«Мы не позволим русским играть в Канаде». Гретцки набросился на Россию. Его дед — белорус, первый язык отца — украинский
К антироссийскому тренду среди звезд мирового спорта присоединился легендарный Уэйн Гретцки, который прежде редко говорил на подобные темы. Еще в конце февраля канадский форвард призвал отстранить нашу сборную от молодежного чемпионата мира-2022.
«Я думаю, что международный хоккей должен сказать: «Мы не позволим им играть на МЧМ». Я думаю, что мы, канадцы, должны занять эту позицию, поскольку матчи будут проходить в Эдмонтоне», — отметил Гретцки.
Позже канадец, который всегда дружелюбно относился к России и даже приезжал на Матч звезд КХЛ в Минске, объяснил резкую позицию.
«Люди стали возражать мне, говорили: «Зачем наказывать русских детей?» Я не хочу, чтобы кто-то был наказан. Я просто думаю, что есть здравый смысл в том, что сейчас мы не должны участвовать в соревнованиях с этой страной», — сказал Гретцки в эфире Sportsnet 590.
Уэйн — уважаемый человек в хоккейном мире. К канадской легенде прислушиваются, и каждое его заявление моментально разлетается в СМИ. При этом у лучшего снайпера и бомбардира в истории НХЛ славянские корни. Дедушка Уэйна — Терентий — переехал в Канаду из Гродненской губернии Российской империи. Сейчас это территория Белоруссии.
Дедушка-белорус и бабушка-украинка
В начале ХХ века Терентий Лаврентьевич Гретцки эмигрировал вместе с женой Анной и сыном Зиновием в Канаду транзитом через американский Чикаго. На родине семья Гретцки была сторонниками императора Николая Второго (страх перед революцией стал одной из причин переезда). В Канаде уроженец Гродненской губернии обзавелся землей и занялся фермерством.
Вскоре Анна вернулась на домой, а будущий дедушка легенды мирового хоккея встретил новую любовь. Терентий адаптировал имя на американский лад — в Канаде его называли Тони. Он женился на Марии — украинке из Тернопольской области, входившей на момент ее эмиграции в состав Польши. Конец Первой мировой войны Гретцки провел в Канадском экспедиционном корпусе. После демобилизации Тони вернулся к фермерству и семейной жизни с Марией. Вместе они разводили кур, уток, свиней и коров, продавали мясо, молоко и яйца.
Уолтер, сын Тони Гретцки, вспоминал, что родители дома говорили на украинском — и этот язык стал для него первым. Каждый раз, когда будущего дедушку великого хоккеиста спрашивали, русские ли они, он отвечал: «Нет, белорусы». В книге Уолтера Гретцки «On Family, Hockey and Healing» приводится цитата «White Russians». В переводе: «Белые русские». «Я бы сказал, что моя мать была практиком, а отец — мыслителем и мечтателем. Не знаю, смогла бы ферма работать так эффективно, как это было, без мамы. Папа проделывал много работы, но мама управляла всем», — писал Уолтер Гретцки.
Встреча с белорусской родней
Уолтер родился и вырос в Каннингтоне, где и познакомился с будущей женой. Они сыграли свадьбу в 1960 году и переехали в соседний Брантфорд. Гретцки устроился мастером по ремонту телефонных кабелей в компанию Bell Telephone Canada. С детства Уолтер болел хоккеем. Родители отвели его в секцию — парнишка подавал большие надежды. Помешали попасть в профессиональный хоккей небольшие габариты и последствия перенесенной ветряной оспы, из-за которой он сильно похудел. Любовь к игре отец передал сыну, который родился у молодой пары 26 января 1961 года.
С трех лет Уолтер обучал Уэйна хоккейным навыкам на собственном катке, залитом во дворе. Уэйн благодарил отца за творческие упражнения и необычный подход к тренировкам, благодаря которым стал великим игроком.
Увидеться с дальними родственникам из Белоруссии Уэйну Гретцки помог минский Матч звезд КХЛ, куда его пригласили как почетного гостя. Журналисты организовали встречу с внучкой Терентия — Галиной Солдатенковой, которая жила в городе Свислочь, рядом с польской границей, и приходилась Уэйну сестрой. Легендарный нападающий знал о белорусских корнях, но знакомство с родственниками стало для него неожиданностью.
«Дедушка Терентий говорил на белорусском. А бабушка — на польском. Между собой они общались на украинском. У всех их детей украинский был первым языком. В 1972 году, когда встречались сборные СССР и Канады, моя мама давала интервью телеканалу и резко перешла на смесь русского с украинским. Всех удивила! Кстати, родители жили в деревне на ферме, а их сосед тоже был из Белоруссии», — говорил Гретцки «Комсомольской правде».
Ранее канадец доброжелательно относился к нашему хоккею. Уэйн дружил с игроками советской сборной, корректно высказывался о России и не позволял негативных реплик о русских. Среди североамериканцев хватает вечных критиков, по поводу и без желающих покритиковать нашу страну и рассказать небылицы.
Уэйн не относился к их числу, но сейчас поддержал. Постулат «спорт вне политики» забыт и в этом случае.
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|30
|30
|63
|6
|Айлендерс
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|24
|32
|56
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|18
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|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|59
|40
|19
|86
|2
|Тампа-Бэй
|59
|38
|21
|82
|3
|Торонто
|59
|37
|22
|79
|4
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|36
|23
|77
|5
|Детройт
|59
|24
|35
|55
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|60
|20
|40
|48
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|21
|38
|47
|8
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|16
|43
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|60
|42
|18
|89
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Миннесота
|58
|34
|24
|72
|4
|Нэшвилл
|59
|34
|25
|72
|5
|Даллас
|57
|32
|25
|67
|6
|Виннипег
|60
|27
|33
|64
|7
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|60
|22
|38
|52
|8
|Аризона
|59
|19
|40
|42
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|59
|36
|23
|79
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
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|59
|32
|27
|68
|4
|Вегас
|61
|32
|29
|68
|5
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|60
|29
|31
|65
|6
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|62
|27
|35
|64
|7
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|58
|26
|32
|59
|8
|Сиэтл
|61
|18
|43
|42
|15.03
|02:30
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Оттава – Аризона
|3 : 5
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|83
|
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Джонатан Юбердо
Флорида
|59
|83
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|81
|И
|Г
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Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|39
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Крис Крайдер
Рейнджерс
|59
|38
|И
|КН
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Якоб Маркстрем
Калгари
|46
|2.04
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Джереми Суэймен
Бостон
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|2.06
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Игорь Шестеркин
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