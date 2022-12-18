Молодые хоккеисты в Америке оказываются под большим прессингом. В пригороде Торонто погиб россиянин
Победа
Матч сборной России в рамках Кубка Первого канала не дал абсолютно никакой информации. Это Казахстану выставочные матчи полезны. Андрей Скабелка готовится ехать на чемпионат мира, задача там простая — выиграть один матч в группе, чтобы остаться среди сильнейших. В прошедшем матче не было натурализованных хоккеистов, впрочем, можно было получить информацию о состоянии других кандидатов. Но у российских ребят нет никакой мотивации. Международный турнир мы пропустим, вместо выходных при таком насыщенном календаре — напряженные дни, а уже в понедельник возобновляется чемпионат. Тренеры же будут спрашивать за результаты в КХЛ, а не то, как сыграли за сборную.
Непонятен и аргумент про то, что надо обязательно собираться, чтобы тренеры имели возможность поработать с хоккеистами. Во-первых, возвращаемся к тому, что у нас нет турниров. Во-вторых, состав сборной России — это не самый стабильный коллектив. Никто никогда не зовет одних и тех же игроков. В-третьих, мы на всех чемпионатах мира ждем парней из-за океана, так что две трети ребят их КХЛ никуда не поедут в любом случае. В-четвертых, тренеру сборной надо бы просто хорошо работать во время сезона, ездить на игры, разговаривать с хоккеистами. Этого вполне достаточно. Да, победили сборную Казахстана. И пусть выигрывать всегда приятно, смысла в этом никакого нет. Чего добились-то? Даже аншлаг на арене не собрали. Кстати, этот вопрос было легко решить. Достаточно перенести турнир в Челябинск или Омск, и проблем с посещаемостью не возникнет.
Трагедия
Пока нет однозначной информации о том, что же случилось с российским хоккеистом «Лондона» Абакаром Казбековым. Известно лишь, что сообщила полиция Онтарио: обнаружено тело хоккеиста возле высотки в центре города. Выбросился ли он сам либо был несчастный случай или преступление — еще предстоит выяснить. Абакара никто не знал в России. В Канаду он отправился очень давно, даже не дождавшись дебюта в МХЛ. Форвард выступал в первенстве Москвы за подольскую команду, но в выпускной год решил попробовать себя за океаном.
В лиге Онтарио Абакар проводил второй год, но играл очень мало. В прошлом сезоне на его счету всего 9 матчей, в нынешнем чемпионате — 12. А «рыцари» провели уже 29 игр. Пошли версии о том, что хоккеист тяжело переносил то, что редко появлялся на площадке, но так можно накидать десяток версий, и любая из них в равной степени может оказаться правдивой или ложной. Для меня это история скорее о том, что подростки, уезжающие в Северную Америку, оказываются под серьезным прессингом. Они в чужой стране, одни. Звонки домой не спасают, да чаще всего приносят еще больше боли, ведь родным и друзьям приходится рассказывать о своих проблемах, заново переживать их. Понятно, что нужно сосредоточиться, четко понимать, для чего ты в другой стране, осознавать свою цель. Но легко говорить об этом, сидя дома. Никаких выводов делать не хочется. Просто берегите себя.
Планы
В НХЛ обсуждают вопрос увеличения количества матчей в регулярном чемпионате, правда, кардинальных изменений не будет. Вместо 82 матчей планируется провести по 84 игры. Естественно, с таким же вопросом обратились к президенту КХЛ Алексею Морозову, но он ушел от конкретного ответа. Сослался на то, что вопрос по будущему календарю начнут обсуждать только в апреле-мае. Нынешнее расписание, когда приходится провести по 68 матчей, прекрасно. Неожиданных результатов все больше и больше, тренеры и хоккеисты, впервые в жизни сталкиваясь с подобным графиком, начинают меняться. Меньше тренировок, акцент на восстановление. И нам бы сделать 82 игры в сезоне, но есть две существенные проблемы.
Первая — международный календарь. К сожалению, КХЛ обязана подчиняться правилам ИИХФ: должна прекращать проводить внутренний турнир во время чемпионата мира. Вторая — проблемы с документами. Кому-то в лиге пришло в голову, что удобнее заключить контракты до 30 апреля, и хотя жизнь меняется, в лиге не идут на изменения. В итоге приходится делать так, что к 1 мая у нас уже должен завершиться внутренний чемпионат, вот и приходится вмещать все матчи первого этапа в шесть месяцев. Есть большие сомнения, что сборную вернут в число участников чемпионата мира, но прогнозировать ситуацию на апрель или май невозможно. Но если все будет по-прежнему, то, может быть, стоит поменять правила и проводить следующий регулярный чемпионат хотя бы до 1 апреля. Пострадают «Барыс» и «Куньлунь». По идее, они могут оказаться в ситуации, когда команда бьется за кубок, а уже надо ехать на первенство планеты. Но если выбирать, то лучше создать неудобство двум командам, чем двадцати. Да и есть сомнения, что казахи и китайцы так высоко заберутся в чемпионате.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|31
|21
|10
|44
|2
|Каролина
|30
|18
|12
|42
|3
|Питтсбург
|30
|18
|12
|40
|4
|Рейнджерс
|32
|17
|15
|39
|5
|Айлендерс
|32
|18
|14
|37
|6
|Вашингтон
|33
|16
|17
|36
|7
|Филадельфия
|32
|10
|22
|27
|8
|Коламбус
|30
|10
|20
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|30
|24
|6
|50
|2
|Торонто
|32
|19
|13
|44
|3
|Тампа-Бэй
|30
|20
|10
|41
|4
|Флорида
|32
|15
|17
|34
|5
|Детройт
|30
|13
|17
|32
|6
|Баффало
|31
|15
|16
|32
|7
|Оттава
|30
|14
|16
|30
|8
|Монреаль
|31
|14
|17
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|32
|18
|14
|42
|2
|Виннипег
|30
|20
|10
|41
|3
|Миннесота
|30
|17
|13
|36
|4
|Колорадо
|29
|16
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|6
|Нэшвилл
|29
|12
|17
|28
|7
|Аризона
|29
|10
|19
|24
|8
|Чикаго
|29
|7
|22
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|22
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|34
|17
|17
|39
|3
|Сиэтл
|29
|16
|13
|35
|4
|Эдмонтон
|32
|17
|15
|35
|5
|Калгари
|31
|13
|18
|32
|6
|Ванкувер
|30
|13
|17
|29
|7
|Сан-Хосе
|32
|10
|22
|26
|8
|Анахайм
|32
|9
|23
|21
|18.12
|00:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|3 : 4
|18.12
|03:00
|
Вашингтон – Торонто
|5 : 2
|18.12
|03:00
|
Каролина – Даллас
|5 : 4 ОТ
|18.12
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|1 : 5
|18.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Флорида
|2 : 4
|18.12
|03:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|3 : 6
|18.12
|05:00
|
Аризона – Баффало
|2 : 5
|18.12
|05:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|3 : 1
|18.12
|06:00
|
Ванкувер – Виннипег
|1 : 5
|18.12
|06:00
|
Вегас – Айлендерс
|2 : 5
|18.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|3 : 2 Б
|18.12
|22:00
|
Миннесота – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|62
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|32
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|49
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|32
|23
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|21
|1.83
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|1.96
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|12
|1.98