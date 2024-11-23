Травмированный Овечкин посетил матч НБА. Сделал фото с фанатами и выпил пива

Легенда не унывает.

Пока хоккейный мир переживает за здоровье Александра Овечкина, капитан «Вашингтон Кэпиталз» мыслит позитивно. В ночь с 22 на 23 ноября он посетил матч НБА «Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс», попав в объективы камер с алкоголем.

Стакан пива, селфи и аплодисменты

Судя по видео и фото, которые активно обсуждаются в соцсетях, Ови находится в прекрасном расположении духа. Во-первых, Александр весьма уверенно передвигается на своих двоих, несмотря на перелом малой берцовой кости. Он ходит без костылей и совсем едва прихрамывает. Во-вторых, много улыбается и не отказывает в селфи всем желающим. А в-третьих, не стесняется по ходу игры махнуть стакан пива.

Также в третьей четверти на экране включили хайлайты с участием Овечкина — болельщики на арене в Вашингтоне громко поаплодировали местной легенде. Матч завершился в пользу действующих чемпионов НБА — 108:96.

Самая тяжелая травма в карьере

В ночь с 21 на 22 ноября, когда «Вашингтон» проводил матч с «Колорадо», из стана «Кэпиталз» пришли неприятные новости о здоровье Овечкина, получившего травму в игре с «Ютой». Сначала появилась информация, что капитан столичной команды вернется на лед «в ближайшие недели», но она оказалась не совсем точной.

Как стало известно позже, 39-летний форвард получил перелом малоберцовой кости левой ноги. Александр вылетел на срок от четырех до шести недель.

Эта травма — официально самая тяжелая за всю 20-летнюю карьеру Александра в НХЛ. Нападающий останется вне игры на самый длительный срок за все время выступления в лиге — до 20 матчей. Ранее он не пропускал больше шести встреч подряд.

Александр Овечкин (справа) и баскетболист «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Что там с погоней за рекордом Гретцки?

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который отличился 894 раза. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, ему осталось забросить 26 шайб до повторения достижения Великого.

Александр потенциально может вернуться на лед после Рождества или чуть раньше. Если восстановление пройдет по плану, то у него останется еще больше половины матчей в этой регулярке. И при темпе, который он набрал, есть шанс побить рекорд Гретцки уже в нынешнем сезоне.