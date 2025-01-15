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Сегодня, 06:50

«Собачий вечер» для Овечкина остался без голов. А «Вашингтон» легко победил аутсайдера

«Вашингтон» победил «Анахайм» в матче НХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Не дали забить «Анахайму».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Анахайм» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Духайм — 5 (Чикран, Дауд), 7:34 — 1:0. Карлсон — 4, 14:30 — 2:0. Фрэнк — 2 (Дюбуа, Духайм), 39:01 — 3:0.
Вратари: Томпсон — Гибсон.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 25 (12+6+7) — 18 (9+2+7).
Наши: Овечкин (18.17/3/+1) — Минтюков (18.06/0/0).
15 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

«Вашингтон» продлил серию из восьми матчей с набранными очками, без проблем разобравшись дома с «Анахаймом». Игра получилась не самой зрелищной. Зато такой хоккей с вероятностью в 99 процентов нравится тренерам победившей команды. В их глазах он близок к идеальному. У гостей голевых моментов было по минимуму, поэтому свой первый «сухарь» в составе «Кэпиталз» вратарь Логан Томпсон заработал достаточно легко.

Непосредственно перед игрой состоялась милая акция, которая на какое-то время отвлекла от погони Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Капитан «Вашингтона», как и его партнеры по команде, прибыли на «Кэпитал Уан Арена» в сопровождении чудесных собачек. Цель этого мероприятия — побудить людей забирать животных из приютов. В предыдущие годы несколько игроков команды, в частности нападающий Коннор Макмайкл, сами стали хозяевами нескольких собак.

Овечкина сопровождали два корги по кличкам Максин и Хэмми. Персональные аккаунты этих симпатичных четвероногих созданий в социальных сетях, которые ведут их хозяева, суммарно насчитывают свыше трех миллионов подписчиков! Фотография одного из корги в солнцезащитных очках, который, сидя в рюкзаке, выглядывает из-за плеча нападающего «Вашингтона», вызывает максимально возможную степень умиления.

Столичная команда продолжает удерживать лидерство в Восточной конференции и делит первое место во всей лиге с «Виннипегом». Для полноты счастья не хватило только очередного гола Овечкина. Россиянин провел игру без блеска. Он свой самый выгодный момент не реализовал ближе к концу третьего периода, когда вратарь «Уток» Джон Гибсон с трудом отбил шайбу блином после броска со средней дистанции.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 44 29 15 63
2 Нью-Джерси 46 26 20 57
3 Каролина 44 26 18 55
4 Коламбус 44 21 23 48
5 Филадельфия 45 19 26 44
6 Питтсбург 46 18 28 44
7 Рейнджерс 42 20 22 42
8 Айлендерс 43 17 26 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 45 27 18 56
2 Флорида 45 26 19 55
3 Тампа-Бэй 42 23 19 49
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 43 22 21 47
6 Монреаль 42 20 22 44
7 Детройт 43 20 23 44
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 30 15 63
2 Миннесота 44 27 17 58
3 Даллас 43 28 15 57
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 45 21 24 46
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 43 14 29 35
8 Чикаго 44 14 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 29 15 61
2 Эдмонтон 43 27 16 57
3 Лос-Анджелес 41 24 17 53
4 Калгари 43 21 22 49
5 Ванкувер 43 19 24 48
6 Анахайм 44 18 26 41
7 Сиэтл 45 19 26 41
8 Сан-Хосе 46 14 32 34
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Торонто – Даллас
 1 : 4
15.01 03:00
Питтсбург – Сиэтл
 2 : 4
15.01 03:00
Вашингтон – Анахайм
 3 : 0
15.01 03:00
Детройт – Сан-Хосе
 3 : 6
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Бостон – Тампа-Бэй
 6 : 2
15.01 03:00
Коламбус – Филадельфия
 3 : 2 Б
15.01 03:30
Айлендерс – Оттава
 0 : 2
15.01 03:30
Нью-Джерси – Флорида
 1 : 2 Б
15.01 04:00
Виннипег – Ванкувер
 6 : 1
15.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 2 : 1
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Нэшвилл – Вегас
 5 : 3
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Юта – Монреаль
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