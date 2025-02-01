Еще один громкий обмен в НХЛ: Панарин получил топ-партнера, «Рейнджерс» стали еще сильне
Буквально неделю назад в НХЛ прогремела сделка, в результате которой Микко Рантанен отправился в «Каролину», а Мартин Нечас — в «Колорадо», как клубы снова порадовали интересным трансфером. Уже пару месяцев хоккейная общественность застыла в ожидании: кого из своих звезд обменяет «Ванкувер»? Элиас Петтерссон и Джей Ти Миллер открыто конфликтовали, и этого не скрывал даже генеральный менеджер «Кэнакс» Джим Рутерфорд.
В итоге команду покинул Миллер, вернувшийся в «Рейнджерс». Вместе с ним в Нью-Йорк переезжает перспективный защитник Эрик Бреннстрем и никому не известный нападающий Джексон Доррингтон, играющий в студенческой лиге. «Ванкувер» же получит чешского форвада Филипа Хытила, защитника Виктора Манчини и выбор в первом раунде драфта — либо этого года (если пик не будет в топ-13), либо следующего.
Победитель в этом обмене очевиден — это «Рейнджерс», получивший одного из лучших двусторонних центрфорвардов лиги. Да, Хытил моложе Миллера на шесть лет, но уровень этих хоккеистов слишком отличается не в пользу чеха. Да и травматичность Хытила наверняка успела надоесть тренерскому штабу «Рейнджерс»: в прошлом регулярном чемпионате он провел всего 10 матчей. В своем лучшем сезоне Миллер набрал 103 очка — сомневаюсь, что чешский форвард когда-либо способен достичь такого результата.
Ударную тройку «Рейнджерс» в последнее время составляли Алексис Лафренье, Винс Трошек и Артемий Панарин — вряд ли Питер Лавиолетт будет разбивать хорошо взаимодействующих форвардов. Но вокруг Миллера вполне можно строить второе мощное звено.
Вторым центром «Рейнджерс» до обмена Миллера считался Мика Зибанежад, но у него нынешний сезон совсем не получается — на счету шведа всего 29 (9+20) очков в 50 матчах, к тому же он входит в пятерку худших в лиге по показателю «плюс-минус» (-25). При этом игроки вполне могут быть задействованы и в одном сочетании: Миллер умеет играть на фланге.
Учитывая плотность в турнирной таблице Восточной конференции, борьба за место в плей-офф будет идти до последнего. И Миллер должен помочь «Рейнджерс» как экстренно, так и на дистанции — в большинстве команда точно должна прибавить в ближайшее время.
«Ванкувер» же сделал выбор в пользу более молодого Петтерссона, который вместе с защитником Хьюзом должен определять будущее клуба на долгие годы. Сможет ли бесхарактерный швед справиться с такой ролью?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|51
|34
|17
|74
|2
|Каролина
|52
|32
|20
|68
|3
|Нью-Джерси
|53
|29
|24
|64
|4
|Коламбус
|52
|26
|26
|59
|5
|Айлендерс
|50
|23
|27
|53
|6
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|7
|Филадельфия
|53
|23
|30
|52
|8
|Питтсбург
|53
|21
|32
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|30
|22
|63
|2
|Торонто
|51
|30
|21
|62
|3
|Оттава
|51
|27
|24
|58
|4
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|57
|5
|Бостон
|53
|25
|28
|56
|6
|Детройт
|51
|25
|26
|55
|7
|Монреаль
|51
|24
|27
|53
|8
|Баффало
|51
|20
|31
|45
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|53
|36
|17
|75
|2
|Даллас
|51
|33
|18
|67
|3
|Миннесота
|52
|31
|21
|66
|4
|Колорадо
|53
|30
|23
|62
|5
|Юта
|51
|21
|30
|51
|6
|Сент-Луис
|52
|23
|29
|50
|7
|Нэшвилл
|50
|18
|32
|43
|8
|Чикаго
|51
|16
|35
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|68
|2
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|3
|Лос-Анджелес
|49
|26
|23
|58
|4
|Калгари
|50
|25
|25
|57
|5
|Ванкувер
|51
|23
|28
|56
|6
|Сиэтл
|53
|23
|30
|49
|7
|Анахайм
|51
|21
|30
|48
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
|1.02
|03:00
|
Баффало – Нэшвилл
|4 : 3
|1.02
|04:00
|
Даллас – Ванкувер
|5 : 3
|1.02
|05:00
|
Юта – Коламбус
|2 : 3 ОТ
|1.02
|05:00
|
Колорадо – Сент-Луис
|5 : 0
|1.02
|21:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|1.02
|23:30
|
Бостон – Рейнджерс
|- : -