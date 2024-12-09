Кучеров вернулся и показал класс! Набрал три очка и принес победу «Тампе»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Тампа» — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Голы: Хьюз, Шервуд — Кучеров, Поинт, Гюнцель, Поинт.
9 декабря 2024 года. Роджерс Арена (Ванкувер)
Никита Кучеров пропустил два матча из-за повреждения нижней части тела, полученного в матче с «Нэшвиллом». За это время его «Тампа» успела проиграть «Торонто» и начисто разгромить «Сан-Хосе». Но местами россиянина по-настоящему не хватало. Особенно это сказалось в матче с «Лифс». Перед игрой с «Ванкувером» главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер подчеркнул, что на этот раз на лед должна выйти вся команда, более того — в хорошем боевом состоянии. За два пропущенных матча Кучеров, кажется, успел сильно проголодаться. И во встрече с «Кэнакс» поучаствовал почти в каждом голе своей команды.
«Ванкувер» в первую очередь может похвастаться не звездными нападающими, а блестящим игроком обороны. Куинн Хьюз продолжает путь к званию лучшего бомбардира-защитника в НХЛ. Год назад у него уже получилось обогнать Кэйла Макара, но в этом сезоне пока остается довольствоваться вторым местом. Правда, в своей команде он все равно лучший по очкам, да еще и с большим отрывом от Элиаса Петтерссона.
Старт матча для хозяев откровенно не задался, причем по независящим от Хьюза причинам: на первой минуте встречи защитник получил клюшкой по лицу от Брэндона Хэгела и ушел в раздевалку. Однако старший из братьев вернулся на лед в маске и открыл счет в первом периоде.
И бросил он почти не глядя как раз из-под Кучерова — россиянин хоть и сыграл плотно, помешать ничем не смог. Первый период для «Лайтнинг» в целом получился на редкость слабым. Кучеров окупил свою ошибку с голом Хьюза на старте второго периода. Во многом помогла оборона «Кэнакс», которая незадолго до броска россиянина словно потерялась на площадке сама и упустила из виду шайбу.
Через две минуты «Тампа» уже вела в счете. С передачи все того же Кучерова в большинстве забросил Брэйден Пойнт. Особенно понравилась в этом моменте передача россиянина — быстрая, длинная, вразрез через центр. «Лайтнинг» оправдывают звание одной из лучших команд при реализации лишнего.
В третьем периоде «Кэнакс» все же улыбнулась удача, и счет вновь стал равным. Но после удаления в концовке третьего периода гости вновь вышли вперед. Реализацию лишнего вновь взяла на себя бригада Кучерова, который в этой атаке заработал третье очко. Гол получился не таким красивым и бесспорным, как предыдущий.
Автор шайбы Джейк Гюнцель ударил по шайбе рукой. И если бы она по этой причине и зашла в ворота, счет остался бы равным. Так изначально и показалось судьям, отменившим гол с игры. Но после просмотра арбитры увидели, что после касания перчаткой Гюнцелем шайбу выбил защитник «Кэнакс» Ноа Юлсен. И уже после касания его клюшки она оказалась в воротах. Этот обидный для «Ванкувера» гол остался роковым — вернуть равный счет хозяевам уже не удалось, а за 18 секунд до конца периода «Тампа» забила в пустые.
Теперь у Кучерова в 23 играх 37 (13+24) очков. Если по очкам он отстает от лидеров в первую очередь из-за меньшего числа проведенных встреч (37 против 42 и седьмое место), то по баллам в среднем за игру россиянин на уверенном втором месте. Лучше него только другой наш нападающий — Кирилл Капризов — 1,62 против 1,61.
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Ванкувер – Тампа-Бэй
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