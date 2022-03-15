Рассказываем о корнях лучшего хоккеиста в истории НХЛ, выступившего против нашей страны.

К антироссийскому тренду среди звезд мирового спорта присоединился легендарный Уэйн Гретцки, который прежде редко говорил на подобные темы. Еще в конце февраля канадский форвард призвал отстранить нашу сборную от молодежного чемпионата мира-2022.

«Я думаю, что международный хоккей должен сказать: «Мы не позволим им играть на МЧМ». Я думаю, что мы, канадцы, должны занять эту позицию, поскольку матчи будут проходить в Эдмонтоне», — отметил Гретцки.

Позже канадец, который всегда дружелюбно относился к России и даже приезжал на Матч звезд КХЛ в Минске, объяснил резкую позицию.

«Люди стали возражать мне, говорили: «Зачем наказывать русских детей?» Я не хочу, чтобы кто-то был наказан. Я просто думаю, что есть здравый смысл в том, что сейчас мы не должны участвовать в соревнованиях с этой страной», — сказал Гретцки в эфире Sportsnet 590.

Уэйн — уважаемый человек в хоккейном мире. К канадской легенде прислушиваются, и каждое его заявление моментально разлетается в СМИ. При этом у лучшего снайпера и бомбардира в истории НХЛ славянские корни. Дедушка Уэйна — Терентий — переехал в Канаду из Гродненской губернии Российской империи. Сейчас это территория Белоруссии.

Дедушка-белорус и бабушка-украинка

В начале ХХ века Терентий Лаврентьевич Гретцки эмигрировал вместе с женой Анной и сыном Зиновием в Канаду транзитом через американский Чикаго. На родине семья Гретцки была сторонниками императора Николая Второго (страх перед революцией стал одной из причин переезда). В Канаде уроженец Гродненской губернии обзавелся землей и занялся фермерством.

Вскоре Анна вернулась на домой, а будущий дедушка легенды мирового хоккея встретил новую любовь. Терентий адаптировал имя на американский лад — в Канаде его называли Тони. Он женился на Марии — украинке из Тернопольской области, входившей на момент ее эмиграции в состав Польши. Конец Первой мировой войны Гретцки провел в Канадском экспедиционном корпусе. После демобилизации Тони вернулся к фермерству и семейной жизни с Марией. Вместе они разводили кур, уток, свиней и коров, продавали мясо, молоко и яйца.

Уолтер, сын Тони Гретцки, вспоминал, что родители дома говорили на украинском — и этот язык стал для него первым. Каждый раз, когда будущего дедушку великого хоккеиста спрашивали, русские ли они, он отвечал: «Нет, белорусы». В книге Уолтера Гретцки «On Family, Hockey and Healing» приводится цитата «White Russians». В переводе: «Белые русские». «Я бы сказал, что моя мать была практиком, а отец — мыслителем и мечтателем. Не знаю, смогла бы ферма работать так эффективно, как это было, без мамы. Папа проделывал много работы, но мама управляла всем», — писал Уолтер Гретцки.

Встреча с белорусской родней

Уолтер родился и вырос в Каннингтоне, где и познакомился с будущей женой. Они сыграли свадьбу в 1960 году и переехали в соседний Брантфорд. Гретцки устроился мастером по ремонту телефонных кабелей в компанию Bell Telephone Canada. С детства Уолтер болел хоккеем. Родители отвели его в секцию — парнишка подавал большие надежды. Помешали попасть в профессиональный хоккей небольшие габариты и последствия перенесенной ветряной оспы, из-за которой он сильно похудел. Любовь к игре отец передал сыну, который родился у молодой пары 26 января 1961 года.

С трех лет Уолтер обучал Уэйна хоккейным навыкам на собственном катке, залитом во дворе. Уэйн благодарил отца за творческие упражнения и необычный подход к тренировкам, благодаря которым стал великим игроком.

Увидеться с дальними родственникам из Белоруссии Уэйну Гретцки помог минский Матч звезд КХЛ, куда его пригласили как почетного гостя. Журналисты организовали встречу с внучкой Терентия — Галиной Солдатенковой, которая жила в городе Свислочь, рядом с польской границей, и приходилась Уэйну сестрой. Легендарный нападающий знал о белорусских корнях, но знакомство с родственниками стало для него неожиданностью.

«Дедушка Терентий говорил на белорусском. А бабушка — на польском. Между собой они общались на украинском. У всех их детей украинский был первым языком. В 1972 году, когда встречались сборные СССР и Канады, моя мама давала интервью телеканалу и резко перешла на смесь русского с украинским. Всех удивила! Кстати, родители жили в деревне на ферме, а их сосед тоже был из Белоруссии», — говорил Гретцки «Комсомольской правде».

Ранее канадец доброжелательно относился к нашему хоккею. Уэйн дружил с игроками советской сборной, корректно высказывался о России и не позволял негативных реплик о русских. Среди североамериканцев хватает вечных критиков, по поводу и без желающих покритиковать нашу страну и рассказать небылицы.

Уэйн не относился к их числу, но сейчас поддержал. Постулат «спорт вне политики» забыт и в этом случае.