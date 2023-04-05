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Сегодня, 15:30

«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Уэйн Гретцки и Евгений Кузнецов.
Фото «СЭ»
Хоккеист «Вашингтона» Евгений Кузнецов.
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Уэйн недоволен тем, как российский нападающий исполняет буллиты.

На днях в эфире телеканала TNT легендарный Уэйн Гретцки раскритиковал то, как Евгений Кузнецов исполняет буллиты. Нападающий «Вашингтона», как правило, медленно подкатывается к воротам, затем перекладывает шайбу под удобную руку и отправляет ее в дальний угол. В таком стиле Кузнецов реализовал штрафной бросок, забив Илье Сорокину в недавнем матче с «Айлендерс». Этот маневр уже стал визитной карточкой Евгения, но далеко не всем он пришелся по душе.

«Терпеть не могу это! Должен быть счетчик времени, как в бейсболе, на исполнение штрафного броска. Еще он вращает клюшкой в руках — нас бы раздражало это на скамейке запасных. Понимаю, что мы живем в другую эпоху. Но, по моему мнению, в игре должно быть достоинство. Если бы я сделал нечто подобное, то 20 игроков перепрыгнули бы через борт. Нужно защищать вратарей. Если не доезжаешь до ворот за семь или восемь секунд, не заслуживаешь бросить», — сказал Гретцки.

К позиции великого снайпера можно относиться по-всякому, но конфликт мнений среди игроков разного поколения встречается не впервой. Например, достаточно вспомнить жесткую критику лакросс-голов со стороны тренера «Филадельфии» Джона Тортореллы: «Если бы вы сделали это в конце 90-х, то вам бы голову оторвали. Это круто, за этим интересно наблюдать, но я не уверен, что это хорошо для игры. В хоккее стало слишком много шоу. Наша игра ушла далеко от того, какой она должна быть — тяжелой и честной».

Похожий инцидент однажды случился и с форвардом «Сан-Хосе» Томашем Хертлом. В матче против «Рейнджерс» чех забил гол, эффектно просунув клюшку себе между ног. На Хертла набросились с обвинениями в пижонстве, но в итоге за него заступились даже игроки других команд. «Парень забил красивый гол, но кто-то считает, что он проявил неуважение. Очень жаль. Это ведь хоккей, игра, творчество, в конце концов! В чем он не прав?» — написал в своих соцсетях Давид Перрон.

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Психологический перевес

Сравнивать хоккей разных эпох не всегда правильно. Со времен Гретцки многое изменилось, а современные игроки вывели технические аспекты на совершенно иной уровень. В эпоху Уэйна еще даже не было буллитных серий, а матчи завершались с ничейным счетом. Поэтому многим ветеранам сложно принять некоторые моменты, которые делают хоккей более ярким и эффектным. Цель Кузнецова, да и каждого игрока в серии буллитов — не устроить шоу, а принести своей команде победу. Броски Евгения могут выглядеть странно, но зачастую они приносят «Вашингтону» важные очки.

Хоккеист «Вашингтона» Евгений Кузнецов.
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports

Безусловно, вратарям неприятно, когда их обыгрывают таким немного издевательским способом, но ведь в этом и заключается роль соперника. Вывести голкипера из себя, заставить его понервничать, переиграть психологически. К тому же язык не повернется сказать, что Кузнецов использует какую-то стопроцентную тактику. Для того чтобы забить буллит в таком стиле, нужно иметь шикарную технику и быстрые руки. Не каждый игрок сможет забросить вот так. Такими шайбами нужно восхищаться, что и делают многие болельщики, в том числе североамериканские.

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Хоккей — консервативный вид спорта. Это придает ему особый шарм, но не стоит доводить мышление до таких жестких рамок. Если игрок может эффектно решить эпизод, то он должен делать это, а не думать о том, обидит гол вратаря или нет. В 1976-м знаменитый футболист Антонин Паненка издевательски забил пенальти в ворота сборной ФРГ, причем сделал это в финале. Он подсек мяч, который по навесной траектории пересек линию ворот. С тех пор такой прием считается показателем высочайшего мастерства и хладнокровия, поэтому обвинять Кузнецова за оригинальный буллитный стиль не очень логично. Особенно со стороны такой легенды, как Гретцки.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
Уэйн Гретцки
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