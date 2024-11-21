«Он выглядел как товарный поезд». Российский нападающий дебютировал за «Торонто»

«Вегас» не смог распечатать ворота «Ливз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Вегас» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Минтен — 1 (Нюландер, Экман-Ларссон), 8:53 — 1:0. Нюландер — 13 (бол., Марнер, Таварес), 43:01 — 2:0. Хольмберг — 1 (п.в., Марнер, Таварес), 56:41 — 3:0.

Вратари: Уолл — Хилл.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 26 (7+6+13) — 31 (10+16+5).

Наши: Гребенкин (11.05/1/0) — Барбашев (16.27/2/0), Дорофеев (19.08/2/-1).

21 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 18853 зрителя.

«Торонто», в последние годы серьезно настроенный проходить дальше первого раунда плей-офф, на старте сезона собрал ворох неудач из травм. Но главная проблема — Остон Мэттьюс. Форвард получил повреждение верхней части тела еще в тренировочном лагере. После матча с «Миннесотой» в начале ноября случился рецидив. С тех пор на лед американец не выходил, но и в долгосрочном списке травмированных не значился. Тренерский штаб оптимистично ждал его в ближайших матчах.

По итогу изначально нестрашная травма Мэттьюса переросла в нечто более серьезное. С 5 ноября Остон ежедневно страдает от недомогания и в итоге перестал выходить на ледовые тренировки, хотя пытался. Занимался только в зале. И американец отправился в Германию на консультацию к знакомому доктору. Генеральный менеджер Брэд Треливинг говорит, что травма на деле не такая страшная и Остон решит свои дела быстро, никакие операции не потребуются. Но подозрительности и паники в кругах болельщиков «Торонто» только больше.

Вдобавок недавно травмировались Макс Доми и Дэвид Кампф, а по ходу нынешнего матча с «Вегасом» в лазарет добавился и Мэттью Нис с травмой верхней части тела. Еще двое — Макс Пачиоретти и Калле Ярнкрок — уже давно в долгосрочном списке травмированных. «Ливз» будто кто-то проклял.

Травмы — основная причина вызвать подкрепление из фарм-клуба. И выбор тренерского штаба «Торонто» пал на Никиту Гребенкина и Фрейзера Минтена.

Хотя была и альтернатива. В «Марлиз» — фарм-клубе «Ливз» — как минимум два игрока набрали больше очков, чем россиянин. Лучший бомбардир Алекс Стиивз был вызван раньше и провел уже вторую игру в сезоне за основу.

Круг новичка Гребенкина стадион встретил овациями. Дебютировать дома — всегда ответственно, особенно при такой требовательной публике, как в Торонто. Вечер перед дебютом Гребенкин провел в обществе другого россиянина — ужинал с Ильей Самсоновым, бывшим вратарем «Торонто» и своим земляком (оба родом из Магнитогорска). А утром был первым игроком, вышедшим на раскатку.

Чтобы официально ввести Никиту и Минтена в состав и не превысить потолок, «Ливз» пришлось перевести в долгосрочный список травмированных Дэвида Кампфа — до этого он числился просто игроком с обычным повреждением. Однако теперь ему предстоит пропустить остаток месяца, и вернуться на лед он сможет не раньше 14 декабря. Так что вряд ли бы в «Торонто» стали хитрить и без серьезных оснований лишать себя дефицитной центральной позиции. Кампф получает примерно в 2,5 раза больше, чем каждый из молодых нападающих, так что места хватило всем.

В первом матче Гребенкин ушел без очков, хотя имел классный момент в третьем периоде, когда вполне бесцеремонно поехал на вратаря соперника Эдина Хилла. Крейг Берубе доверил Никите сыграть во второй бригаде большинства, правда, там россиянин смотрелся немного потерянно. Всего он провел на площадке 11 минут 5 секунд — в целом не так и плохо для игрока третьего звена. Один раз бросил в створ. Чем отличился, так это силовыми приемами. Характером он уже впечатлял на предсезонке, где успел подраться. В первом официальном матче за не самое большое игровое время он сделал четыре хита, в том числе кровавых.

А после игры покорял сердца журналистов: «Тhey told me, forecheck, backcheck, paycheck» — «Они сказали мне: форчек, бэкчек, зарплата». Правда, его в итоге затмил Фрейзер Минтен, который также проводил первую игру, но смог забить в стартовом отрезке. Но из-за яркой игры и бесконечного оптимизма на слуху именно россиянин. Корреспондент The Athletic Кевин Пэпетти написал, что он «выглядел как товарный поезд». А вратарь «Торонто» Джозеф Волл сказал, что Гребенкин «всегда такой позитивный и счастливый. Он отличный человек, которого стоит добавить в команду. Хорошая энергия». Гребенкин доказал, что дебют может быть удачным даже без забитых шайб — для этого достаточно разок-другой припечатать соперника и побольше улыбаться.