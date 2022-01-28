Юный американец разрывает НХЛ. Он тащит свой клуб в плей-офф и творит невероятную красоту

Тревор Зеграс забил гол в стиле лакросс.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Анахайм» — 4:5 (0:3, 2:2, 2:0)

Голы: Кэррик — 9 (Стил, Робинсон), 8:14 — 0:1. Фаулер — 6 (бол., Терри, Шаттенкирк), 15:12 — 0:2. Терри — 24 (бол., Фаулер, Шаттенкирк), 17:06 — 0:3. Эванс — 5 (Питлик, Андерсон), 21:15 — 1:3. Зеграс — 11 (Сильферберг, Бенуа), 21:25 — 1:4. Лехконен — 6 (бол., Хоффман, Тоффоли), 29:54 — 2:4. Зеграс — 12 (Терри, Драйсдейл), 34:04 — 2:5. Эванс — 6 (Питлик), 41:24 — 3:5. Дофен — 2 (буллит), 54:02 — 4:5.

Вратари: Примо (Монтембо, 20:00, 57:55) — Столарз.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 40 (16+12+12) — 24 (9+5+10).

Наши: Романов (15.36/3/-1) — -.

28 января. Монреаль. Centre Bell.

У болельщиков «Дакс» в этом сезоне немало поводов для радости. Калифорнийская команда самоотверженно борется за попадание в плей-офф, аномальную результативность демонстрирует форвард Трой Терри, а в составе хватает талантливой и перспективной молодежи. Самым ярким ее представителем, безусловно, стал Тревор Зеграс, который чуть ли не в каждой игре вытворяет невероятные по красоте вещи.

Американский нападающий — главный претендент на приз лучшему новичку сезона в НХЛ. По итогам первой половины чемпионата Тревор набрал 67 баллов в голосовании экспертов официального сайта лиги, и 7 из 16 опрошенных поставили его на первое место. Кроме того, в декабре его признали лучшим новичком, а в девяти матчах первого зимнего месяца он набрал 11 (2+9) очков. В игре против «Баффало» Зеграс на пару с партнером Сонни Милано организовали гол, который точно будет претендовать на один из лучших моментов всего сезона.

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Если кто-то думал, что на этом лакросс-замашки Тревора закончатся, то это вряд ли произойдет. Пока Джон Торторелла бубнит на тему того, что такие трюки портят хоккей, Зеграс получает настоящее удовольствие на площадке и издевается над соперниками. Сегодня от его сумасшедших действий пострадал «Монреаль», который в этом сезоне и так уже побит жизнью. Голкипер «Канадиенс» Сэм Монтембо, вероятно, был бы не против покинуть арену через черный ход и в темных очках.

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На счету Зеграса сегодня дубль, причем он сумел огорчить двух вратарей. Матч начинал в старте Кейден Примо, но после девяти бросков он пропустил три гола и уступил место в воротах своему партнеру. В концовке второго периода Зеграс мощным выстрелом сделал счет на табло 5:2 и забросил 12-ю шайбу в сезоне. Всего в 40 играх текущего чемпионата на счету молодого американца 32 (12+20) очка. Не стоит забывать про Морица Зайдера и Лукаса Рэймонда из «Детройта», а также форварда «Нэшвилла» Таннера Жанно, но если Зеграс не сбавит обороты, то может забрать «Колдер Трофи» без разговоров.

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Безусловно, Тревору предстоит поработать над многими компонентами. Подтянуть игру на точке вбрасывания, научиться принимать участие в оборонительных действиях, набрать мышечную массу, но уже сейчас можно говорить, что у парня есть все шансы полноценно стать новой суперзвездой лиги. Недавно в матче против «Сент-Луиса» Зеграс поспорил с капитаном «Блюз» Райаном О'Райлли на сто долларов, что выиграет у него вбрасывание и сделал это. Кажется, наглость Тревора пока идет ему только на пользу.