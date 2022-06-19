Форвард «Колорадо» смог вернуть то, что терял по ходу карьеры

Истории больших российских хоккейных звезд совсем не похожи, но чаще всего вырастают из трех сюжетов. «Круто на каждом этапе карьеры», как у Александра Овечкина или Евгения Малкина. «Были трудности один-два года из-за каких-то обстоятельств», как у Евгения Кузнецова или Никиты Кучерова. Наконец, «не разглядели суперталанта, который раскрылся позже», как у Артемия Панарина.

Нынешний сезон, нынешний плей-офф, а теперь и нынешний финал Кубка Стэнли (и даже если вдруг «Тампа» сотворит камбэк, это мало что изменит) Валерий Ничушкин проводит как большая звезда. И его история совершенно не такая, как у остальных.

Дело не только в той самой безголевой серии, которая сделала из Ничушкина объект многочисленных шуток. Это был лишь апогей всего остального.

Обычно крутые таланты (и не только россияне), которые мощно начинают и уже в 17-18 лет получают оценки «этот парень всех порвет», а потом вместо прогресса в ближайшие три-четыре года падают вниз, больше не поднимаются — по крайней мере на уровень игроков первых звеньев НХЛ. Филатов, Якупов, Григоренко — ярчайшие примеры из поколения родившихся в 90-е.

У Ничушкина почти сразу после сногсшибательного перфоманса в Кубке Гагарина-2013 карьера пошла наперекосяк, причем виноват в этом был не только он. В 18 лет на него вместо со славой обрушился скандал с его выцеплением с финала плей-офф в юниорскую сборную. Затем вместо первого нормального сезона в КХЛ в «Тракторе» его политическим трансфером выкупил «Динамо», за который Валерий в итоге не сыграл и матча. В итоге Ничушкин сразу после драфта уехал в «Даллас» и даже провел полноценный чемпионат в «Старз» и съездил на Олимпиаду — но ни к тому, ни к другому он на тот момент был не готов.

Дальше травма, выбившая Ничушкина на сезон, слабый сезон в «Далласе», возвращение в КХЛ, мутная история с отстранением от Олимпиады в Пхенчхане (теперь-то Валерий мог быть полезен сборной) и потом та ужасная серия после камбэка в НХЛ. Вряд ли хоть один человек мог бы тогда предсказать иное развитие карьеры, кроме как второй возврат в Россию со средними перспективами в нашей лиге.

В возрождении Ничушкина поражает, что он смог сделать то, что не удается почти никому — сначала разбазарить свой талант, а потом снова собрать его воедино. За что, конечно, стоит сказать большое спасибо «Колорадо» и Джареду Беднару — в хотя бы потенциальную полезность россиянина для «Эвеланш» три года назад было не так просто поверить.

Ничушкин не главная звезда «Колорадо» — с Макаром, Маккинноном, Ландескогом и Рантаненом вырваться в примы сложновато. И от лидеров гонки бомбардиров он далековато. У Ничушкина есть свои лимиты: он не топовый ассистент, в первой спецбригаде играют люди потехничнее. Да и реализация моментов иногда страдает.

Однако Ничушкин сейчас производит устрашающее впечатление не благодаря числу набранных очков. Главное впечатление от игры форварда «Колорадо» — в рамках его хоккейных возможностей он почти все делает идеально. В НХЛ Ничушкину не позволяют его фирменные проходы времен юности в «Тракторе», но свои уникальные габариты он научился использовать для других целей. В плане борьбы за шайбу россиянину мало равных на любом участке льда — но он не простой ролевик с функциями обычного «большого тела».

Ничушкин сейчас — лучший двусторонний форвард «Колорадо» и лучший двусторонний форвард России. В голосовании на «Селке Трофи» он получил семь позиций в топ-5, и это явно не предел.

А в финале Кубка Стэнли, в котором Валерий пока неформальный MVP, он уже забил трижды и набрал четыре очка, причем все они были ключевыми. И это тоже не предел для Ничушкина. Сейчас, как и девять лет назад, кажется, что он может все.