«Кэпиталз» могут разгрузить платежку для подписания новых хоккеистов.

Невзрачный сезон

Завершившийся сезон Евгению Кузнецову хочется поскорее забыть. Нападающий бесславно вылетевшего в первом раунде плей-офф «Вашингтона» хандрил весь чемпионат и вляпывался в неприятные истории. Чудесного преображения, которого так ждали болельщики, не произошло и в матчах на вылет. Евгений не впечатлил результативностью и эпизодами откровенно пропадал со льда. Поэтому у разговоров о возможном обмене форварда есть объективные предпосылки.

Неудачные отрезки случаются у всех: не сработался с тренером, черная полоса — можно подобрать десятки оправдательных формулировок в адрес Евгения, если бы не один нюанс. Кузнецов весь сезон катализировал вокруг себя скандальные ситуации. Посиделки русской бандой «Кэпс» в одном гостиничном номере обернулись включением в ковид-протокол. После такого прецедента внутренняя ответственность должна только возрасти. Тот случай довольно быстро забыли, но под конец регулярки Кузнецов с Ильей Самсоновым опоздали на командное собрание. Санкции от требовательного Питера Лавиолетта последователи незамедлительно — игроки были выведены из состава. Исключений для форварда топ-6 главный тренер делать не стал.

Кузнецов — точно не якорь «Вашингтона», но все оправданно ждут, что Евгений будет генерировать больше огня у чужих ворот. Возьмет на себя инициативу в трудные минуты, исполнит нечто эдакое, удивив и соперников, и партнеров. В конце-то концов, обретет стабильность, присущую настоящему лидеру. Все привыкли, что Кузнецов — человек настроения. По его хоккейным навыкам и игровому интеллекту вопросов нет. Набору финтов и броску Евгения позавидует большая часть лиги. Другой вопрос, что с понятием «продуктивность» это увязывается далеко не всегда. Матчи нападающего получаются разноцветными. Без должного вдохновения Кузнецов не производит впечатления суперталантливого игрока, хотя по мастерству его точно можно к таким отнести.

Позиция «Вашингтона»

«Кэпиталз», разумеется, не устраивает, что один из главных активов не приносит должного профита на льду. От форварда с кэпхитом в 7,8 миллиона долларов ждешь большей эффективности. Вернее, сначала ждешь, а позже — уже требуешь. Представьте, вы купили дорогую импортную кофемашину. Она и смотрится эстетично, и в кухонный гарнитур удачно вписывается, и по техническим характеристикам не уступает профессиональным из ресторанов. Все бы ничего, но из пяти сваренных кофе вкусным получается только один. Вы сначала потерпите, ведь аппарат, как казалось, исправен, но в скором времени вернете кофемашину в магазин.

Все, кроме последнего действия, емко описывает отношения Кузнецова с «Вашингтоном». Последние сезоны Евгений пытается обрести себя. За это время сменились несколько тренеров, но нападающий по-прежнему далек от блистательного уровня, показанного в Кубке Стэнли-2018. Терпение у руководства «Кэпиталз» рано или поздно иссякнет. В прессе неоднократно появлялись слухи, что клуб недоволен Кузнецовым и готов рассмотреть варианты его обмена. Мысль логичная, учитывая, какие деньги тратит «Вашингтон» на зарплату россиянина.

Поставьте себя на место генерального менеджера «Кэпиталз». Твоя команда вылетает в первом раунде плей-офф, основной костяк игроков стареет, на одном Овечкине, которого все чаще беспокоят травмы, далеко не уедешь. В таком положении требуются смелые решения. Обмен одного из ведущих игроков, который не оправдывает вложения, — как раз из таких.

Будущее Кузнецова

Возможный обмен — наиболее оптимальный выход из ситуации для обеих сторон. Как бы комфортно ни было Евгению в Вашингтоне, где он успел обжиться, где собрана русская банда, для перезапуска карьеры ему нужен новый клуб. Усложняют сделку форварда с 7,8-миллионым кэпхитом не только его дисциплинарные проделки, но и запрет на обмен. Без одобрения нападающего трейд невозможен, об этом говорит статус NTC в контракте. Форвард может указать 15 клубов, куда его нельзя обменять. Уверен, что многострадальный «Баффало» будет в этом листе одним из первых — так что к слуху об обмене Кузнецова и ведущего проспекта «Кэпс» Коннора Макмайкла на Джека Айкела и два драфт-пика не относился бы серьезно.

Обмен Кузнецова не обязательно должен принести равную ценность здесь и сейчас. Не исключал бы вариант, при котором «Кэпс» согласятся получить молодого таланта с меньшим кэпхитом, чтобы инвестировать в будущее и разгрузить платежку для других трейдов. Рассуждать, какие клубы предпочтет Евгений, трудно, но очевидно, что в его шорт-лист войдут претенденты на кубок. Нападающему в мае исполнилось только 29 лет — вряд ли он полностью удовлетворил командные амбиции.

Теоретически россиянин может начать новый сезон в «Сиэтле». Если «Вашингтон» не защитит форварда перед драфтом расширения, «Кракены» точно позарятся на Кузнецова, которого при удачном раскладе сделают первым центром новой франшизы. «Кэпиталз» расстанутся с талантливым хоккеистом за спасибо, зато освободят место под потолком для дальнейших финансовых маневров и подписания новых игроков.

Окончательное решение «Вашингтона» зависит от спроса на Евгения среди других команд. Возможно, генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан даст форварду еще один шанс на переосмысление — все-таки для клуба он не последний человек, — но верится в это с трудом. «Кэпиталз» должны определиться, видят ли они свое будущее с Кузнецовым, ведь контракт форварда истекает летом 2025 года. Для Евгения же смена клуба и обстановки — первый шаг для перезапуска карьеры, на который хоккеист должен пойти ради будущих побед. Так или иначе от выбора форварда и решения «Вашингтона» этим летом во многом зависят перспективы Кузнецова в НХЛ.