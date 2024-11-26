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«Вся лига охотится за тобой, братишка». Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы

Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Роман Кольцов
Корреспондент
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Нападающий «Юты» Джек Макбэйн и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин
Джек Макбэйн получает угрозы после того, как нанес травму капитану «Вашингтона» Александру Овечкину.
Фото Imagn Images/USA TODAY Sports, Getty Images
Предложили прыгнуть головой вперед на скейтборде.

На странице нападающего «Юты» Джека Макбэйна в соцсетях появились гневные комментарии от болельщиков. Все из-за того, что именно он травмировал российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. И некоторые уверены — канадец сделал это специально.

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Что пишут хоккеисту «Юты»

Макбэйн подвергается форменному и жесткому хейту. Но дело оскорблениями не ограничивается. Дошло даже до того, что 24-летний форварда закидали угрозами физической расправы:

  • «Как тебе идея прыгнуть головой вперед на свой собственный скейтборд?»

  • «Тебе повезло, что Тодда Бертуцци нет в этой команде. Ты бы лежал на носилках».

  • «Вся лига охотится за тобой, братишка».

  • «Надеюсь, Маршан уложит тебя на носилки к концу следующей игры».

  • «Будь уверен, мы найдем тебя. Ты ответишь за все», — пишут пользователи соцсетей.


При этом и на Западе, и в России огромное число людей, считающих, что злого умысла в действиях Макбэйна не было.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Самая тяжелая травма в карьере Ови

В ночь с 21 на 22 ноября, когда «Кэпиталз» проводили матч с «Колорадо», из стана столичной команды пришли неприятные новости о здоровье Александра, получившего травму в игре с «Ютой». Сначала появилась информация, что Овечкин вернется на лед «в ближайшие недели», но она оказалась не совсем точной.

Как стало известно позже, 39-летний форвард получил перелом малоберцовой кости левой ноги и выбыл на 4-6 недель. Тем обиднее, ведь российская звезда набрала отличный ход. В двух матчах перед травмой у него было пять голов.

Из-за повреждения Ови пропустит дольше, чем суммарно из-за травм за все его 20 сезонов в НХЛ. Ранее нападающий никогда не выбывал на шесть и более матчей.

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Рекорд Гретцки

Несмотря на травму, у Александра хорошие шансы уже в этом сезоне закончить погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который отличился за карьеру в лиге 894 раза. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, ему осталось забросить 26 шайб до повторения достижения Великого.

Александр потенциально может вернуться на лед после Рождества или чуть раньше. Если восстановление пройдет по плану, то в его распоряжении будет еще больше половины матчей в этой регулярке.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Юта
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1 Торонто 21 13 8 28
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4 Баффало 21 11 10 23
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2 Миннесота 21 13 8 30
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