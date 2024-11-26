«Вся лига охотится за тобой, братишка». Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
На странице нападающего «Юты» Джека Макбэйна в соцсетях появились гневные комментарии от болельщиков. Все из-за того, что именно он травмировал российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. И некоторые уверены — канадец сделал это специально.
Что пишут хоккеисту «Юты»
Макбэйн подвергается форменному и жесткому хейту. Но дело оскорблениями не ограничивается. Дошло даже до того, что 24-летний форварда закидали угрозами физической расправы:
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«Как тебе идея прыгнуть головой вперед на свой собственный скейтборд?»
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«Тебе повезло, что Тодда Бертуцци нет в этой команде. Ты бы лежал на носилках».
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«Вся лига охотится за тобой, братишка».
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«Надеюсь, Маршан уложит тебя на носилки к концу следующей игры».
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«Будь уверен, мы найдем тебя. Ты ответишь за все», — пишут пользователи соцсетей.
При этом и на Западе, и в России огромное число людей, считающих, что злого умысла в действиях Макбэйна не было.
Самая тяжелая травма в карьере Ови
В ночь с 21 на 22 ноября, когда «Кэпиталз» проводили матч с «Колорадо», из стана столичной команды пришли неприятные новости о здоровье Александра, получившего травму в игре с «Ютой». Сначала появилась информация, что Овечкин вернется на лед «в ближайшие недели», но она оказалась не совсем точной.
Как стало известно позже, 39-летний форвард получил перелом малоберцовой кости левой ноги и выбыл на 4-6 недель. Тем обиднее, ведь российская звезда набрала отличный ход. В двух матчах перед травмой у него было пять голов.
Из-за повреждения Ови пропустит дольше, чем суммарно из-за травм за все его 20 сезонов в НХЛ. Ранее нападающий никогда не выбывал на шесть и более матчей.
Рекорд Гретцки
Несмотря на травму, у Александра хорошие шансы уже в этом сезоне закончить погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который отличился за карьеру в лиге 894 раза. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, ему осталось забросить 26 шайб до повторения достижения Великого.
Александр потенциально может вернуться на лед после Рождества или чуть раньше. Если восстановление пройдет по плану, то в его распоряжении будет еще больше половины матчей в этой регулярке.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|24
|15
|9
|32
|2
|Каролина
|21
|15
|6
|31
|3
|Вашингтон
|21
|14
|7
|29
|4
|Рейнджерс
|20
|12
|8
|25
|5
|Айлендерс
|22
|8
|14
|21
|6
|Филадельфия
|22
|9
|13
|21
|7
|Коламбус
|20
|9
|11
|20
|8
|Питтсбург
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|21
|13
|8
|28
|2
|Флорида
|22
|12
|10
|25
|3
|Тампа-Бэй
|20
|11
|9
|24
|4
|Баффало
|21
|11
|10
|23
|5
|Бостон
|22
|10
|12
|23
|6
|Детройт
|21
|9
|12
|20
|7
|Оттава
|21
|9
|12
|19
|8
|Монреаль
|20
|7
|13
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|22
|18
|4
|36
|2
|Миннесота
|21
|13
|8
|30
|3
|Даллас
|20
|13
|7
|26
|4
|Колорадо
|22
|12
|10
|24
|5
|Сент-Луис
|23
|10
|13
|21
|6
|Юта
|21
|8
|13
|19
|7
|Нэшвилл
|22
|7
|15
|17
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|30
|2
|Калгари
|22
|12
|10
|27
|3
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|25
|4
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|5
|Ванкувер
|19
|10
|9
|23
|6
|Сиэтл
|22
|11
|11
|23
|7
|Анахайм
|20
|8
|12
|19
|8
|Сан-Хосе
|24
|7
|17
|19
|26.11
|03:00
|
Филадельфия – Вегас
|4 : 5 Б
|26.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|8 : 2
|26.11
|03:00
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|2 : 5
|26.11
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|1 : 4
|26.11
|03:00
|
Каролина – Даллас
|6 : 4
|26.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Нэшвилл
|5 : 2
|26.11
|03:30
|
Оттава – Калгари
|4 : 3
|26.11
|03:30
|
Айлендерс – Детройт
|2 : 4
|26.11
|04:00
|
Миннесота – Виннипег
|1 : 4
|26.11
|06:00
|
Анахайм – Сиэтл
|2 : 3
|26.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|7 : 2