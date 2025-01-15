«Собачий вечер» для Овечкина остался без голов. А «Вашингтон» легко победил аутсайдера
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Анахайм» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Духайм — 5 (Чикран, Дауд), 7:34 — 1:0. Карлсон — 4, 14:30 — 2:0. Фрэнк — 2 (Дюбуа, Духайм), 39:01 — 3:0.
Вратари: Томпсон — Гибсон.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 25 (12+6+7) — 18 (9+2+7).
Наши: Овечкин (18.17/3/+1) — Минтюков (18.06/0/0).
15 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
«Вашингтон» продлил серию из восьми матчей с набранными очками, без проблем разобравшись дома с «Анахаймом». Игра получилась не самой зрелищной. Зато такой хоккей с вероятностью в 99 процентов нравится тренерам победившей команды. В их глазах он близок к идеальному. У гостей голевых моментов было по минимуму, поэтому свой первый «сухарь» в составе «Кэпиталз» вратарь Логан Томпсон заработал достаточно легко.
Непосредственно перед игрой состоялась милая акция, которая на какое-то время отвлекла от погони Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Капитан «Вашингтона», как и его партнеры по команде, прибыли на «Кэпитал Уан Арена» в сопровождении чудесных собачек. Цель этого мероприятия — побудить людей забирать животных из приютов. В предыдущие годы несколько игроков команды, в частности нападающий Коннор Макмайкл, сами стали хозяевами нескольких собак.
Овечкина сопровождали два корги по кличкам Максин и Хэмми. Персональные аккаунты этих симпатичных четвероногих созданий в социальных сетях, которые ведут их хозяева, суммарно насчитывают свыше трех миллионов подписчиков! Фотография одного из корги в солнцезащитных очках, который, сидя в рюкзаке, выглядывает из-за плеча нападающего «Вашингтона», вызывает максимально возможную степень умиления.
Столичная команда продолжает удерживать лидерство в Восточной конференции и делит первое место во всей лиге с «Виннипегом». Для полноты счастья не хватило только очередного гола Овечкина. Россиянин провел игру без блеска. Он свой самый выгодный момент не реализовал ближе к концу третьего периода, когда вратарь «Уток» Джон Гибсон с трудом отбил шайбу блином после броска со средней дистанции.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|44
|29
|15
|63
|2
|Нью-Джерси
|46
|26
|20
|57
|3
|Каролина
|44
|26
|18
|55
|4
|Коламбус
|44
|21
|23
|48
|5
|Филадельфия
|45
|19
|26
|44
|6
|Питтсбург
|46
|18
|28
|44
|7
|Рейнджерс
|42
|20
|22
|42
|8
|Айлендерс
|43
|17
|26
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|45
|27
|18
|56
|2
|Флорида
|45
|26
|19
|55
|3
|Тампа-Бэй
|42
|23
|19
|49
|4
|Бостон
|46
|22
|24
|49
|5
|Оттава
|43
|22
|21
|47
|6
|Монреаль
|42
|20
|22
|44
|7
|Детройт
|43
|20
|23
|44
|8
|Баффало
|43
|16
|27
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|30
|15
|63
|2
|Миннесота
|44
|27
|17
|58
|3
|Даллас
|43
|28
|15
|57
|4
|Колорадо
|44
|26
|18
|53
|5
|Сент-Луис
|45
|21
|24
|46
|6
|Юта
|42
|18
|24
|43
|7
|Нэшвилл
|43
|14
|29
|35
|8
|Чикаго
|44
|14
|30
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|29
|15
|61
|2
|Эдмонтон
|43
|27
|16
|57
|3
|Лос-Анджелес
|41
|24
|17
|53
|4
|Калгари
|43
|21
|22
|49
|5
|Ванкувер
|43
|19
|24
|48
|6
|Анахайм
|44
|18
|26
|41
|7
|Сиэтл
|45
|19
|26
|41
|8
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|34
|15.01
|03:00
|
Торонто – Даллас
|1 : 4
|15.01
|03:00
|
Питтсбург – Сиэтл
|2 : 4
|15.01
|03:00
|
Вашингтон – Анахайм
|3 : 0
|15.01
|03:00
|
Детройт – Сан-Хосе
|3 : 6
|15.01
|03:00
|
Бостон – Тампа-Бэй
|6 : 2
|15.01
|03:00
|
Коламбус – Филадельфия
|3 : 2 Б
|15.01
|03:30
|
Айлендерс – Оттава
|0 : 2
|15.01
|03:30
|
Нью-Джерси – Флорида
|1 : 2 Б
|15.01
|04:00
|
Виннипег – Ванкувер
|6 : 1
|15.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|2 : 1
|15.01
|04:00
|
Нэшвилл – Вегас
|5 : 3
|15.01
|05:00
|
Юта – Монреаль
|- : -
|15.01
|05:00
|
Колорадо – Рейнджерс
|- : -