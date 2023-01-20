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Сегодня, 10:35

Капризов забил 100 голов. Быстрее него эту отметку преодолевали лишь два игрока

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
В матче против «Каролины» лидер «Миннесоты» отличился однажды, добравшись до своей первой сотни шайб в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Миннесота» — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
Голы: Капризов — 26 (бол., Зуккарелло, Эрикссон Эк), 27:11 — 0:1. Бернс — 7 (Свечников, Штястны), 29:07 — 1:1. Шей — 10 (бол., Нечас, Ноесен), 33:33 — 2:1. Терявяйнен — 4 (мен., Чатфилд, Фаст), 37:22 — 3:1. Чатфилд — 5 (Свечников), 42:13 — 4:1. Нечас — 18 (бол., Джарвис, Шей), 45:27 — 5:1. Болди — 13 (Хартман, Бродин), 47:21 — 5:2.
Вратари: Андерсен — Флери.
Штраф: 21 — 24.
Броски: 29 (11+7+11) — 31 (6+15+10).
Наши: Свечников (16.35/1/+1) — Капризов (21.28/2/-1).
20 января. Роли. PNC Arena. 18 013 зрителей.

За три неполных сезона в Северной Америке Кирилл Капризов побил уже кучу по-настоящему значимых рекорды «Миннесоты». Нет особых сомнений, что к окончанию своего действующего контракта в 2026-м сибиряк максимально приблизится к клубному рекорду по количеству очков за «Уайлд», который пока принадлежит Микко Койву (709). А сейчас он покоряет другие не менее крутые достижения.

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Сотый гол Долларового Кирилла в НХЛ болельщики «Дикарей» ждали еще на прошлой неделе. Но в матчах с «Аризоной» и «Вашингтоном» фронтмен парней Дина Эвассона промолчал, а разменял сотню только в сегодняшнем матче с «Каролиной», который команда из Сент-Пола наверняка захочет забыть.

Хотя поначалу все для гостей со Среднего Запада складывалось вполне себе позитивно. «Миннесота» нахватала сразу три малых штрафа в первом периоде, устроив героическую оборону ворот Марка-Андре Флери, но выстояла и в середине второй двадцатиминутки реализовала первое же удаление хозяев благодаря юбилейной шайбе Капризова. Кто, как не Матс Зуккарелло, должен был помочь россиянину в его 180-м матче в НХЛ преодолеть историческую отметку?

Изначально норвежец планировал забросить сам неочевидным броском с острого угла, но в итоге угодил в щитки Фредрика Андерсена и стал автором ассиста для парня из Кузедеево, который первым пришел на добивание. И, как оперативно подсказали нам клубные соцсети «Уайлд», быстрее Капризова 100 шайб в НХЛ забрасывали только два игрока — Александр Овечкин, который настрелял сотню всего за 167 матчей, и его финский подражатель Патрик Лайне, управившийся за 179 игр. Отчасти добавляет крутости воспитаннику «Кузни» и тот факт, что в истории франшизы подобное достижение покорялось лишь девятерым хоккеистам.

Впрочем, уже через пару минут «Харрикейнз» ответили классным голом бывшего игрока «Уайлд» Брента Бернса, ассистентом для которого выступил Андрей Свечников, и гости мгновенно развалились, пропустив до ухода на второй перерыв еще дважды и окончательно потеряв шансы на победу в начале третьего периода после голов Мартина Нечаса и Джейлена Чатфилда.

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Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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