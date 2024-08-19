Переоценили. «Ванкувер» обменял российского форварда, выбранного в первом десятке драфта

Василий Подколзин перешел из «Кэнакс» в «Эдмонтон».

Шанс проявить себя был

Когда «Ванкувер» пять лет назад выбирал на драфте под 10-м номером Василия Подколзина, фанаты «Кэнакс» были несказанно рады — клуб взял потенциально классного силового форварда, который за год до этого на Кубке Глинки/Гретцки звездил так, что Роман Ротенберг называл тогда еще юниора СКА «русским Макдэвидом».

Летом 2019-го выделявшийся на фоне сверстников мужской «физикой» воспитанник «Белых Медведей» с 11 (8+3) очками в 5 матчах стал лучшим бомбардиром турнира, разделив первую строчку с канадцем Алексисом Лафреньером. Он приводил в восторг толпы журналистов и скаутов в Альберте? Разгонялся с шайбой от своих в ворот и словно бульдозер мчал по прямой к чужим воротам, расталкивая по пути отлетавших от него соперников. Если кого он и напоминал в этих проходах, то раннего Ничушкина.

Сейчас есть ощущение, что тогда капитана юниорской сборной 2001 года рождения маленько переоценили. Настолько доминирующего Подколзина мы не видели ни на преддрафтовом ЮЧМ-2019 в Швеции, ни на одном из его трех МЧМ. Хотя ожидания от него были огромными. Тем не менее своей игрой в КХЛ за СКА, где Валерий Брагин нашел ему удачное применение в «молодежной» тройке с Марченко и Морозовым, Василий наглядно показывал — он может быть крайне эффективен в тройке с двумя технарями. Пусть и в роли несколько зависимого подыгрывающего в звене, где вести игру должны партнеры.

Однако в «Ванкувере» россиянин не смог раскрыться даже в таком качестве. И ведь не скажешь, что ему не давали шансов проявить себя в первых двух звеньях с Элиасом Петтерссоном и Джеем Ти Миллером. Их за эти три полных сезона в Северной Америке было предостаточно. А возможностей отвоевать себе стабильное место в боттоме — и того больше. От мощного парня с железным корпусом в Британской Колумбии ждали помощи лидерам в атаке, но дождались кучи силовых приемов, которые он обрушивал на соперников каждый матч. Для человека, выбранного в топ-10 драфта, этого оказалось маловато.

В итоге лучшим его сезоном в «Кэнакс» стал первый, когда команда еще находилась в завершающей стадии перестройки. Дебютные 24 (14+12) очка в 79 матчах и отсутствие командировок в фарм-клуб по ходу регулярки казались вполне приемлемым стартом карьеры в НХЛ. Но за последние два года, которые он провел, разрываясь между основой и «Абботсфордом», прогресса у него не произошло. Поэтому прошлой весной сам нападающий, ждавший непременного трейда, удивлялся решению клуба предложить ему новый двухлетний контракт. Зато мало кто удивился тому, что босс «Косаток» Патрик Альвин все-таки обменял его в ночь на понедельник в «Эдмонтон».

Василий Подколзин. Фото Global Look Press

Будет конкурировать с Корри Перри

Пробиться в состав лучшей команды «Запада» будет отнюдь не легче. Даже несмотря на ее сомнительные фланги. В теории место для Подколзина сейчас есть лишь в четвертом звене. Правда, и его нужно будет выгрызть либо у классно проявившего себя в финале плей-офф Коннора Брауна, либо у опытнейшего старичка Кори Перри, который по-прежнему горит желанием выиграть Кубок Стэнли напоследок.

Одновременно с приобретением россиянина новый генменеджер «Ойлерз» Стэн Боумен подтвердил недавние инсайды и скинул в «Сан-Хосе» провалившего решающую серию с «Флоридой» защитника второй пары Коди Сиси, получив взамен жесткого домоседа Тая Эмберсона. Разумеется, сделано это было не ради куда более скромного праворукого защитника.

Убрав из платежки оклад канадца весом 3,25 миллиона долларов, босс «Нефтяников» начал спецоперацию по повторению оффершитов «Сент-Луиса» Дилана Холлоуэя и Филипа Броберга, который в теории должен подняться в топ-4 команды Криса Кноблауха. Ее краеугольным камнем должно стать помещение в долгосрочный список травмированных Эвандера Кейна, которое позволит превысить потолок на 5,1 миллиона долларов. Вот только и этого будет недостаточно.

Чтобы повторить предложения «Блюзменов», сохранить одновременно двух своих ограниченно свободных агентов и при этом утрамбовать их новые перегретые контракты под «кепку», клубу из Альберты придется перед началом сезона скинуть в АХЛ через драфт отказов кого-то из недорогих игроков. Нетрудно догадаться, что выбирать придется между Подколзиным, Эмберсоном, Перри или подписанным в межсезонье защитником Джошем Брауном. К счастью для Василия, его возраст, срок контракта и все еще большой потенциал играют в его пользу. Как бы то ни было, из ловушки, устроенной Дагом Армстронгом, Боумен выпутался вполне изящно и без больших потерь.