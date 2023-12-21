От страшной болезни до НХЛ всего за полтора года! Русский талант дебютировал за команду Овечкина

Иван Мирошниченко провел первый матч за «Вашингтон».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Лапьер — 2 (Протас), 9:56 — 1:0. Фэшинг — 2 (Клаттербак), 21:03 — 1:1. Эдмундсон — 1 (Манта, Лапьер), 33:12 — 2:1. Ли — 9, 52:02 — 2:2. Строум — 13 (бол., Овечкин, Карлсон), 61:41 — 3:2.

Вратари: Кемпер — Варламов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (14+12+8+2) — 32 (7+9+16+0).

Наши: Кузнецов (18.53/2/0), Мирошниченко (10.14/2/0), Овечкин (19.01/5/-2) — Романов (24.18/2/+2).

21 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.

После завершения четырехматчевой выездной серии «Вашингтон» нашел идеальный способ заставить болельщиков забыть о безголевой серии Александра Овечкина хотя бы на пару дней. Для того, чтобы сместить акценты с проблем своего капитана, «Кэпиталз» оказалось достаточно перед домашней игрой с «Айлендерс» впервые в регулярке вызвать из фарм-клуба 19-летнего россиянина Ивана Мирошниченко — пожалуй, главного проспекта, играющего сейчас в клубной системе.

Нетрудно догадаться, что за несколько дней до Рождества клубные медиа подали историю с первым матчем в НХЛ парня из Уссурийска, победившего позапрошлым летом лимфому Ходжкина, максимально красиво. Сообщение о предстоящем дебюте в лучшей лиге мира от коуча «Столичных» Спенсера Карбери молодой нападающий услышал в тренерской прямо перед камерой. В роли переводчика у него под рукой оказался белорусский форвард «Кэпс» Алексей Протас.

«Окей, ты готов к этому моменту? — Да. — Хорошо, поздравляю Миро. Увидимся завтра!». Кому-то этот диалог с главным тренером может показаться чересчур наигранным и пафосным. Однако наверняка сам Иван запомнит его на всю жизнь. Еще недавно его карьера была в реальной опасности, а теперь он слышал слова, к которым шел всю свою жизнь.

«Я был так рад и в то же время взволнован, когда услышал эту новость. Я просто наслаждаюсь тем, что сейчас здесь происходит. Просто счастлив быть здесь. Нервничаю, потому что, по сути, в своей жизни пережил очень много обстоятельств и разных ситуаций. Работал ради этого момента всю свою жизнь. Все нервничают, семья тоже нервничает. Так что я так рад завтрашнему дню.

Очень рад быть в одной тройке с таким звездным игроком, как Кузя. Хорошо, что он говорит по-русски, он сможет мне очень помочь. Надеюсь, я помогу ему забить пару голов, а он поможет мне", — не скрывал своего счастья парень перед облепившими его во вторник журналистами.

На предсезонке Мирошниченко уже успел сыграть два матча за «Вашингтон». Причем в обоих случаях в партнерах у него был Овечкин, с которым его упорно сравнивают из-за игрового стиля уже не первый сезон. Однако сразу после вызова из АХЛ он появился на тренировке не в капитанском звене, а в номинально третьей тройке с Евгением Кузнецовым и другим новичком «Столичных» Хендриксом Лапьером.

Выбор партнеров для Мирошниченко оказался не случайным. Кузнецов должен был облегчить на коммуникацию на льду зеленому соотечественнику, еще не освоившему английский, а игравший с ним в одном звене за «Херши» Лапьер — помочь почувствовать себя в своей тарелке. Правда, из-за плохого самочувствия Коннора Макмайкла тренерам пришлось двигать 21-летнего канадца в тройку к Энтони Манте и Алексею Протасу:

«Это не совпадение. Я думаю, что это важно — заставить его чувствовать себя максимально комфортно. Не только от общения в быту, но и на льду, на скамейке запасных. Нужно сделать так, чтобы ему было легко войти в курс дел и понять, что от него требуют», — пояснил главный тренер «Вашингтона».

Только на игру Мирошниченко все-таки прибыл под контролем Овечкина. Разве мог Александр оставить своего наследника без опеки в такой день?

Изначально «Кэпиталз» не собирались поднимать шестого бомбардира «Херши» в основу до Нового года. В фарме россиянин выглядел вполне достойно для своего первого сезона в Северной Америке и получал хорошие отзывы от тренеров, но не производил впечатления игрока, который вовсю стучится в НХЛ, и несколько раз попадал в запас из-за слабой игры без шайбы. И вряд ли бы для Мирошниченко открылась дорога в «Вашингтон» в декабре, не получи очередное повреждение Ти Джей Оши.

«Мирошниченко выглядит хорошо. На некоторых упражнениях он выглядел немного неуверенным. Ему все еще тяжело. Исходя из всех отчетов от главного тренера «Херши» Тодда Нельсона, он показал признаки улучшения во время процесса адаптации. Мы знаем его атакующие способности и помним, как он был результативен в АХЛ. Его игра без шайбы и другие детали в последнее время стали лучше, так что мы хотим перенести их сюда.

Мы очень внимательно следили за тем, как его оставляли в запасе в АХЛ и как он усваивал несколько тяжелых уроков. Но, как я уже сказал, за последние несколько недель, мы увидели некоторое улучшение. Поэтому мы собираемся вознаградить его дебютом в НХЛ. Посмотрим, к чему это приведет", — комментировал свое решение Карбери в среду.

Каким получился дебют Мирошниченко? Пять бросков, два из них — в створ, три силовых приема и один по-настоящему голевой момент за 10 минут игрового времени. Забросить первую шайбу в НХЛ Иван мог уже во втором периоде, когда рванул на дальнюю штангу, но из-за помехи защитника не смог попасть в ворота Семена Варламова после паса Мэттью Филлипса.

Идеальным его дебют назвать сложно. Но главное, что этой ночью он не потерялся и был вполне заметен, не уступая у бортов и в борьбе за нейтральные шайбы. Сходу ждать чудес от 19-летнего парня не стоило. Тем более, что его попадание в основу ожидалось несколько позднее. Впрочем, пока Ти Джей Оши и Сонни Милано находятся в лазарете, а новичок «Кэпс» Макс Пачиоретти продолжает тренироваться в бесконтактной джерси, у него наверняка будет еще один шанс проявить себя.

Что до самого «Вашингтона», то он одержал вторую победу подряд и не дал обыграть себя прямому конкуренту по Столичному дивизиону, забрав важные 2 очка в овертайме. «Кэпиталз» на протяжении 40 минут контролировали ход игры благодаря двум шайбам в исполнении номинально второго звена, не расклеившегося из-за отсутствия Макмайкла, но крайне слабо провели третий период, позволив сравнять игравшим бэк-ту-бэк «Айлендерс».

Победной в большинстве для хозяев стала шайба лучшего снайпера команды Дилана Строума, наказавшего гостей за удаление Ноа Добсона в нейтральной зоне. Ассистентом для канадского центра в большинстве выступил Овечкин, словивший по ходу основного времени «минус два» в показатель полезности. Этой ночью Александр нанес сразу пять бросков по воротам ньюйоркцев. К сожалению, ни один из них не смог прервать его безголевую серию, которая насчитывает уже 14 матчей.