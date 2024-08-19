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Переоценили. «Ванкувер» обменял российского форварда, выбранного в первом десятке драфта

«Ванкувер» обменял Василия Подколзина в «Эдмонтон»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Хоккеист «Ванкувера» Василий Подколзин
Василий Подколзин.
Фото Global Look Press
Василий Подколзин перешел из «Кэнакс» в «Эдмонтон».

Шанс проявить себя был

Когда «Ванкувер» пять лет назад выбирал на драфте под 10-м номером Василия Подколзина, фанаты «Кэнакс» были несказанно рады — клуб взял потенциально классного силового форварда, который за год до этого на Кубке Глинки/Гретцки звездил так, что Роман Ротенберг называл тогда еще юниора СКА «русским Макдэвидом».

Летом 2019-го выделявшийся на фоне сверстников мужской «физикой» воспитанник «Белых Медведей» с 11 (8+3) очками в 5 матчах стал лучшим бомбардиром турнира, разделив первую строчку с канадцем Алексисом Лафреньером. Он приводил в восторг толпы журналистов и скаутов в Альберте? Разгонялся с шайбой от своих в ворот и словно бульдозер мчал по прямой к чужим воротам, расталкивая по пути отлетавших от него соперников. Если кого он и напоминал в этих проходах, то раннего Ничушкина.

Сейчас есть ощущение, что тогда капитана юниорской сборной 2001 года рождения маленько переоценили. Настолько доминирующего Подколзина мы не видели ни на преддрафтовом ЮЧМ-2019 в Швеции, ни на одном из его трех МЧМ. Хотя ожидания от него были огромными. Тем не менее своей игрой в КХЛ за СКА, где Валерий Брагин нашел ему удачное применение в «молодежной» тройке с Марченко и Морозовым, Василий наглядно показывал — он может быть крайне эффективен в тройке с двумя технарями. Пусть и в роли несколько зависимого подыгрывающего в звене, где вести игру должны партнеры.

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Однако в «Ванкувере» россиянин не смог раскрыться даже в таком качестве. И ведь не скажешь, что ему не давали шансов проявить себя в первых двух звеньях с Элиасом Петтерссоном и Джеем Ти Миллером. Их за эти три полных сезона в Северной Америке было предостаточно. А возможностей отвоевать себе стабильное место в боттоме — и того больше. От мощного парня с железным корпусом в Британской Колумбии ждали помощи лидерам в атаке, но дождались кучи силовых приемов, которые он обрушивал на соперников каждый матч. Для человека, выбранного в топ-10 драфта, этого оказалось маловато.

В итоге лучшим его сезоном в «Кэнакс» стал первый, когда команда еще находилась в завершающей стадии перестройки. Дебютные 24 (14+12) очка в 79 матчах и отсутствие командировок в фарм-клуб по ходу регулярки казались вполне приемлемым стартом карьеры в НХЛ. Но за последние два года, которые он провел, разрываясь между основой и «Абботсфордом», прогресса у него не произошло. Поэтому прошлой весной сам нападающий, ждавший непременного трейда, удивлялся решению клуба предложить ему новый двухлетний контракт. Зато мало кто удивился тому, что босс «Косаток» Патрик Альвин все-таки обменял его в ночь на понедельник в «Эдмонтон».

Хоккеист «Ванкувера» Василий Подколзин
Василий Подколзин.
Фото Global Look Press

Будет конкурировать с Корри Перри

Пробиться в состав лучшей команды «Запада» будет отнюдь не легче. Даже несмотря на ее сомнительные фланги. В теории место для Подколзина сейчас есть лишь в четвертом звене. Правда, и его нужно будет выгрызть либо у классно проявившего себя в финале плей-офф Коннора Брауна, либо у опытнейшего старичка Кори Перри, который по-прежнему горит желанием выиграть Кубок Стэнли напоследок.

Одновременно с приобретением россиянина новый генменеджер «Ойлерз» Стэн Боумен подтвердил недавние инсайды и скинул в «Сан-Хосе» провалившего решающую серию с «Флоридой» защитника второй пары Коди Сиси, получив взамен жесткого домоседа Тая Эмберсона. Разумеется, сделано это было не ради куда более скромного праворукого защитника.

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Убрав из платежки оклад канадца весом 3,25 миллиона долларов, босс «Нефтяников» начал спецоперацию по повторению оффершитов «Сент-Луиса» Дилана Холлоуэя и Филипа Броберга, который в теории должен подняться в топ-4 команды Криса Кноблауха. Ее краеугольным камнем должно стать помещение в долгосрочный список травмированных Эвандера Кейна, которое позволит превысить потолок на 5,1 миллиона долларов. Вот только и этого будет недостаточно.

Чтобы повторить предложения «Блюзменов», сохранить одновременно двух своих ограниченно свободных агентов и при этом утрамбовать их новые перегретые контракты под «кепку», клубу из Альберты придется перед началом сезона скинуть в АХЛ через драфт отказов кого-то из недорогих игроков. Нетрудно догадаться, что выбирать придется между Подколзиным, Эмберсоном, Перри или подписанным в межсезонье защитником Джошем Брауном. К счастью для Василия, его возраст, срок контракта и все еще большой потенциал играют в его пользу. Как бы то ни было, из ловушки, устроенной Дагом Армстронгом, Боумен выпутался вполне изящно и без больших потерь.

Василий Подколзин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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