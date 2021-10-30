Русская ночь в НХЛ: Овечкин снова забил, Панарин провел супер-матч, а «Каролину» Свечникова не остановить.

Очередной игровой день в НХЛ прошел без громких сенсаций, хотя ее вполне мог подарить «Вашингтон».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Аризона» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Карлсон — 2 (бол., Кузнецов, Овечкин), 52:02 — 1:0. Овечкин — 9 (п.в., Кузнецов, Карлсон), 59:39 — 2:0.

Вратари: Самсонов — Веймелка (59:01).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 32 (14+9+9) — 16 (4+6+6).

Наши: Кузнецов (22.36/1/+1), Овечкин (24.43/5/+1), Орлов (19.43/1/+1) — Любушкин (17.02/0/0).

30 октября. Вашингтон. Capital One Arena.

Команда Питера Лавиолетта дома принимала «Аризону», не одержавшую в этом сезоне еще ни одной победы. Вряд ли вывеска предполагала, что «Кэпиталз» будут так мучиться в атаке, но первый гол болельщики увидели лишь в середине третьего периода. Российский голкипер «Койотиз» Иван Просветов, который в прошлой игре пропустил пять шайб от «Тампы», сегодня остался на скамейке.

Поразительно, сколько моментов «столичные» упустили по ходу встречи. Только за первые 20 минут хозяева нанесли по воротам соперника 14 бросков, в то время как Илья Самсонов периодически откровенно скучал. Из шести попыток розыгрыша большинства «Вашингтон» сумел реализовать в матче лишь одну. В голевой атаке поучаствовали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а точный выстрел от синей линии на счету защитника Джона Карлсона.

В концовке встречи у гостей было несколько неплохих моментов для того, чтобы перевести встречу в овертайм, но чуда не произошло. Капитан «Вашингтона» с передачи Кузнецова поразил уже пустые ворота «Аризоны» и поставил точку в противостоянии. Благодаря этой шайбе Овечкин вышел на чистое второе место в истории лиги по голам в пустые ворота — 41. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки — 56. Заброшенная шайба стала для Александра 739-й в регулярных чемпионатах НХЛ, и теперь до Бретта Халла осталось всего два гола.

Для российского дуэта вечер удался на славу. Кузнецов вышел на 12-е место в истории «Вашингтона» по количеству набранных баллов — 430 (134+296), а Овечкин заработал очки уже в восьмом матче подряд. В этом сезоне на счету капитана их 15 (9+5). Последний раз Александра так быстро набирал 15 баллов в сезоне 2009/10. На очереди у «Кэпиталз» выездной матч против «Тампы», и чем не повод продлить удачную серию в игре против действующего чемпиона?

Панарин возвращается

«Рейнджерс» — «Коламбус» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Строум — 1 (Панарин, Лундквист), 12:29 — 1:0. Лафренье — 3 (Фокс), 15:31 — 2:0. Крайдер — 5 (бол., Панарин, Фокс), 41:19 — 3:0. Крайдер — 6 (бол., Фокс, Панарин), 51:23 — 4:0.

Вратари: Шестеркин — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 37 (13+14+10) — 31 (12+7+12).

Наши: Панарин (21.00/2/+1) — Гавриков (20.39/0/-1).

Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Артемий Панарин впервые набрал больше одного очка за матч в текущем сезоне. Символично, что это событие выпало на 30-летие российского нападающего. По североамериканскому времени форвард еще не считался именинником, но по московскому — уже вполне мог начинать принимать поздравления.

«Рейнджерс» на домашнем льду довольно уверенно разобрались с «Коламбусом». На счету Панарина — три результативные передачи. С голами в этом чемпионате у него пока туго (всего одна шайба), зато пасы проходят на любой вкус. Чего только стоит передача на Криса Крайдера при розыгрыше большинства. Артемию осталось лишь настроить прицел и игра должна пойти полным ходом.

Игорь Шестеркин отразил 31 бросок и стал вторым российским голкипером игрового дня, который заработал «сухарь». Болельщики не могут нарадоваться игре Шестеркина и оправданно называют голкипера одним из лучших вратарей в лиге. После завершения игры с «Коламбусом» с трибун доносилась его фамилия. С такой поддержкой Игорь просто обязан зажечь в этом сезоне. Сегодняшняя победа стала для него 30-й в НХЛ.

«Каролина» обновила рекорд

«Каролина» — «Чикаго» — 6:3 (4:2, 2:0, 0:1)

Голы: Хагель — 1 (Тэйвз, Густафссон), 6:12 — 0:1. Деанджело — 2 (Трочек), 7:10 — 1:1. Годетт — 1 (бол., Курашев, Густафссон), 10:21 — 1:2. Стаал — 2 (Бир, Слэвин), 13:09 — 2:2. Степан — 1 (Фаст), 13:26 — 3:2. Котканиеми — 2 (Ахо, Коул), 18:40 — 4:2. Ахо — 5 (бол., Деанджело, Терявяйнен), 23:43 — 5:2. Свечников — 7 (Деанджело, Трочек), 26:16 — 6:2. Дебринкэт — 4 (бол., С. Джонс, Кубалик), 48:08 — 6:3.

Вратари: Раанта — Ланкинен.

Штраф: 23 — 13.

Броски: 35 (18+10+7) — 26 (10+12+4).

Наши: Свечников (12.06/2/+2) — -.

Роли. PNC Arena.

«Каролина» выиграла семь матчей подряд на старте сезона, обновив клубный рекорд. Команда Рода Бринд'Амора демонстрирует отличный хоккей, немаловажной частью которого является и российский нападающий Андрей Свечников. В матче против «Чикаго» он забил гол и набрал 11-е очко в нынешнем сезоне (7+4). Если у форварда еще получится решить традиционную проблему с удалениями, то цены ему не будет. Сегодня Свечников, несмотря на отличную игру, заработал 6 минут штрафа.

«Чикаго» же на старте чемпионата потерпел восьмое поражение подряд и команде можно лишь посочувствовать. Судя по всему, там сейчас всем абсолютно не до хоккея.