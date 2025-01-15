«Собачий вечер» для Овечкина остался без голов. А «Вашингтон» легко победил аутсайдера

Не дали забить «Анахайму».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Анахайм» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Духайм — 5 (Чикран, Дауд), 7:34 — 1:0. Карлсон — 4, 14:30 — 2:0. Фрэнк — 2 (Дюбуа, Духайм), 39:01 — 3:0.

Вратари: Томпсон — Гибсон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 25 (12+6+7) — 18 (9+2+7).

Наши: Овечкин (18.17/3/+1) — Минтюков (18.06/0/0).

15 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

«Вашингтон» продлил серию из восьми матчей с набранными очками, без проблем разобравшись дома с «Анахаймом». Игра получилась не самой зрелищной. Зато такой хоккей с вероятностью в 99 процентов нравится тренерам победившей команды. В их глазах он близок к идеальному. У гостей голевых моментов было по минимуму, поэтому свой первый «сухарь» в составе «Кэпиталз» вратарь Логан Томпсон заработал достаточно легко.

Непосредственно перед игрой состоялась милая акция, которая на какое-то время отвлекла от погони Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Капитан «Вашингтона», как и его партнеры по команде, прибыли на «Кэпитал Уан Арена» в сопровождении чудесных собачек. Цель этого мероприятия — побудить людей забирать животных из приютов. В предыдущие годы несколько игроков команды, в частности нападающий Коннор Макмайкл, сами стали хозяевами нескольких собак.

Овечкина сопровождали два корги по кличкам Максин и Хэмми. Персональные аккаунты этих симпатичных четвероногих созданий в социальных сетях, которые ведут их хозяева, суммарно насчитывают свыше трех миллионов подписчиков! Фотография одного из корги в солнцезащитных очках, который, сидя в рюкзаке, выглядывает из-за плеча нападающего «Вашингтона», вызывает максимально возможную степень умиления.

Столичная команда продолжает удерживать лидерство в Восточной конференции и делит первое место во всей лиге с «Виннипегом». Для полноты счастья не хватило только очередного гола Овечкина. Россиянин провел игру без блеска. Он свой самый выгодный момент не реализовал ближе к концу третьего периода, когда вратарь «Уток» Джон Гибсон с трудом отбил шайбу блином после броска со средней дистанции.