«Он слишком ненадежен, чтобы на него положиться». Ничушкин вернулся в «Колорадо», но не все этому рады

Валерий вернулся к тренировкам в составе «Лавин» после попадания в Программу помощи игрокам НХЛ и сыграет 16 ноября против «Вашингтона».

То, чего мы так долго ждали, уже совсем близко — угодивший прошлой зимой в Программу помощи игрокам НХЛ Валерий Ничушкин возвращается в состав «Колорадо». Похоже, так и не названные самим хоккеистом проблемы, надолго выбившие его из колеи, в прошлом.

Этой ночью нападающий наконец-то получил от лиги допуск к тренировкам и принял участие в занятии со всей командой. При этом пресс-служба «Эвеланш» сообщила, что россиянин по-прежнему находится на третьем этапе программы. Однако фактически лига уже дала зеленый на его полноценное возвращение, а официальный выход из затянувшейся реабилитации — дело нескольких дней. Стал бы в ином случае главный тренер «Лавин» Джаред Беднар анонсировать его появление в составе на матч с «Вашингтоном», который состоится в Денвере 16 ноября?

«Это здорово. Нам нужна помощь такого качественного игрока, как Вэл, даже если речь идет о простых тренировках. Я разговаривал с несколькими игроками — все они знают, как сильно он нам необходим, и рады его возвращению. Ребята видели Ничушкина в городе на протяжении двух последних недель. Но теперь, когда он присоединился к команде, его возвращение становится реальностью», — не скрывал своего счастья коуч после сегодняшней тренировки.

Не смогли обойти тему возвращения Биг Вэла и его партнеры: «Его эффективность, вероятно, заключается в том, что он лучший силовой форвард в НХЛ. В лиге нет никого, кто мог бы сравниться с ним. Хорошо, что он скоро вернется», — заявил лучший бомбардир «Колорадо» Кэйл Макар.

Долгожданным появлением Ничушкина хорошие новости из стана «Эвеланш», которых захлестнула эпидемия травм на старте чемпионата, не ограничиваются. В воскресенье клуб вывел из списка травмированных финского нападающего Арттури Лехконена, перенесшего операцию на плече в мае и пропустившего начало регулярки.

На пути к восстановлению находится и другой форвард топ-6 Джонатан Друэн — на последней тренировочной сессии он катался с командой в красном «бесконтактном» джерси. Что по-прежнему загадка для всех, так это возвращение в строй Габриэля Ландескуга, в которое многие фанаты уже попросту перестали верить. Страшно вспоминать, что последний раз капитан «Лавин» выходил на лед в чемпионском плей-офф весной 2022-го. А еще страшнее, что Беднар не может дать журналистам даже приблизительную дату его камбэка.

Пока Ничушкин отсутствовал, американские журналисты активно разгоняли тему о том, что коллектив может не принять обратно нападающего, который раз за разом подводит его своими исчезновениями:

«Это было по-настоящему, Вэл. Господи, это было великолепно. Но это твоя остановка. Поезду «Эвеланш» нужны двигатели, на которые он может положиться.

Вы плачете по этому человеку. Вы злитесь из-за потери. Вы задаетесь вопросом о фронт-офисе «Эвеланш», который защищал и помогал проблемному нападающему. Только для того, чтобы все снова «сгорело».

Валерий Ничушкин. Фото Global Look Press

Все кончено. Время пришло. Чемпионское окно не будет ждать.

Вы скажете, что Ничушкин слишком талантлив, чтобы от него отказаться. Это правда. Он также слишком ненадежен, чтобы на него можно было положиться как на часть этого чемпионского пазла, слишком велик риск, чтобы быть опорой для ядра.

После загадочного отъезда из Сиэтла, его отсутствия из-за лечения прошлой зимой и дисквалификации в понедельник могут ли «Эвеланш», его братья, доверять ему? Сможет ли Маккиннон, который терпит дураков примерно так же, как и защитников? Смогут ли болельщики «Колорадо»? Два плей-офф подряд. Два исчезновения подряд. «Эвеланш» не могут позволить себе третьего», — писал журналист The Denver Post Шон Килер в прошлом мае.

Поверить в то, что Джо Сакик и Крис Макфарлэнд простят челябинскому гиганту третье исчезновение, уже нереально. В этом Килер на 100% прав. Каким бы большим ни был вклад уральца в чемпионство, «Колорадо» больше не может возиться с нападающим, который получает 6 миллионов долларов за сезон.

Однако этой осенью «Эвеланш» не до перемывания ему костей и чтения нотаций. Прямо сейчас «Лавины» при наличии больших дыр в атаке идут на 14-м месте на «Западе», рискуя впервые с 2017 года пролететь мимо плей-офф. И в этой ситуации Ничушкин просто необходим команде, которая должна в очередной раз простить и принять его. На Йоэле Кивиранте и Дрю О'Конноре во второй тройке далеко не уедешь, и все в Денвере это прекрасно понимают.

Нам же остается надеяться, что Валерий, так долго взбиравшийся наверх через адский труд, не помножит свои усилия на ноль. Прощаться с НХЛ в 29 лет по исключительно нехоккейным причинам — слишком рано.