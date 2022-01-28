Юный американец разрывает НХЛ. Он тащит свой клуб в плей-офф и творит невероятную красоту
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Анахайм» — 4:5 (0:3, 2:2, 2:0)
Голы: Кэррик — 9 (Стил, Робинсон), 8:14 — 0:1. Фаулер — 6 (бол., Терри, Шаттенкирк), 15:12 — 0:2. Терри — 24 (бол., Фаулер, Шаттенкирк), 17:06 — 0:3. Эванс — 5 (Питлик, Андерсон), 21:15 — 1:3. Зеграс — 11 (Сильферберг, Бенуа), 21:25 — 1:4. Лехконен — 6 (бол., Хоффман, Тоффоли), 29:54 — 2:4. Зеграс — 12 (Терри, Драйсдейл), 34:04 — 2:5. Эванс — 6 (Питлик), 41:24 — 3:5. Дофен — 2 (буллит), 54:02 — 4:5.
Вратари: Примо (Монтембо, 20:00, 57:55) — Столарз.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 40 (16+12+12) — 24 (9+5+10).
Наши: Романов (15.36/3/-1) — -.
28 января. Монреаль. Centre Bell.
У болельщиков «Дакс» в этом сезоне немало поводов для радости. Калифорнийская команда самоотверженно борется за попадание в плей-офф, аномальную результативность демонстрирует форвард Трой Терри, а в составе хватает талантливой и перспективной молодежи. Самым ярким ее представителем, безусловно, стал Тревор Зеграс, который чуть ли не в каждой игре вытворяет невероятные по красоте вещи.
Американский нападающий — главный претендент на приз лучшему новичку сезона в НХЛ. По итогам первой половины чемпионата Тревор набрал 67 баллов в голосовании экспертов официального сайта лиги, и 7 из 16 опрошенных поставили его на первое место. Кроме того, в декабре его признали лучшим новичком, а в девяти матчах первого зимнего месяца он набрал 11 (2+9) очков. В игре против «Баффало» Зеграс на пару с партнером Сонни Милано организовали гол, который точно будет претендовать на один из лучших моментов всего сезона.
Если кто-то думал, что на этом лакросс-замашки Тревора закончатся, то это вряд ли произойдет. Пока Джон Торторелла бубнит на тему того, что такие трюки портят хоккей, Зеграс получает настоящее удовольствие на площадке и издевается над соперниками. Сегодня от его сумасшедших действий пострадал «Монреаль», который в этом сезоне и так уже побит жизнью. Голкипер «Канадиенс» Сэм Монтембо, вероятно, был бы не против покинуть арену через черный ход и в темных очках.
На счету Зеграса сегодня дубль, причем он сумел огорчить двух вратарей. Матч начинал в старте Кейден Примо, но после девяти бросков он пропустил три гола и уступил место в воротах своему партнеру. В концовке второго периода Зеграс мощным выстрелом сделал счет на табло 5:2 и забросил 12-ю шайбу в сезоне. Всего в 40 играх текущего чемпионата на счету молодого американца 32 (12+20) очка. Не стоит забывать про Морица Зайдера и Лукаса Рэймонда из «Детройта», а также форварда «Нэшвилла» Таннера Жанно, но если Зеграс не сбавит обороты, то может забрать «Колдер Трофи» без разговоров.
Безусловно, Тревору предстоит поработать над многими компонентами. Подтянуть игру на точке вбрасывания, научиться принимать участие в оборонительных действиях, набрать мышечную массу, но уже сейчас можно говорить, что у парня есть все шансы полноценно стать новой суперзвездой лиги. Недавно в матче против «Сент-Луиса» Зеграс поспорил с капитаном «Блюз» Райаном О'Райлли на сто долларов, что выиграет у него вбрасывание и сделал это. Кажется, наглость Тревора пока идет ему только на пользу.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|40
|29
|11
|60
|2
|Питтсбург
|43
|27
|16
|60
|3
|Рейнджерс
|44
|28
|16
|60
|4
|Вашингтон
|44
|23
|21
|55
|5
|Коламбус
|41
|19
|22
|39
|6
|Айлендерс
|36
|15
|21
|36
|7
|Нью-Джерси
|42
|15
|27
|35
|8
|Филадельфия
|43
|13
|30
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|44
|30
|14
|65
|2
|Тампа-Бэй
|44
|29
|15
|63
|3
|Торонто
|39
|26
|13
|55
|4
|Бостон
|40
|24
|16
|51
|5
|Детройт
|43
|18
|25
|42
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|37
|13
|24
|30
|8
|Монреаль
|42
|8
|34
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|41
|30
|11
|63
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Сент-Луис
|43
|26
|17
|57
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|40
|22
|18
|46
|6
|Виннипег
|40
|17
|23
|41
|7
|Чикаго
|43
|16
|27
|39
|8
|Аризона
|41
|10
|31
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|25
|19
|53
|2
|Анахайм
|46
|22
|24
|52
|3
|Лос-Анджелес
|44
|22
|22
|50
|4
|Калгари
|39
|20
|19
|46
|5
|Сан-Хосе
|43
|22
|21
|46
|6
|Эдмонтон
|39
|21
|18
|44
|7
|Ванкувер
|43
|19
|24
|43
|8
|Сиэтл
|43
|14
|29
|32
|28.01
|03:00
|
Айлендерс – Лос-Анджелес
|2 : 3
|28.01
|03:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|5 : 3
|28.01
|03:00
|
Монреаль – Анахайм
|4 : 5
|28.01
|03:00
|
Оттава – Каролина
|2 : 3 Б
|28.01
|03:00
|
Питтсбург – Сиэтл
|1 : 2 ОТ
|28.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|3 : 2
|28.01
|03:00
|
Флорида – Вегас
|4 : 1
|28.01
|04:00
|
Виннипег – Ванкувер
|1 : 5
|28.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|5 : 1
|28.01
|05:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|3 : 2 Б
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|59
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|44
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|44
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|14
|1.81
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|29
|2.08