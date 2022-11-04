Хет-трик за 11 минут! Невероятный матч русского новичка НХЛ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Анахайм» — 8:5 (1:1, 2:1, 5:3)
Голы: Терри — 5 (бол., Клингберг, Гибсон), 16:30 — 0:1. Хорват — 8 (бол., Хьюз, Петтерссон), 19:40 — 1:1. Петтерссон — 5 (Михеев, Кузьменко), 29:07 — 2:1. Миллер — 6 (Хорват, Гарлэнд), 33:06 — 3:1. Строум — 3 (Зеграс, Терри), 39:14 — 3:2. Джошуа — 2 (Оман), 45:30 — 4:2. Кузьменко — 4 (бол., Петтерссон, Хьюз), 45:54 — 5:2. Комтуа — 3 (Строум), 47:51 — 5:3. Зеграс — 7 (Клингберг, Терри), 53:36 — 5:4. Кузьменко — 5 (Майерс, Петтерссон), 54:48 — 6:4. Кузьменко — 6 (Петтерссон), 56:48 — 7:4. Джонс — 1 (Болье, Мактавиш), 57:38 — 7:5. Хорват — 9 (мен.), 59:05 — 8:5.
Вратари: Мартин — Гибсон (58:08 — 59:05).
Штраф: 11 — 11.
Броски: 46 (12+14+20) — 31 (11+9+11).
Наши: Кузьменко (15.28/3/+3), Михеев (16.32/1/+4), Подколзин (16.36/1/-1) — Куликов (26.01/2/-3).
Ванкувер. Rogers Arena. 18760 зрителей.
«Ванкувер» с «Анахаймом» забросили на двоих 13 шайб и выдали самый результативный матч игрового дня. «Кэнакс» после провального старта и семи поражений подряд потихоньку приходят в себя. В последних четырех встречах команда Брюса Будро одержала три победы, а сегодня подарила болельщикам настоящее шоу, главным героем которого стал нападающий Андрей Кузьменко.
После четырех игр подряд без очков казалось, что новичок «Ванкувера» забуксовал и даже может уйти в тень, однако Андрей постепенно набирает обороты. В матчах против «Сиэтла» и «Питтсбурга» он записал в актив по два балла, а домашняя встреча с «Анахаймом» закончилась для него первым хет-триком. Дважды форвард отличился в равных составах и один раз в большинстве. Интересно, что за весь матч Кузьменко нанес всего три броска и все они стали точными.
Кроме того, во всех шайбах ассистентом россиянина выступил центрфорвард Элиас Петтерссон. Швед и сам забросил в этом матче, а в его голе также поучаствовал Кузьменко. Андрей набрал 4 (3+1) очка за игру и стал первой звездой встречи. В 11 матчах чемпионата в его активе 10 (6+4) баллов.
Самой эффектной получилась третья шайба, когда Кузьменко на скорости ворвался в зону соперника и мощным броском переиграл Джона Гибсона.
В остальных двух Андрей грамотно сыграл на подправлении. В большинстве он ловко спрятался у штанги откуда и замкнул передачу Петтерссона, а через девять минут классно изменил траекторию полета шайбы. Интересно, что это четвертый случай в клубной истории за последние 20 лет, когда игрок забивает три гола за один период. До россиянина это делали Бо Хорват (22 октября 2019 года), Микаэль Самуэльссон (9 марта 2010 года) и Маркус Нэслунд (21 октября 2002 года).
Если бы Андрею не исполнилось 26 лет в феврале, то он вполне мог бы попробовать свои силы в гонке за «Колдер Трофи». Пока не стоит спешить с оценками его перспектив. Форвард проводит свой первый сезон в НХЛ и ему еще только предстоит обрести стабильность и полноценную уверенность в себе. В Канаде очень требовательная публика и Андрей должен быть готов к различным трудностям. Пока можно порадоваться за то, как форвард постепенно адаптируется в лиге, а теперь еще круто пополнил коллекцию головных уборов. Конечно, не без помощи Петтерссона, который набрал в матче 5 (1+4) очков и в очередной раз продемонстрировал свой уровень.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|11
|8
|3
|16
|2
|Каролина
|10
|7
|3
|15
|3
|Айлендерс
|11
|7
|4
|14
|4
|Рейнджерс
|12
|6
|6
|14
|5
|Филадельфия
|10
|5
|5
|12
|6
|Вашингтон
|12
|5
|7
|12
|7
|Питтсбург
|11
|4
|7
|10
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|10
|1
|20
|2
|Баффало
|10
|7
|3
|14
|3
|Тампа-Бэй
|11
|6
|5
|13
|4
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|5
|Детройт
|10
|5
|5
|12
|6
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|7
|Монреаль
|11
|5
|6
|11
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|2
|Виннипег
|10
|6
|4
|13
|3
|Чикаго
|11
|5
|6
|12
|4
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|5
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|6
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|9
|7
|Аризона
|10
|3
|7
|7
|8
|Сент-Луис
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|10
|2
|20
|2
|Эдмонтон
|11
|7
|4
|14
|3
|Сиэтл
|12
|6
|6
|14
|4
|Лос-Анджелес
|13
|6
|7
|13
|5
|Калгари
|9
|5
|4
|10
|6
|Ванкувер
|11
|3
|8
|8
|7
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
|8
|Анахайм
|11
|3
|8
|7
|4.11
|02:00
|
Оттава – Вегас
|4 : 5
|4.11
|02:00
|
Рейнджерс – Бостон
|2 : 5
|4.11
|02:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|3 : 4 Б
|4.11
|02:30
|
Детройт – Вашингтон
|3 : 1
|4.11
|03:00
|
Виннипег – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|4.11
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|0 : 4
|4.11
|03:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|2 : 5
|4.11
|03:30
|
Чикаго – Лос-Анджелес
|2 : 1 ОТ
|4.11
|04:00
|
Калгари – Нэшвилл
|1 : 4
|4.11
|04:00
|
Эдмонтон – Нью-Джерси
|3 : 4
|4.11
|05:00
|
Аризона – Даллас
|2 : 7
|4.11
|05:00
|
Ванкувер – Анахайм
|8 : 5
|4.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Флорида
|3 : 4 Б
|4.11
|20:00
|
Колорадо – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|24
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|11
|22
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|13
|18
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|12
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|13
|10
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|11
|9
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66
|
|
Адин Хилл
Вегас
|4
|1.72