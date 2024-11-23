Травмированный Овечкин посетил матч НБА. Сделал фото с фанатами и выпил пива
Пока хоккейный мир переживает за здоровье Александра Овечкина, капитан «Вашингтон Кэпиталз» мыслит позитивно. В ночь с 22 на 23 ноября он посетил матч НБА «Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс», попав в объективы камер с алкоголем.
Стакан пива, селфи и аплодисменты
Судя по видео и фото, которые активно обсуждаются в соцсетях, Ови находится в прекрасном расположении духа. Во-первых, Александр весьма уверенно передвигается на своих двоих, несмотря на перелом малой берцовой кости. Он ходит без костылей и совсем едва прихрамывает. Во-вторых, много улыбается и не отказывает в селфи всем желающим. А в-третьих, не стесняется по ходу игры махнуть стакан пива.
Также в третьей четверти на экране включили хайлайты с участием Овечкина — болельщики на арене в Вашингтоне громко поаплодировали местной легенде. Матч завершился в пользу действующих чемпионов НБА — 108:96.
Самая тяжелая травма в карьере
В ночь с 21 на 22 ноября, когда «Вашингтон» проводил матч с «Колорадо», из стана «Кэпиталз» пришли неприятные новости о здоровье Овечкина, получившего травму в игре с «Ютой». Сначала появилась информация, что капитан столичной команды вернется на лед «в ближайшие недели», но она оказалась не совсем точной.
Как стало известно позже, 39-летний форвард получил перелом малоберцовой кости левой ноги. Александр вылетел на срок от четырех до шести недель.
Эта травма — официально самая тяжелая за всю 20-летнюю карьеру Александра в НХЛ. Нападающий останется вне игры на самый длительный срок за все время выступления в лиге — до 20 матчей. Ранее он не пропускал больше шести встреч подряд.
Что там с погоней за рекордом Гретцки?
Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который отличился 894 раза. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, ему осталось забросить 26 шайб до повторения достижения Великого.
Александр потенциально может вернуться на лед после Рождества или чуть раньше. Если восстановление пройдет по плану, то у него останется еще больше половины матчей в этой регулярке. И при темпе, который он набрал, есть шанс побить рекорд Гретцки уже в нынешнем сезоне.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|19
|14
|5
|28
|2
|Нью-Джерси
|22
|13
|9
|28
|3
|Вашингтон
|19
|13
|6
|27
|4
|Рейнджерс
|18
|12
|6
|25
|5
|Айлендерс
|20
|7
|13
|19
|6
|Коламбус
|19
|8
|11
|18
|7
|Филадельфия
|20
|8
|12
|18
|8
|Питтсбург
|22
|7
|15
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|20
|12
|8
|26
|2
|Флорида
|20
|12
|8
|25
|3
|Тампа-Бэй
|18
|10
|8
|22
|4
|Баффало
|20
|10
|10
|21
|5
|Бостон
|21
|9
|12
|21
|6
|Детройт
|19
|8
|11
|18
|7
|Оттава
|19
|8
|11
|17
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|20
|17
|3
|34
|2
|Миннесота
|19
|13
|6
|29
|3
|Даллас
|18
|12
|6
|24
|4
|Колорадо
|20
|11
|9
|22
|5
|Сент-Луис
|21
|9
|12
|19
|6
|Юта
|19
|7
|12
|17
|7
|Чикаго
|20
|7
|13
|15
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|12
|8
|26
|2
|Калгари
|20
|11
|9
|25
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|23
|4
|Эдмонтон
|21
|10
|11
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Анахайм
|19
|8
|11
|19
|8
|Сан-Хосе
|22
|6
|16
|17
|23.11
|03:00
|
Питтсбург – Виннипег
|1 : 4
|23.11
|06:00
|
Анахайм – Баффало
|2 : 3 ОТ
|23.11
|21:00
|
Филадельфия – Чикаго
|- : -