«Надеюсь, это никогда больше не повторится». Ничушкин вернулся в НХЛ после полугодового отстранения

Российский форвард «Колорадо» снова в игре.

Полгода вне игры

Валерий Ничушкин провел первый матч в сезоне-2024/25. 29-летний форвард «Эвеланш» проходил третий этап программы помощи хоккеистам НХЛ с 13 мая, что предполагало отстранение от игры минимум на шесть месяцев с удержанием зарплаты. Большая часть этого срока выпала на межсезонье и затем распространилась на первый месяц нового регулярного чемпионата. Нападающий вернулся в Денвер в октябре, сначала работал индивидуально и затем получил допуск к командным тренировкам.

Ничушкин досрочно завершал сезон из-за личных проблем два года подряд, после чего «Колорадо» вылетал из Кубка Стэнли. Чемпион-2022 дважды попадал на новые этапы программы помощи хоккеистам НХЛ в 2024-м. Сначала он прервал лучший в личном плане сезон и отсутствовал с 10 января по 8 марта, потом вышел из игры после яркого начала плей-офф во втором раунде. Еще весной в Северной Америке обсуждали, что «Эвеланш» больше не доверяют своему игроку, однако боссы клуба дали ему новый шанс.

Ничушкин вернулся в состав в домашнем матче «Колорадо» с «Вашингтоном» (2:5). За 19 с половиной минут на льду 13-й номер отметился одним броском и заработал показатель полезности «минус 3». Против «Кэпиталз» отличился другой россиянин — Николай Коваленко. «Эвеланш» испытывают серьезные кадровые проблемы, которые не перекрывает результативность двух лидеров — сначала Кейл Макар, теперь Нэйтан Маккиннон идет на первом месте в гонке бомбардиров лиги. Перед этой игрой денверцы остались без вратаря Александра Георгиева, который после провального старта сезона начал обретать форму.

Валерий Ничушкин (№13) в матче «Колорадо» — «Вашингтон» (2:5) 16 ноября в Денвере. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Это был трудный период»

В прошлом сезоне Ничушкин преимущественно избегал североамериканской прессы и ограничивался короткой благодарностью болельщикам за поддержку. Теперь россиянин ответил на вопросы о своем возвращении, физическом и психологическом состоянии.

«Ребята реально здорово меня поддерживают. Конечно, тяжело проигрывать в первом же матче. Но я рад, что вернулся и сыграл. Сегодня было много положительных эмоций. Понятно, мне нужно немного больше времени. Я тренировался с командой пару недель, но есть много разных опций. Например, у меня не было шанса отработать игру пять на пять. По этой причине было несколько непросто играть сегодня. Считаю, тут поможет только время», — сказал Валерий.

О возвращении в команду Биг Вал заметил: «Это потрясающе. Я в Денвере с прошлого месяца. Проводить время с ребятами — потрясающе. Вы знаете, в моей жизни было очень трудно время. Но я вроде как наслаждаюсь тем, что есть сейчас».

О приеме партнеров форвард сказал: «Знаете, парни сказали мне очень много добрых слов. Они поддерживали меня с первого дня, как все случилось. Это просто колоссальная поддержка, когда ты знаешь, что парни за тебя».

О шести последних месяцах хоккеист отметил: «Это трудный период. Много работы, много всяких вещей. Считаю, что добился огромного прогресса в плане своего ментального здоровья. Надеюсь, это никогда больше не повторится».

О своих словах для партнеров после возвращения россиянин сказал: «Знаете, у нас на самом деле очень тяжелое расписание, я только пообщался с парнями отдельно. Когда они спрашивали, немного объяснял им, что было. Но в целом все знают, что случилось. Парни вроде не так сильно интересовались этим и не задавали много вопросов, поскольку понимают, насколько это сложно для меня. Тут только поддержка».

Ничушкин не сразу понял вопрос, почему он уверен, что теперь все сработает, а потому переспросил и затем ответил: «Надеюсь, я правильно вас понял. Как сказал, шесть месяцев я очень много работал каждый день. У меня есть определенные люди из России, работал с ними около года. Мы добились серьезного прогресса. Мы немного изменили мой стиль жизни, даже несколько изменили тренировки в зале, так что теперь у меня больше энергии. Сделали очень много разных вещей»

О своем ментальном состоянии Валерий сказал: «Чувствую себя потрясающе. Чувствую себя здорово, сильным. Считаю, мой разум сейчас в правильном состоянии».

О своей форме Биг Вал заметил: «Да, моя форма на самом деле очень приличная. Даже по сегодняшней игре думал, что первый матч пройдет тяжелее. Чувствую себя очень хорошо. Считаю, у нашего звена сегодня были хорошие шансы, но немного не повезло. Надеюсь, [повезет и реализуем] в следующем матче».

О кадровых проблемах «Колорадо» форвард сказал: «Знаете, вроде как последние пару лет у нас все время кто-то травмирован. Даже сегодня что-то случилось с Джорджи. Конечно, всегда лучше, когда у нас полный состав и все выходят на лед. Надеюсь, будем чаще играть, когда все в составе».

О послании для болельщиков «Эвеланш» хоккеист отметил: «Конечно, хочу сказать спасибо. Встречал много людей на улицах, в ресторанах, кафе. Все общались со мной, поддерживали. Многие писали мне. Хочу сказать всем огромное спасибо»

О том, что должен возвращать доверие день за днем, россиянин сказал: «Да. Знаете, эх, тяжело сказать. Сейчас я живу одним днем. Просто работаю, остаюсь сфокусированным на моих проблемах. Надеюсь, это сработает».