овечкина испортили юбилейный матч: «Вашингтон» проиграл худшей команде НХЛ

Никлас Бэкстрем провел 1000-й матч в лиге, но «Кэпс» умудрились уступить «Баффало».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Баффало» — 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Голы: Райнхарт — 15 (Козенс, Йокихарью), 18:50 — 0:1. Орлов — 6 (Оши), 19:37 — 1:1. Олофссон — 12, 21:36 — 1:2. Миттельштадт — 7 (мен., Бьорк), 25:42 — 1:3. Манта — 13 (Карлсон, Бэкстрем), 29:59 — 2:3. Бьорк — 3 (Козенс), 33:23 — 2:4. Томпсон — 5 (п.в., Асплунд), 59:17 — 2:5.

Вратари: Ванечек (29:30 — 29:59Андерсон, 33:23, 58:04 — 59:17) — Токарски.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (8+9+12) — 30 (12+13+5).

Наши: Кузнецов (17.11/3/0), Овечкин (21.49/6/-1), Орлов (18.34/2/+2) — -.

16 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.

Когда болельщики и журналисты после победы «Вашингтона» над «Филадельфией» напомнили всем, что следующий матч станет для Никласа Бэкстрема 1000-м не только в НХЛ, но и за «Кэпиталз», то казалось, что у его партнеров в домашней игре против бедового «Баффало» просто нет права проиграть в этот день и расстроить свою живую легенду. Да и без круглой цифры многолетнего друга Овечкина мотивации у лидера Восточного дивизиона должно было хватать с лихвой — всего в двух очках от них идут «Айлендерс», у которых по-прежнему сыграно на один матч меньше.

Разумеется, перед выходом на раскатку игроки «Вашингтона», надевшие свитеры с 19-м номером, устроили шведскому суперцентру юбилейный коридор и отбили ему кулачок.

А на арену все так же дружно приехали в футболках с изображением Бэкстрема и надписью «N1KY».

— Во-первых, просто добраться до отметки в 1000 матчей — это уже множество игр в лиге, и я этим горжусь. Во-вторых, мне очень повезло сделать это, играя за одну команду, и я очень, очень доволен тем, что провел 1000 матчей в ее составе. Если я проведу всю карьеру в «Вашингтоне», то это будет прекрасно. Я люблю команду, город, болельщиков и вообще все. Это важно. Я и моя семья влюбились в город.

Очевидно, это прекрасная отметка. Но в то же время я чувствую, что впереди у меня еще много лет. Речь, скорее, о настрое «продолжай дальше», о том, чтобы не довольствоваться, а стремиться к большему. Это настрой, который нужно ощущать, по крайней мере у меня он есть", — сказал швед в небольшом интервью официальному сайту НХЛ.

Однако в итоге 1000-я игра за «Вашингтон» Бэкстрема, даже несмотря на его голевой пас Энтони Манте, обернулась поражением от абсолютно худшей команды лиги, над которой в этом сезоне издевается весь дивизион и смеются болельщики почти всех остальных тридцати команды (фанаты «Детройта», «Оттавы», «Анахайма» и «Нью-Джерси» тихо сочувствуют).

Хозяева уже в стартовой двадцатиминутке допускали запредельное для себя количество брака и позволяли сопернику себя перебрасывать, а на уйти на перерыв с равным счетом смогли только благодаря голу Дмитрия Орлова за 22 секунды до первой сирены. Правда шестая шайба российского защитника в сезоне ничем не помогла «Вашингтону», а «Баффало» еще к экватору матча после гола Виктора Олофссона и успешной контратаки Кейси Миттельштадта в меньшинстве окончательно вогнало «Кэпиталз» в уныние и в конце концов достаточно неожиданно и вполне уверенно переиграло фаворита.