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Сегодня, 11:45

В НХЛ придумали, как поздравят Овечкина с рекордом. Гретцки хочет лично выйти на лед

НХЛ планирует остановить матч, в котором Овечкин побьет рекорд Гретцки
Егор Сергеев
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports
Предусмотрительные американцы.

Несмотря на то, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин травмирован, а для улучшения «вечного рекорда» Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам (894) россиянину нужно отличиться еще 27 раз, в НХЛ уже составили план действий в момент, когда знаменательное событие случится. Детали раскрыло издание Daily Faceoff.

Остановка матча

По данным издания, лига придет в «боевую готовность», когда до рекорда останется четыре или пять заброшенных шайб. С этого момента на матчах «Вашингтон Кэпиталз» постоянно будут присутствовать комиссар НХЛ Гэри Бэттмен и Уэйн Гретцки.

Согласно плану, в момент падения рекорда игру планируется остановить — причем вне зависимости от того, будет ли это домашняя или выездная встреча. Дальше Александра начнут чествовать и поздравлять. Правда, об этой части церемонии пока не так много информации.

Но Бэттмен уже поделился, что все останутся довольны. «Подготовка к этому невероятному подвигу и момент, когда он случится, — это то, что понравится людям. Александр получит празднование, которое заслуживает», — цитирует комиссара RMNB.

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Личное присутствие Гретцки

Отдельный акцент делается на присутствии Гретцки — он не обязан там быть, но канадец хочет лично поздравить Овечкина и передать «корону». Впрочем, это не секрет — Уэйн уже много лет готов к падению собственного рекорда и давно говорит о том, что болеет за Александра.

Например, в 2020 году он вспоминал такое наставление от отца: «Если Овечкин действительно побьет мой рекорд, я хочу быть первым, кто пожмет ему руку. Я помню, когда Горди Хоу следовал за мной, а я бил его рекорд, однажды сказал отцу: «Знаешь, в каком-то смысле мне немного его жаль». И мой отец ответил: «Кто-то побьет твой рекорд тоже. И когда он это сделает, убедись, что ты будешь таким же джентльменом по отношению к нему, как Горди Хоу — к тебе. Улыбнись, пожми ему руку и гордись тем, чего ты достиг. Это лучше для игры». Вот о чем я всегда думаю — о Горди Хоу и о том, что сказал мне мой отец», — признавался Гретцки в интервью Sportsnet.

А в 2022-м владелец «Кэпиталз» Тедс Леонтиз говорил, что Уэйн регулярно напоминает: когда рекорд будет побит, он должен быть рядом. «Гретцки постоянно звонит мне и говорит: «Алекс собирается обойти меня. Я хочу быть с командой, когда это произойдет». Он будет путешествовать с нами», — подтвердил Леонтиз.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images

А что с рекордом?

Пока стоит. Но, учитывая динамику, ему осталось недолго — на счету Овечкина сейчас 868 заброшенных шайб, то есть до рекорда Гретцки осталось 26 голов, до нового достижения — 27. Александр ударно начал сезон, отличившись 15 раз в 18 матчах, поэтому большинство экспертов полагают, что достижение падет уже в этом сезоне.

Отдельные «горячие головы» ждали исторического свершения уже в этом году, но в середине ноября Овечкин очень некстати получил серьезную травму — перелом малоберцовой кости. На данный момент Александр постепенно приступает к тренировкам, но полноценное возвращение на лед в лучшем случае ожидается в конце декабря, наиболее вероятно — в начале января.

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И просто россиянину явно не будет. Это подтверждает тот же Гретцки. «Я периодически разговариваю с Алексом. Я всегда желаю ему всего наилучшего. Он был большой частью НХЛ и огромной частью «Вашингтона». Но, конечно, он — человек и будет немного нервничать ближе к концу. Однако я рад за него», — отметил канадец.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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