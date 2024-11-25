Гребенкин провел второй матч в НХЛ: сыграл меньше всех и сел в третьем периоде
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Юта» — 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)
Голы: Кули — 4 (бол., Гюнтер, Сергачев), 17:48 — 0:1. Марнер — 7 (Таварес, Танев), 25:15 — 1:1. Марнер — 8 (бол., Минтен, В. Нюландер), 29:34 — 2:1. В. Нюландер — 14, 30:50 — 3:1. Макбэйн — 7 (Кули, Кессельринг), 41:51 — 3:2.
Вратари: Уолл — Веймелка (58:08 — 58:33, 58:49).
Штраф: 4 — 12.
Броски: 35 (10+16+9) — 25 (12+6+7).
Наши: Гребенкин (7.12/0/0) — Сергачев (24.10/1/0).
25 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 18 641 зритель.
Несмотря на какое-то немыслимое количество травм, «Торонто» побеждает. Причем результаты «Мэйпл Лифс» с игроками из АХЛ стали гораздо лучше, чем с лидерами в составе.
Перед игрой с «Ютой» из состава выпал еще и Мэттью Низ, так что пришлось срочно подписывать брата Вильяма Нюландера Алекса, который начинал сезон на одностороннем контракте с «Марлиз». Поставили Алекса в одно звено к молодым Фрэзеру Минтену и Никите Гребенкину.
Россиянин, влюбивший в себя всех болельщиков «Торонто» своим послематчевым интервью, сегодня провел наименьшее время в команде — чуть более семи минут. Причем в последние десять минут третьего периода, когда надо было удерживать преимущество в одну шайбу, тройка Гребенкина на льду вообще не появлялась.
С таким игровым временем сложно отметиться результативными действиями: на счету Никиты лишь три силовых приема.
Зато удалось набрать очки другому россиянину, принимавшему участие в этой игре. Михаил Сергачев из «Юты» сделал ассист на гол Логана Кули в большинстве. В этом сезоне на счету Михаила уже 14 очков: он — самый результативный защитник команды.
В отсутствии Остона Мэттьюса, который вот-вот должен вернуться после травмы, роль лидера на себя взял Митч Марнер. Его усилиями счет в начале второго периода довольно быстро превратился из 0:1 в 2:1. Вторую шайбу канадец забросил в большинстве после удаления Сергачева. Вообще, Марнер находится в какой-то монструозной форме: восемь очков в последних четырех встречах.
Победный гол на счету Вильяма Нюландера, окрыленного подписанием контракта с братом.
Главная интрига: кто отправится в АХЛ после возвращения лидеров. В соцсетях фанаты, недовольные игрой Холмберга и Робертсона, просят оставить Гребенкина. Но, учитывая доверие к россиянину и в сегодняшнем матче в том числе, шансов на это не очень много.
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|13
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|19
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|17
|25.11
|03:00
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Торонто – Юта
|3 : 2