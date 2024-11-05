Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:15

«Он слишком ненадежен, чтобы на него положиться». Ничушкин вернулся в «Колорадо», но не все этому рады

Валерий Ничушкин допущен к тренировкам с «Колорадо»
Иван Богун
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин.
Фото Global Look Press
Валерий вернулся к тренировкам в составе «Лавин» после попадания в Программу помощи игрокам НХЛ и сыграет 16 ноября против «Вашингтона».

То, чего мы так долго ждали, уже совсем близко — угодивший прошлой зимой в Программу помощи игрокам НХЛ Валерий Ничушкин возвращается в состав «Колорадо». Похоже, так и не названные самим хоккеистом проблемы, надолго выбившие его из колеи, в прошлом.

Этой ночью нападающий наконец-то получил от лиги допуск к тренировкам и принял участие в занятии со всей командой. При этом пресс-служба «Эвеланш» сообщила, что россиянин по-прежнему находится на третьем этапе программы. Однако фактически лига уже дала зеленый на его полноценное возвращение, а официальный выход из затянувшейся реабилитации — дело нескольких дней. Стал бы в ином случае главный тренер «Лавин» Джаред Беднар анонсировать его появление в составе на матч с «Вашингтоном», который состоится в Денвере 16 ноября?

«Это здорово. Нам нужна помощь такого качественного игрока, как Вэл, даже если речь идет о простых тренировках. Я разговаривал с несколькими игроками — все они знают, как сильно он нам необходим, и рады его возвращению. Ребята видели Ничушкина в городе на протяжении двух последних недель. Но теперь, когда он присоединился к команде, его возвращение становится реальностью», — не скрывал своего счастья коуч после сегодняшней тренировки.

Не смогли обойти тему возвращения Биг Вэла и его партнеры: «Его эффективность, вероятно, заключается в том, что он лучший силовой форвард в НХЛ. В лиге нет никого, кто мог бы сравниться с ним. Хорошо, что он скоро вернется», — заявил лучший бомбардир «Колорадо» Кэйл Макар.

Долгожданным появлением Ничушкина хорошие новости из стана «Эвеланш», которых захлестнула эпидемия травм на старте чемпионата, не ограничиваются. В воскресенье клуб вывел из списка травмированных финского нападающего Арттури Лехконена, перенесшего операцию на плече в мае и пропустившего начало регулярки.

Валерий Ничушкин. Три проступка за год — это система. Почему невероятно сложно простить Ничушкину новый скандал

На пути к восстановлению находится и другой форвард топ-6 Джонатан Друэн — на последней тренировочной сессии он катался с командой в красном «бесконтактном» джерси. Что по-прежнему загадка для всех, так это возвращение в строй Габриэля Ландескуга, в которое многие фанаты уже попросту перестали верить. Страшно вспоминать, что последний раз капитан «Лавин» выходил на лед в чемпионском плей-офф весной 2022-го. А еще страшнее, что Беднар не может дать журналистам даже приблизительную дату его камбэка.

Пока Ничушкин отсутствовал, американские журналисты активно разгоняли тему о том, что коллектив может не принять обратно нападающего, который раз за разом подводит его своими исчезновениями:

«Это было по-настоящему, Вэл. Господи, это было великолепно. Но это твоя остановка. Поезду «Эвеланш» нужны двигатели, на которые он может положиться.

Вы плачете по этому человеку. Вы злитесь из-за потери. Вы задаетесь вопросом о фронт-офисе «Эвеланш», который защищал и помогал проблемному нападающему. Только для того, чтобы все снова «сгорело».

Валерий Ничушкин.
Фото Global Look Press

Все кончено. Время пришло. Чемпионское окно не будет ждать.

Вы скажете, что Ничушкин слишком талантлив, чтобы от него отказаться. Это правда. Он также слишком ненадежен, чтобы на него можно было положиться как на часть этого чемпионского пазла, слишком велик риск, чтобы быть опорой для ядра.

После загадочного отъезда из Сиэтла, его отсутствия из-за лечения прошлой зимой и дисквалификации в понедельник могут ли «Эвеланш», его братья, доверять ему? Сможет ли Маккиннон, который терпит дураков примерно так же, как и защитников? Смогут ли болельщики «Колорадо»? Два плей-офф подряд. Два исчезновения подряд. «Эвеланш» не могут позволить себе третьего», — писал журналист The Denver Post Шон Килер в прошлом мае.

Поверить в то, что Джо Сакик и Крис Макфарлэнд простят челябинскому гиганту третье исчезновение, уже нереально. В этом Килер на 100% прав. Каким бы большим ни был вклад уральца в чемпионство, «Колорадо» больше не может возиться с нападающим, который получает 6 миллионов долларов за сезон.

Нападающий &laquo;Колорадо&raquo; Никита Прищепов в&nbsp;матче с &laquo;Нэшвиллом&raquo;. В НХЛ дебютировал российский ноунейм. «Колорадо» страдает из-за травм и доверяет юниорам

Однако этой осенью «Эвеланш» не до перемывания ему костей и чтения нотаций. Прямо сейчас «Лавины» при наличии больших дыр в атаке идут на 14-м месте на «Западе», рискуя впервые с 2017 года пролететь мимо плей-офф. И в этой ситуации Ничушкин просто необходим команде, которая должна в очередной раз простить и принять его. На Йоэле Кивиранте и Дрю О'Конноре во второй тройке далеко не уедешь, и все в Денвере это прекрасно понимают.

Нам же остается надеяться, что Валерий, так долго взбиравшийся наверх через адский труд, не помножит свои усилия на ноль. Прощаться с НХЛ в 29 лет по исключительно нехоккейным причинам — слишком рано.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
Читайте также
Бывший SsangYong объявил о выходе на российский рынок
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Россиянка Шнайдер победила британку Бултер в финале турнира в Гонконге
Суд освободил экс-сенатора Шпигеля от отбытия наказания
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 голов
Популярное видео
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Плохо, что он забил. Но рад за него». Орлов и Кочетков не остановили, но победили Овечкина
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 15 8 7 18
2 Рейнджерс 11 8 3 17
3 Каролина 10 8 2 16
4 Вашингтон 11 8 3 16
5 Коламбус 11 5 6 11
6 Питтсбург 13 5 8 11
7 Айлендерс 12 4 8 10
8 Филадельфия 12 4 8 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 13 9 4 19
2 Тампа-Бэй 12 7 5 14
3 Торонто 13 6 7 14
4 Бостон 13 6 7 13
5 Оттава 11 6 5 12
6 Детройт 11 5 6 11
7 Баффало 12 4 8 9
8 Монреаль 12 4 8 9
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 12 11 1 22
2 Миннесота 11 8 3 18
3 Даллас 11 7 4 14
4 Юта 12 5 7 13
5 Сент-Луис 12 6 6 12
6 Чикаго 13 5 8 11
7 Колорадо 12 5 7 10
8 Нэшвилл 12 4 8 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 12 8 4 17
2 Лос-Анджелес 13 7 6 17
3 Ванкувер 10 5 5 13
4 Калгари 12 6 6 13
5 Эдмонтон 13 6 7 13
6 Сиэтл 13 5 8 11
7 Анахайм 11 4 7 10
8 Сан-Хосе 13 3 10 8
Результаты / календарь
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
5.11 04:00
Нэшвилл – Лос-Анджелес
 0 : 3
5.11 04:30
Эдмонтон – Нью-Джерси
 0 : 3
Все результаты / календарь

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости