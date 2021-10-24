Сорокин делает заявку на лучшего вратаря НХЛ из России. С такой игрой он может стать первым номером на Олимпиаде

Обзор дня Алексея Шевченко.

Проблема

«Сочи» с самого начала сезона (исключая второй матч в чемпионате против «Витязя») никак не может научиться брать свои очки. В начале сезона они теряли баллы из-за собственной неуверенности. Вели 2:0 против «Куньлуня», но уступили по буллитам, не удержали победу против «Ак Барса», пропустив за 30 секунд до сирены, хотя казанцев трясло. Меняются тренеры, перемешивается состав, но изменений нет. Это чистая психология, тут ничего не поделаешь.

Последние матчи команды показали и новую проблемы — вратарскую. При тактике Андрея Назарова, когда командная дисциплина стоит не на первом месте, голкиперы начинают играть важную роль. Еще совсем недавно казалось, что Магнус Хелльберг и Максим Третьяк — неплохая пара вратарей, швед пришел из СКА и заверил руководство клуба, что после обмена не собирается просто дорабатывать контракт или ждать досрочного расторжения. Но вдруг выясняется, что не такой уж это и сильный хоккеист. В последних четырех матчах команде не хватало именно вратаря. Не надо было творить чудеса, чтобы достойно сыграть против «Авангарда», но Магнус не справился с легкими бросками. Он не дал клубу шанс во встрече против «Автомобилиста». Да, проблемы начались у Максима Третьяка, пропустившего четыре гола, но дальше вышел легионер — и толку от него было совсем немного. Можно вспомнить и игры против челябинских команд. И самое ужасное для «Сочи», что вопрос с вратарем решить невозможно. Искать нового иностранца? Слишком большой риск. Просто отказаться от Магнуса — дорого, да и команда останется вообще без голкипера, так как Третьяк явно проводит не лучший сезон. Даже воспитательные меры никак не помогут, так как Хелльберг все прекрасно понимает. Остается только надеяться, что иностранец сам вспомнит, что он спортсмен. На это вся надежда.

В запасе

Два российских хоккеиста в НХЛ неожиданно оказались в запасе, пропустили по два последних матча, при этом никаких проблем со здоровьем у них нет. Василия Подколзина начали воспитывать, хотя он в этом совершенно не нуждается. Нападающий относился к любым решениям тренера позитивно, если ему что-то и не нравилось, то держал глубоко в себе, не собираясь проявлять недовольство публично. Посадили в третьем периоде? Ну что же, так видит тренер, ничего страшного. Выпускают по три-четыре раза за двадцатиминутный отрезок — Василий старался пользоваться каждой сменой по полной программе. Он был заметен в моментах, когда появлялся на льду, не отбывал номер, и было видно, что он относится серьезно к своим шансам. Но затем его перевели на трибуны. Тревору Грину вдруг показалось, что «молодому хоккеисту надо посмотреть матч сверху».

Это чисто воспитательная мера. Такие методы применяли по отношению к Павлу Бучневичу в «Рейнджерс», к Никите Трямкину в том же «Ванкувере», но в тех ситуациях это можно было легко понять и объяснить. Павел пытался играть в тот хоккей, который ему нравится, да и Трямкин заслуживал этого. Но чем провинился Подколзин — совершенно непонятно. Кажется, что он просто попал совсем не к тому тренеру. Остается надеяться, что менеджеры прикажут Грину не выдумывать, а использовать игрока из первого раунда драфта лучше.

Перевод в запас Владимира Ткачева из «Лос-Анджелеса» специалистам понятен. Форвард хоть и очень полезен в большинстве, но в равных составах делает совершенно не то, что нужно в НХЛ. Две передачи во встрече с «Вегасом» были скомпрометированы «минус 2», причем наш хоккеист виноват в голах, ничем Владимир себя не проявил и в играх против «Миннесоты» и «Нэшвилла». Ткачев может так и просидеть на трибуне, изредка появляясь на площадке, так как его контракт — 925 тысяч, клуб ничем не рискует. Но через год Ткачев вернется домой. Разве ради он этого уезжал?

Почти «сухарь»

Если у сборной Канады есть какие-то проблемы с вратарями перед Олимпиадой, то у российской команды все как раз более чем в порядке. Илья Сорокин накануне ночью провел первый матч в сезоне на ноль, но это смотря как считать. Формально — впервые не пропустил. Но Илья безупречно провел и предыдущую встречу против «Чикаго», ему забили за несколько секунд до сирены, но только потому, что одноклубники Сорокина совсем прекратили играть. Они потом извинялись перед нашим вратарем сразу после сирены, да и Барри Тротц отметил, что очень сожалеет о произошедшем и даже публично поругал полевых игроков, так поступивших с голкипером.

Илья уже в этом сезоне показал, что обладает высочайшей психологической устойчивостью. Оставшись фактически один (когда вернется Семен Варламов, никто не знает), пропустив по пять шайб в первых двух встречах, Сорокин собрался и выдал три шикарные игры. Он держал свою команду на плаву во встрече с «Коламбусом» и переиграл соперников в матчах против «Чикаго» и «Аризоны». Этим летом Сорокин долго не подписывал контракт, при этом полностью договорившись о финансах в самом начале переговоров. Но затем его бедовый агент (на счету которого контракт Кирилла Семенова с «Торонто», провальные соглашения с Александром Барабановым и скандал с несостоявшимся обменом Ильи Михеева) решил поторговаться насчет сроков. Пытался выбить двухлетнее соглашение либо подписаться на год, хотя клуб изначально заявлял о трехлетнем контракте. И даже пытался намекнуть об обмене или возвращении в КХЛ. «Айлендерс» не дрогнул, но важно понимать, что Сорокин в этом никак не участвовал. Он очень серьезно готовился к сезону, и сейчас видны плоды его работы. Если «Тампа» так и продолжит играть, то тренеры будут выбирать между Сорокиным и Шестеркиным. Пока и непонятно, кто сильней.