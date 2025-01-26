«Ванкувер» сотворил уникальное достижение НХЛ и остановил Овечкина. Россиянин без голов, до Гретцки — все те же 19 шайб
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Вашингтон» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Хьюз — 13 (Хегландер, Гронек), 12:23 — 1:0. Хьюз — 14 (Босер, Гронек), 21:24 — 2:0. Дюбуа — 10 (Протас, Макмайкл), 52:31 — 2:1.
Вратари: Ланкинен — Линдгрен (58:52).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 25 (13+8+4) — 33 (12+11+10).
Наши: — - Овечкин (19.50/7/0).
26 января. Ванкувер. Rogers Arena.
Уровень «Кэпс» сейчас можно описать одним предложением: до игры с «Ванкувером» 12 матчей подряд «Вашингтон» не уходил со льда без очков. В том числе разок они обыграли и своего нынешнего соперника. Что до «Ванкувера», то январь для них по-настоящему неудачный. Победа над «Кэпс» стала лишь четвертой в 2025 году.
Голы Александра Овечкина в пустые ворота в последнее время начинают расходиться на мемы и шуточки, но на самом деле таких шайб он за январь забросил только две. Так что на тенденцию пока не смахивает. Хотя и не отменяет того, что он уже единоличный и пока безальтернативный рекордсмен НХЛ по голами в пустые: 62 против Уэйна Гретцки на втором месте с 56. Однако в игре против «Ванкувера» голами в пустые ворота и не пахло. Ни разу за матч «Кэпс» не повели в счете и в итоге прервали серию с набранными очками.
Оба гола «Ванкувера» забил капитан команды Куинн Хьюз. Защитник оторвался на приличное 21 очко от второго бомбардира команда Джея Ти Миллера. Кроме того, сравнялся в рейтинге бомбардиров-защитников с обладателем промежуточного первого места Заком Веренски.
Единственный гол «Вашингтона» забил Пьер-Люк Дюбуа после агрессивной игры Алексея Протаса против вратаря «Ванкувера» Кевина Ланкинена. Белорус выбил шайбу буквально из ловушки голкипера и протолкнул тому за спину, где ее настигла клюшка Дюбуа.
Лучшим моментом в матче стало спасение Чарли Линдгрена за минуту до конца третьего периода. Пока у «Вашингтона» еще оставались шансы на спасение, вратарь поехал смениться на полевого игрока. И, уже проехав круг вбрасывания, заметил, что соперник завладел шайбой. Потому вернулся к воротам и в тигрином прыжке спас команду от гола в пустые ворота.
Овечкин остался без результативных баллов. Хотя явно был активнее, чем в прошлых матчах. Но не помогла даже замена Коннора Макмайкла на Тома Уилсона в звене с Диланом Строумом и Овечкиным в третьем периоде — сочетание покинуло лед без очков. На счету Овечкина семь бросков, но всего два опасных. За январь россиянин забросил пять шайб. До повторения рекорда Гретцки — все те же 19.
Матч примечателен и другим достижением. Лишь во второй раз в истории НХЛ за одну команду сыграли два игрока с одинаковыми именами и фамилиями (при этом — не родственники). Много лет назад в том же «Ванкувере» дебютировали в этом статусе два Грега Адамса. Теперь — два Элиаса Петерссона. Один — нападающий первого звена — давно известен. Второй — защитник 2004 года рождения — проводит первый год в Канаде и первый матч в НХЛ. Однако оба знаменательный матч провели слабо и результативными действиями не отметились.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|49
|33
|16
|71
|2
|Каролина
|50
|30
|20
|64
|3
|Нью-Джерси
|51
|28
|23
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|48
|24
|24
|52
|6
|Филадельфия
|50
|22
|28
|50
|7
|Айлендерс
|48
|21
|27
|49
|8
|Питтсбург
|51
|20
|31
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|50
|29
|21
|61
|3
|Бостон
|51
|25
|26
|56
|4
|Тампа-Бэй
|48
|26
|22
|55
|5
|Оттава
|49
|25
|24
|54
|6
|Монреаль
|49
|24
|25
|53
|7
|Детройт
|49
|23
|26
|51
|8
|Баффало
|49
|18
|31
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|50
|33
|17
|69
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|49
|28
|21
|60
|4
|Колорадо
|50
|28
|22
|58
|5
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|50
|6
|Юта
|48
|21
|27
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|49
|31
|18
|65
|2
|Вегас
|49
|30
|19
|64
|3
|Лос-Анджелес
|46
|26
|20
|58
|4
|Калгари
|47
|24
|23
|55
|5
|Ванкувер
|48
|21
|27
|52
|6
|Сиэтл
|50
|22
|28
|47
|7
|Анахайм
|49
|20
|29
|46
|8
|Сан-Хосе
|52
|14
|38
|34
|26.01
|00:00
|
Эдмонтон – Баффало
|3 : 2
|26.01
|00:00
|
Сиэтл – Питтсбург
|4 : 1
|26.01
|03:00
|
Оттава – Торонто
|2 : 1
|26.01
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|26.01
|03:00
|
Сент-Луис – Даллас
|0 : 2
|26.01
|03:00
|
Коламбус – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|26.01
|03:00
|
Миннесота – Калгари
|4 : 5
|26.01
|03:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|2 : 0
|26.01
|03:30
|
Айлендерс – Каролина
|3 : 2 ОТ
|26.01
|06:00
|
Ванкувер – Вашингтон
|2 : 1
|26.01
|06:00
|
Анахайм – Нэшвилл
|5 : 2
|26.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Флорида
|2 : 7
|26.01
|21:00
|
Рейнджерс – Колорадо
|- : -