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«Темное пятно на выездной серии «Вашингтона». В Америке расстроены травмой Овечкина

Американские СМИ отреагировали на травму Овечкина
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Россиянин выбыл на несколько недель.

Александр Овечкин травмировал голеностоп в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) и теперь пропустит несколько недель. Это серьезная потеря для «Вашингтона». 39-летний нападающий забросил в нынешнем сезоне уже 15 шайб и впервые за три года возглавил гонку бомбардиров лиги.

The Hockey News: «Тяжелая потеря для «Кэпиталз»

«У «Вашингтона» непростая задача: на некоторое время клуб останется без капитана Александра Овечкина, получившего травму в матче с «Ютой». Это тяжелая потеря для «Кэпиталз», ведь 39-летний игрок не только лидирует в лиге по количеству заброшенных шайб (15), догоняя рекорд Уэйна Гретцки, но и является важнейшим элементом команды на льду и вне его. Несмотря на то что Овечкин составляет важную часть коллектива, «Вашингтон» обладает достаточной глубиной состава и может заменить Алекса, пока он восстанавливается.

Нападение «Вашингтона» способно продолжать действовать и без него. Трио Макмайкл — Дюбуа — Уилсон — одно из лучших в НХЛ по голам в игре 5 на 5, к тому же немало шайб залетает с синей линии. «Кэпиталз», скорее всего, поменяют местами хоккеистов в звеньях, чтобы заменить Овечкина. Второе и четвертое вряд ли будут трогать, учитывая их сыгранность. Дилан Строум и Алексей Протас, скорее всего, останутся вместе».

RMNB: «Наиболее ожидаемой заменой Овечкину является Иван Мирошниченко»

«Алекс Овечкин получил досадную травму, которая прервала его горячий старт сезона. 39-летний нападающий столкнулся ногами с игроком «Юты» Джеком Макбейном, и во вторник «Кэпиталз» сообщили о травме голеностопа у капитана. В связи с длительным отсутствием Овечкина «Вашингтону» предстоит принять решение по составу команды перед напряженной концовкой ноября. Команда будет играть как минимум через день до конца месяца. У «Кэпиталз» есть несколько вариантов на замену.

Наиболее ожидаемым кажется появление в звене Овечкина Ивана Мирошниченко — ученика Александра. Этот хоккеист во многом похож на Алекса: тоже левый нападающий с рабочей правой рукой, он часто бросает из «кабинета» капитана «Кэпиталз» на левом фланге. 20-летний нападающий уже знаком с системой Спенсера Карбери. В прошлом сезоне он отыграл в НХЛ 21 матч и проводил на льду в среднем 12 минут и восемь секунд. Также он набрал шесть очков и принял участие в одной из четырех игр в плей-офф против «Рейнджерс».

The Washington Times: «Почти каждая игра приносит Ови новые рекорды»

«Погоня Алекса Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ приостановлена. Он отстает от Великого на 26 шайб, а до конца сезона остается 64 игры. До травмы россиянин благодаря своему горячему старту был близок к тому, чтобы побить рекорд к концу февраля. Если Овечкин забросит 27 шайб в следующих 42 матчах, он установит рекорд НХЛ по количеству голов в среднем за одну игру, установленный его канадским предшественником. К тому же почти каждая встреча приносит Ови новые рекорды. Его травма стала единственным темным пятном на трехматчевой выездной серии «Вашингтона».

Форвард &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин. Овечкина не сломать, рекорд Гретцки все равно будет побит

Как отреагировали в соцсетях

Обычные фанаты тоже переживают из-за травмы Овечкина — многие болеют за то, чтобы он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. В соцсетях огромное количество сообщений с поддержкой Александра.

AustinNivison: «Если Алекс Овечкин получил травму, нам нужно приостановить сезон, пока он не выздоровеет».

capstrav1s: «Алекс Овечкин набрал шикарную форму в 39 лет только для того, чтобы ее сорвал гребаный Джек Макбейн. Это какая-то больная и извращенная работа, «Юта» заплатит за свои преступления».

Hockeybarn_:"Джек Макбейн становится самым ненавистным человеком в НХЛ».

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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