В НХЛ придумали, как поздравят Овечкина с рекордом. Гретцки хочет лично выйти на лед
Несмотря на то, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин травмирован, а для улучшения «вечного рекорда» Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам (894) россиянину нужно отличиться еще 27 раз, в НХЛ уже составили план действий в момент, когда знаменательное событие случится. Детали раскрыло издание Daily Faceoff.
Остановка матча
По данным издания, лига придет в «боевую готовность», когда до рекорда останется четыре или пять заброшенных шайб. С этого момента на матчах «Вашингтон Кэпиталз» постоянно будут присутствовать комиссар НХЛ Гэри Бэттмен и Уэйн Гретцки.
Согласно плану, в момент падения рекорда игру планируется остановить — причем вне зависимости от того, будет ли это домашняя или выездная встреча. Дальше Александра начнут чествовать и поздравлять. Правда, об этой части церемонии пока не так много информации.
Но Бэттмен уже поделился, что все останутся довольны. «Подготовка к этому невероятному подвигу и момент, когда он случится, — это то, что понравится людям. Александр получит празднование, которое заслуживает», — цитирует комиссара RMNB.
Личное присутствие Гретцки
Отдельный акцент делается на присутствии Гретцки — он не обязан там быть, но канадец хочет лично поздравить Овечкина и передать «корону». Впрочем, это не секрет — Уэйн уже много лет готов к падению собственного рекорда и давно говорит о том, что болеет за Александра.
Например, в 2020 году он вспоминал такое наставление от отца: «Если Овечкин действительно побьет мой рекорд, я хочу быть первым, кто пожмет ему руку. Я помню, когда Горди Хоу следовал за мной, а я бил его рекорд, однажды сказал отцу: «Знаешь, в каком-то смысле мне немного его жаль». И мой отец ответил: «Кто-то побьет твой рекорд тоже. И когда он это сделает, убедись, что ты будешь таким же джентльменом по отношению к нему, как Горди Хоу — к тебе. Улыбнись, пожми ему руку и гордись тем, чего ты достиг. Это лучше для игры». Вот о чем я всегда думаю — о Горди Хоу и о том, что сказал мне мой отец», — признавался Гретцки в интервью Sportsnet.
А в 2022-м владелец «Кэпиталз» Тедс Леонтиз говорил, что Уэйн регулярно напоминает: когда рекорд будет побит, он должен быть рядом. «Гретцки постоянно звонит мне и говорит: «Алекс собирается обойти меня. Я хочу быть с командой, когда это произойдет». Он будет путешествовать с нами», — подтвердил Леонтиз.
А что с рекордом?
Пока стоит. Но, учитывая динамику, ему осталось недолго — на счету Овечкина сейчас 868 заброшенных шайб, то есть до рекорда Гретцки осталось 26 голов, до нового достижения — 27. Александр ударно начал сезон, отличившись 15 раз в 18 матчах, поэтому большинство экспертов полагают, что достижение падет уже в этом сезоне.
Отдельные «горячие головы» ждали исторического свершения уже в этом году, но в середине ноября Овечкин очень некстати получил серьезную травму — перелом малоберцовой кости. На данный момент Александр постепенно приступает к тренировкам, но полноценное возвращение на лед в лучшем случае ожидается в конце декабря, наиболее вероятно — в начале января.
И просто россиянину явно не будет. Это подтверждает тот же Гретцки. «Я периодически разговариваю с Алексом. Я всегда желаю ему всего наилучшего. Он был большой частью НХЛ и огромной частью «Вашингтона». Но, конечно, он — человек и будет немного нервничать ближе к концу. Однако я рад за него», — отметил канадец.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|27
|19
|8
|40
|2
|Нью-Джерси
|30
|18
|12
|38
|3
|Каролина
|27
|17
|10
|35
|4
|Рейнджерс
|27
|14
|13
|29
|5
|Айлендерс
|29
|11
|18
|29
|6
|Филадельфия
|28
|12
|16
|28
|7
|Питтсбург
|29
|12
|17
|28
|8
|Коламбус
|27
|12
|15
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|28
|17
|11
|36
|2
|Торонто
|27
|16
|11
|34
|3
|Бостон
|29
|15
|14
|33
|4
|Тампа-Бэй
|25
|14
|11
|30
|5
|Оттава
|27
|12
|15
|26
|6
|Детройт
|28
|11
|17
|26
|7
|Баффало
|28
|11
|17
|26
|8
|Монреаль
|28
|11
|17
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|27
|18
|9
|40
|2
|Виннипег
|29
|20
|9
|40
|3
|Даллас
|27
|17
|10
|34
|4
|Колорадо
|29
|16
|13
|32
|5
|Юта
|27
|12
|15
|28
|6
|Сент-Луис
|28
|13
|15
|28
|7
|Чикаго
|28
|9
|19
|20
|8
|Нэшвилл
|28
|7
|21
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|27
|16
|11
|35
|3
|Ванкувер
|26
|14
|12
|32
|4
|Эдмонтон
|27
|15
|12
|32
|5
|Калгари
|28
|13
|15
|31
|6
|Сиэтл
|29
|14
|15
|29
|7
|Сан-Хосе
|30
|10
|20
|25
|8
|Анахайм
|26
|10
|16
|24
|10.12
|03:00
|
Рейнджерс – Чикаго
|1 : 2
|10.12
|03:00
|
Баффало – Детройт
|5 : 6 Б
|10.12
|03:30
|
Монреаль – Анахайм
|3 : 2 Б