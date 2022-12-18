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Сегодня, 12:00

Молодые хоккеисты в Америке оказываются под большим прессингом. В пригороде Торонто погиб россиянин

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Абакар Казбеков.
Фото London Knights
Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Матч сборной России в рамках Кубка Первого канала не дал абсолютно никакой информации. Это Казахстану выставочные матчи полезны. Андрей Скабелка готовится ехать на чемпионат мира, задача там простая — выиграть один матч в группе, чтобы остаться среди сильнейших. В прошедшем матче не было натурализованных хоккеистов, впрочем, можно было получить информацию о состоянии других кандидатов. Но у российских ребят нет никакой мотивации. Международный турнир мы пропустим, вместо выходных при таком насыщенном календаре — напряженные дни, а уже в понедельник возобновляется чемпионат. Тренеры же будут спрашивать за результаты в КХЛ, а не то, как сыграли за сборную.

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Непонятен и аргумент про то, что надо обязательно собираться, чтобы тренеры имели возможность поработать с хоккеистами. Во-первых, возвращаемся к тому, что у нас нет турниров. Во-вторых, состав сборной России — это не самый стабильный коллектив. Никто никогда не зовет одних и тех же игроков. В-третьих, мы на всех чемпионатах мира ждем парней из-за океана, так что две трети ребят их КХЛ никуда не поедут в любом случае. В-четвертых, тренеру сборной надо бы просто хорошо работать во время сезона, ездить на игры, разговаривать с хоккеистами. Этого вполне достаточно. Да, победили сборную Казахстана. И пусть выигрывать всегда приятно, смысла в этом никакого нет. Чего добились-то? Даже аншлаг на арене не собрали. Кстати, этот вопрос было легко решить. Достаточно перенести турнир в Челябинск или Омск, и проблем с посещаемостью не возникнет.

Трагедия

Пока нет однозначной информации о том, что же случилось с российским хоккеистом «Лондона» Абакаром Казбековым. Известно лишь, что сообщила полиция Онтарио: обнаружено тело хоккеиста возле высотки в центре города. Выбросился ли он сам либо был несчастный случай или преступление — еще предстоит выяснить. Абакара никто не знал в России. В Канаду он отправился очень давно, даже не дождавшись дебюта в МХЛ. Форвард выступал в первенстве Москвы за подольскую команду, но в выпускной год решил попробовать себя за океаном.

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В лиге Онтарио Абакар проводил второй год, но играл очень мало. В прошлом сезоне на его счету всего 9 матчей, в нынешнем чемпионате — 12. А «рыцари» провели уже 29 игр. Пошли версии о том, что хоккеист тяжело переносил то, что редко появлялся на площадке, но так можно накидать десяток версий, и любая из них в равной степени может оказаться правдивой или ложной. Для меня это история скорее о том, что подростки, уезжающие в Северную Америку, оказываются под серьезным прессингом. Они в чужой стране, одни. Звонки домой не спасают, да чаще всего приносят еще больше боли, ведь родным и друзьям приходится рассказывать о своих проблемах, заново переживать их. Понятно, что нужно сосредоточиться, четко понимать, для чего ты в другой стране, осознавать свою цель. Но легко говорить об этом, сидя дома. Никаких выводов делать не хочется. Просто берегите себя.

Планы

В НХЛ обсуждают вопрос увеличения количества матчей в регулярном чемпионате, правда, кардинальных изменений не будет. Вместо 82 матчей планируется провести по 84 игры. Естественно, с таким же вопросом обратились к президенту КХЛ Алексею Морозову, но он ушел от конкретного ответа. Сослался на то, что вопрос по будущему календарю начнут обсуждать только в апреле-мае. Нынешнее расписание, когда приходится провести по 68 матчей, прекрасно. Неожиданных результатов все больше и больше, тренеры и хоккеисты, впервые в жизни сталкиваясь с подобным графиком, начинают меняться. Меньше тренировок, акцент на восстановление. И нам бы сделать 82 игры в сезоне, но есть две существенные проблемы.

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Первая — международный календарь. К сожалению, КХЛ обязана подчиняться правилам ИИХФ: должна прекращать проводить внутренний турнир во время чемпионата мира. Вторая — проблемы с документами. Кому-то в лиге пришло в голову, что удобнее заключить контракты до 30 апреля, и хотя жизнь меняется, в лиге не идут на изменения. В итоге приходится делать так, что к 1 мая у нас уже должен завершиться внутренний чемпионат, вот и приходится вмещать все матчи первого этапа в шесть месяцев. Есть большие сомнения, что сборную вернут в число участников чемпионата мира, но прогнозировать ситуацию на апрель или май невозможно. Но если все будет по-прежнему, то, может быть, стоит поменять правила и проводить следующий регулярный чемпионат хотя бы до 1 апреля. Пострадают «Барыс» и «Куньлунь». По идее, они могут оказаться в ситуации, когда команда бьется за кубок, а уже надо ехать на первенство планеты. Но если выбирать, то лучше создать неудобство двум командам, чем двадцати. Да и есть сомнения, что казахи и китайцы так высоко заберутся в чемпионате.

Хоккей
КХЛ
Сборная России по хоккею
Абакар Казбеков
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 31 21 10 44
2 Каролина 30 18 12 42
3 Питтсбург 30 18 12 40
4 Рейнджерс 32 17 15 39
5 Айлендерс 32 18 14 37
6 Вашингтон 33 16 17 36
7 Филадельфия 32 10 22 27
8 Коламбус 30 10 20 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 30 24 6 50
2 Торонто 32 19 13 44
3 Тампа-Бэй 30 20 10 41
4 Флорида 32 15 17 34
5 Детройт 30 13 17 32
6 Баффало 31 15 16 32
7 Оттава 30 14 16 30
8 Монреаль 31 14 17 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 32 18 14 42
2 Виннипег 30 20 10 41
3 Миннесота 30 17 13 36
4 Колорадо 29 16 13 34
5 Сент-Луис 31 15 16 31
6 Нэшвилл 29 12 17 28
7 Аризона 29 10 19 24
8 Чикаго 29 7 22 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 45
2 Лос-Анджелес 34 17 17 39
3 Сиэтл 29 16 13 35
4 Эдмонтон 32 17 15 35
5 Калгари 31 13 18 32
6 Ванкувер 30 13 17 29
7 Сан-Хосе 32 10 22 26
8 Анахайм 32 9 23 21
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18.12 00:00
Эдмонтон – Анахайм
 3 : 4
18.12 03:00
Вашингтон – Торонто
 5 : 2
18.12 03:00
Каролина – Даллас
 5 : 4 ОТ
18.12 03:00
Монреаль – Тампа-Бэй
 1 : 5
18.12 03:00
Нью-Джерси – Флорида
 2 : 4
18.12 03:00
Филадельфия – Рейнджерс
3 : 6
18.12 05:00
Аризона – Баффало
 2 : 5
18.12 05:00
Колорадо – Нэшвилл
 3 : 1
18.12 06:00
Ванкувер – Виннипег
 1 : 5
18.12 06:00
Вегас – Айлендерс
2 : 5
18.12 06:30
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 3 : 2 Б
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Тэйдж Томпсон

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Баффало

31 25
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