Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:30

«Мы не позволим русским играть в Канаде». Гретцки набросился на Россию. Его дед — белорус, первый язык отца — украинский

Уэйн Гретцки призвал отстранить сборную России от молодежного чемпионата мира-2022
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Уэйн Гретцки в Русском доме во время Олимпиады-2010 в Ванкувере.
Фото Александр Вильф
Рассказываем о корнях лучшего хоккеиста в истории НХЛ, выступившего против нашей страны.

К антироссийскому тренду среди звезд мирового спорта присоединился легендарный Уэйн Гретцки, который прежде редко говорил на подобные темы. Еще в конце февраля канадский форвард призвал отстранить нашу сборную от молодежного чемпионата мира-2022.

«Я думаю, что международный хоккей должен сказать: «Мы не позволим им играть на МЧМ». Я думаю, что мы, канадцы, должны занять эту позицию, поскольку матчи будут проходить в Эдмонтоне», — отметил Гретцки.

Позже канадец, который всегда дружелюбно относился к России и даже приезжал на Матч звезд КХЛ в Минске, объяснил резкую позицию.

«Люди стали возражать мне, говорили: «Зачем наказывать русских детей?» Я не хочу, чтобы кто-то был наказан. Я просто думаю, что есть здравый смысл в том, что сейчас мы не должны участвовать в соревнованиях с этой страной», — сказал Гретцки в эфире Sportsnet 590.

Уэйн — уважаемый человек в хоккейном мире. К канадской легенде прислушиваются, и каждое его заявление моментально разлетается в СМИ. При этом у лучшего снайпера и бомбардира в истории НХЛ славянские корни. Дедушка Уэйна — Терентий — переехал в Канаду из Гродненской губернии Российской империи. Сейчас это территория Белоруссии.

Дедушка-белорус и бабушка-украинка

В начале ХХ века Терентий Лаврентьевич Гретцки эмигрировал вместе с женой Анной и сыном Зиновием в Канаду транзитом через американский Чикаго. На родине семья Гретцки была сторонниками императора Николая Второго (страх перед революцией стал одной из причин переезда). В Канаде уроженец Гродненской губернии обзавелся землей и занялся фермерством.

Уэйн ГРЕТЦКИ. «За воротами чувствовал себя в безопасности». Гретцки — о главных событиях в своей жизни

Вскоре Анна вернулась на домой, а будущий дедушка легенды мирового хоккея встретил новую любовь. Терентий адаптировал имя на американский лад — в Канаде его называли Тони. Он женился на Марии — украинке из Тернопольской области, входившей на момент ее эмиграции в состав Польши. Конец Первой мировой войны Гретцки провел в Канадском экспедиционном корпусе. После демобилизации Тони вернулся к фермерству и семейной жизни с Марией. Вместе они разводили кур, уток, свиней и коров, продавали мясо, молоко и яйца.

Уолтер, сын Тони Гретцки, вспоминал, что родители дома говорили на украинском — и этот язык стал для него первым. Каждый раз, когда будущего дедушку великого хоккеиста спрашивали, русские ли они, он отвечал: «Нет, белорусы». В книге Уолтера Гретцки «On Family, Hockey and Healing» приводится цитата «White Russians». В переводе: «Белые русские». «Я бы сказал, что моя мать была практиком, а отец — мыслителем и мечтателем. Не знаю, смогла бы ферма работать так эффективно, как это было, без мамы. Папа проделывал много работы, но мама управляла всем», — писал Уолтер Гретцки.

Встреча с белорусской родней

Уолтер родился и вырос в Каннингтоне, где и познакомился с будущей женой. Они сыграли свадьбу в 1960 году и переехали в соседний Брантфорд. Гретцки устроился мастером по ремонту телефонных кабелей в компанию Bell Telephone Canada. С детства Уолтер болел хоккеем. Родители отвели его в секцию — парнишка подавал большие надежды. Помешали попасть в профессиональный хоккей небольшие габариты и последствия перенесенной ветряной оспы, из-за которой он сильно похудел. Любовь к игре отец передал сыну, который родился у молодой пары 26 января 1961 года.

Уэйн Гретцки. Великий гений игры и первая суперзвезда хоккея. Главные секреты успеха Уэйна Гретцки

С трех лет Уолтер обучал Уэйна хоккейным навыкам на собственном катке, залитом во дворе. Уэйн благодарил отца за творческие упражнения и необычный подход к тренировкам, благодаря которым стал великим игроком.

Увидеться с дальними родственникам из Белоруссии Уэйну Гретцки помог минский Матч звезд КХЛ, куда его пригласили как почетного гостя. Журналисты организовали встречу с внучкой Терентия — Галиной Солдатенковой, которая жила в городе Свислочь, рядом с польской границей, и приходилась Уэйну сестрой. Легендарный нападающий знал о белорусских корнях, но знакомство с родственниками стало для него неожиданностью.

«Дедушка Терентий говорил на белорусском. А бабушка — на польском. Между собой они общались на украинском. У всех их детей украинский был первым языком. В 1972 году, когда встречались сборные СССР и Канады, моя мама давала интервью телеканалу и резко перешла на смесь русского с украинским. Всех удивила! Кстати, родители жили в деревне на ферме, а их сосед тоже был из Белоруссии», — говорил Гретцки «Комсомольской правде».

Ранее канадец доброжелательно относился к нашему хоккею. Уэйн дружил с игроками советской сборной, корректно высказывался о России и не позволял негативных реплик о русских. Среди североамериканцев хватает вечных критиков, по поводу и без желающих покритиковать нашу страну и рассказать небылицы.

Уэйн не относился к их числу, но сейчас поддержал. Постулат «спорт вне политики» забыт и в этом случае.

Уэйн Гретцки
15
Читайте также
«Я не поехал не из-за политических моментов». Дзюба — о просьбе не вызывать его в сборную России
Дзюба отказался приезжать из-за Украины, где Головин и Миранчук. Что произошло после того, как был объявлен состав сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капризов провалился, а Тарасенко выдал лучший матч за месяц
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Питтсбург 60 36 24 81
3 Рейнджерс 59 37 22 79
4 Вашингтон 60 32 28 74
5 Коламбус 60 30 30 63
6 Айлендерс 56 24 32 56
7 Нью-Джерси 59 22 37 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 59 40 19 86
2 Тампа-Бэй 59 38 21 82
3 Торонто 59 37 22 79
4 Бостон 59 36 23 77
5 Детройт 59 24 35 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 59 21 38 47
8 Монреаль 59 16 43 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 60 42 18 89
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Миннесота 58 34 24 72
4 Нэшвилл 59 34 25 72
5 Даллас 57 32 25 67
6 Виннипег 60 27 33 64
7 Чикаго 60 22 38 52
8 Аризона 59 19 40 42
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 59 36 23 79
2 Лос-Анджелес 61 33 28 74
3 Эдмонтон 59 32 27 68
4 Вегас 61 32 29 68
5 Ванкувер 60 29 31 65
6 Анахайм 62 27 35 64
7 Сан-Хосе 58 26 32 59
8 Сиэтл 61 18 43 42
Результаты / календарь
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
15.03 02:30
Оттава – Аризона
 3 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 83
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 59 83
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 81
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 39
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 59 38
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 46 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 28 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 39 2.07
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости