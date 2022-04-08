Непростая судьба Майка Босси.

В октябре 2021 года знаменитый экс-форвард «Айлендерс» Майк Босси, являющийся четырехкратным обладателем Кубка Стэнли, сообщил, что у него выявлен рак легких. «Счет 1:0 не в мою пользу, но пока я не сказал своего последнего слова. Я намерен сражаться со всей решимостью и огнем, которые вы видели на льду», — говорил тогда канадец. Несколько месяцев от Босси не было никаких новостей, однако на днях автор The Toronto Sun Стив Симмонс сообщил, что 65-летний экс-нападающий проходит паллиативное лечение, которое предоставляется тем, кто находится на последней стадии болезни. К сожалению, прогноз в такой ситуации неблагоприятный, и Майк был отправлен домой, чтобы еще успеть провести время со своей семьей.

Карьера Босси в НХЛ была не очень продолжительной (10 сезонов), но яркой. В 2014 году болельщики «Айлендерс» назвали его лучшим игроком в истории клуба и отдали ему большинство голосов. Майк с солидным перевесом опередил таких легенд, как Дени Потвен и Брайан Троттье. За «Островитян» Босси провел всю карьеру — 752 матча в регулярных чемпионатах, в которых забросил 573 шайбы и отдал 553 передачи. В 1991-м он был введен в Зал хоккейной славы, а 3 марта 1992 года «Айлендерс» увековечили его 22-й игровой номер. Известный хоккейный журнал The Hockey News признал его лучшим «чистым снайпером» всех времен и народов. Кроме того, Босси — единственный игрок в истории НХЛ, преодолевавший отметку в 50 шайб девять сезонов подряд. Просто фантастические цифры.

Удивительно, но на драфте НХЛ 1977 года многие команды прошли мимо талантливого нападающего, называя его слишком мягким игроком. Знаменитый тренер Эл Арбор настоял на том, чтобы «Айлендерс» взяли именно Майка, объяснив это так: «Проще научить снайпера силовой игре, чем научить тафгая забивать». «Островитяне» выбрали Босси под 15-м номером — и в итоге совершенно не пожалели. Уже в дебютном сезоне Майк вошел в историю — стал первым новичком НХЛ, преодолевшим отметку в 50 шайб за регулярный чемпионат. По окончании сезона конкурентов в битве за «Колдер Трофи» у Босси просто не было.

Интересно, что в том же году на драфте ВХА (всемирная хоккейная ассоциация) Майка под 44-м номером выбрал находящийся на грани банкротства «Индианаполис». В ВХА форвардом интересовались несколько команд, а «Квебек» готов был предложить Босси солидный контракт — более привлекательный с финансовой точки зрения, чем вариант с «Айлендерс». «Островитянам» в сложившейся ситуации нужно было повышать ставку, однако генменеджер клуба Билл Торри пребывал в сомнениях. Он вызвал Босси к себе и спросил: «Майк, раз тебе не нравится мое предложение, тогда скажи, сколько голов ты забьешь за нашу команду в этом сезоне?» Босси не раздумывая ответил: «Пятьдесят!» Боссы клуба доверились молодому и смелому форварду, после чего окончательно убедились в его запредельной мотивации и таланте.

Майк Босси (справа). Фото Getty Images

Супертрио и рекорд Ришара

Арбор определил новичка в звено к Брайану Троттье и Кларку Гиллису, поначалу прозванное BTG Line, а чуть позже ставшее уже The Trio Grande. Эта тройка по праву признана одной из самых легендарных в истории НХЛ. Форварды дополняли друг друга и быстро нашли взаимопонимание на льду. Троттье был универсалом, Гиллис хорош в силовом компоненте и мог мощным щелчком порвать сетку ворот, а Босси выполнял роль виртуоза с невероятно ловкими руками. Впервые это сочетание появилось в канун Дня благодарения во время выездного матча против «Норт Старз». Болельщики «Островитян» по сей день благодарны судьбе, что это звено стало частью именно их команды. Играя вместе, тройка организовала 668 голов и набрала 1498 очков. К сожалению, 22 января этого года Гиллис умер в возрасте 67 лет.

На счету Босси множество не только клубных рекордов. По сей день он остается рекордсменом НХЛ по среднему количеству голов за игру в регулярном чемпионате (0,76). Например, у Гретцки эта цифра составляет 0,60, у Овечкина — 0,61. И догнать Босси практически нереально. Кроме того, Майк — один из пятерых хоккеистов (Морис Ришар, Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Бретт Халл), которым удалось забить 50 голов за 50 первых матчей чемпионата. Он первым повторил знаменитый рекорд Ришара. До сезона-1980/81 на протяжении 36 лет считалось, что это вообще невозможно. Босси нужен был дубль, и это так сильно давило на форварда, что на протяжении двух периодов 50-го матча у него ничего не получалось. Во втором перерыве он заперся в душевой, где выкурил подряд несколько сигарет (курение было его слабостью), но и эта мера поначалу не помогла.

Однако за пять минут до конца встречи с «Квебеком» Майк наконец-то забросил 49-ю шайбу, а за полторы минуты до финальной сирены и заветную 50-ю. Форвард прыгал от радости, болельщики сходили с ума, швыряя все, что попадалось под руку, на лед, а партнеры по команде высыпали на площадку, чтобы искренне разделить радость с Босси. Когда он вернулся в раздевалку, там его уже ждала поздравительная телеграмма от великого Ришара. Интересно, что в том сезоне по рекордному графику шли сразу два хоккеиста: Босси и Чарли Симмер («Лос-Анджелес»), и после 49 матчей у Чарли было 46 голов. В 50-й игре он сделал хет-трик, однако немного не дотянулся до заветной отметки.

Майк стал ключевым игроком «Айлендерс», причем он был не только сверхрезультативным форвардом, но и обладал особым талантом забивать победные шайбы. «Островитяне» стали командой-династией, выиграв Кубок Стэнли четыре сезона подряд: с 1980-го по 1983-й. Босси внес весомый вклад в этот успех, в каждом из победных сезонов набирая в плей-офф больше 20 очков. Фантастическая серия из 19 побед подряд в плей-офф стала рекордом не только в хоккее, но и во всем североамериканском профессиональном спорте. В 1984-м «Айлендерс» вновь вышли в финал и так же, как в прошлом сезоне, попали на «Эдмонтон», но в этот раз корону себе забрал Уэйн Гретцки, и, как оказалось, сделал это надолго.

Майк Босси. Фото Getty Images

Клуб 500 и проблемы со спиной

Свою 500-ю шайбу Босси забросил 2 января 1986 года, потратив на это 647 матчей, — рекорд, который смогли превзойти только Гретцки (575 игр) и Лемье (605). Александр Овечкин в этом списке стал пятым (801), а впереди него на четвертой строчке расположился Бретт Халл (693). Босси был уникальным нападающим и мало в чем уступал Гретцки. Четыре раза он добирался до отметки в 60 голов, семь раз набирал больше 100 очков, и только проблемы со здоровьем не позволили Майку стабильно удерживать планку суперфорварда. К сожалению, постепенно его начали беспокоить серьезные боли в спине, а в сезоне-1986/87 он провел всего 63 матча — так мало нападающий прежде еще не играл.

Великолепная карьера Босси оборвалась неожиданно. 30-летний нападающий взял на год паузу, чтобы поправить здоровье, однако вернуться так и не получилось. Последний раз Босси выходил на лед 2 мая 1987-го, но официально объявил об уходе лишь через полтора года. В марте 1988-го «Айлендерс» предложили устроить Майку проводы и прощание с болельщиками, но снайпер отверг это, не сдаваясь и надеясь еще сыграть. К тому времени закончился его контракт, и Билл Торри предложил Босси новое соглашение на три года, в течение которых команда будет ждать, когда Майк полностью восстановится. Агент хоккеиста Пьер Лакруа категорически отверг предложение клуба, назвав сумму сделки смешной. Когда Босси стал свободным агентом, в его услугах заинтересовался только «Лос-Анджелес», да и то пригласил нападающего лишь на просмотр.

Жизнь Майка после завершения карьеры спортсмена сложилась, наверное, не совсем так, как бы хотелось ему самому. Он попробовал свои силы на телевидении и радио, а также долгий период работал на компанию по производству картофельных чипсов. Когда его давний друг Троттье стал главным тренером «Рейнджерс» (сезон-2002/03), Босси надеялся на предложение поработать вместе, но напрасно: «Я думал, что мне позвонят. Ведь я помню, как Брайан говорил: «Однажды, Майк, мы возьмем команду и сделаем все по-своему». Но Брайан и не собирался мне дать шанс». 13 октября 2006 года «Айлендерс» пригласили Босси поработать в клубе в качестве руководителя отдела по связям с общественностью, а последние несколько лет он трудился аналитиком на североамериканском телевидении.

Обращаясь к зрителям в прошлом году, Майк сказал следующее: «Вы всегда будете в моих мыслях и станете частью того, что мотивирует меня становиться только лучше. Как и всем спортсменам, которые готовятся к самому большому выступлению в своей жизни, мне понадобится вся моя сила и концентрация». Он обещал вернуться в эфир, и как же хотелось бы верить в то, что у Майка это действительно получится. Еще игроком он не раз доказывал, что способен на многое, даже когда в него практически никто не верил. Будет невероятно грустно, если хоккейный мир потеряет так рано еще одну легенду.