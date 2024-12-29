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Чудо-возвращение Овечкина: играл мало, но сразу же забил!

Овечкин забил «Торонто» в первом матче после возвращения
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
До рекорда Гретцки — 25 шайб.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Вашингтон» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Голы: Таварес — 18 (Бенуа, Пачиоретти), 3:14 — 1:0. Манджапане — 8 (Лапьер), 4:46 — 1:1. Чикран — 10 (ван Римсдайк, Рэддиш), 8:54 — 1:2. Макманн — 10 (Доми, Марнер), 28:10 — 2:2. Дауд — 9 (Сандин, Манджапане), 29:53 — 2:3. Уилсон — 14 (бол., Чикран, Строум), 52:36 — 2:4. Овечкин — 16 (п.в., Протас, Дюбуа), 56:37 — 2:5.
Вратари: Мюррей (55:39 — 56:37) — Томпсон.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 37 (14+13+10) — 32 (15+8+9).
Наши: — - Овечкин (14.58/3/0).
29 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.

Александр Овечкин из-за перелома ноги пропустил 40 дней. «Вашингтон» без своего лидера не посыпался и в 16 матчах одержал 10 побед. Так что к возвращению россиянина «Кэпиталз» шли первыми на Востоке по потерянным очкам.

«Ребята отлично справились без меня. Не знаю, в каком состоянии я буду показывать игру сейчас. Тренировки — это одно, а матчи — совсем другое: другая скорость, другая интенсивность», — сказал Овечкин.

Вообще, перед встречей с «Торонто» и игроки, и тренер «Вашингтона» рассказывали, насколько команде поможет возвращение россиянина. Кажется, в такой день «Кэпиталз» просто не могли проиграть. Хотя по игре даже должны были, но выручил вратарь Логан Томпсон.

Вернулся Александр в то же звено, в котором провел весь сезон: Протас — Строум — Овечкин. По ходу матча Протаса в этом сочетании меняли на Коннора Майкмайкла.

Россиянина особо старались не перегружать: на площадке он провел менее 15 минут — один из худших показателей в команде. Повлияло на это и практически полное отсутствие большинства — соперники за весь матч удалились лишь однажды. И то, численное преимущество длилось чуть более минуты: его реализовал Том Уилсон.

Интересно, что, когда Овечкин был на льду, у «Торонто» практически не было моментов. За матч «Мэйпл Лифс» набрали 3,7 ожидаемых голов (и лишь 0,024xG с Овечкиным на площадке).

При этом и в атаке у Александра длительное время получалось так себе: к концу третьего периода у Овечкина был всего один бросок в створ и минимальный личный xG.

Но ему много и не надо — за три с половиной минуты до конца россиянин свой гол нашел: главный тренер «Торонто» Крейг Беруби пошел ва-банк, заменив вратаря, а Ови этим воспользовался. Важно в этом голе отметить и отличный пас Алексея Протаса. Этим ассистом он побил собственный рекорд по результативности в НХЛ за сезон (30 очков).

Момент, когда Александр спокойно и неторопливо катил к пустым воротам «Торонто», напоминает как лыжники порой заканчивают гонку в полном одиночестве. Кстати, в личной гонке за Гретцки Овечкину осталось всего 25 голов.

Несмотря на длительный больничный, Александр Овечкин — лучший бомбардир «Вашингтона». В данный момент он делит первое место с Коннором Майкмайклом (по 16 голов). По числу голов россиянин даже опережает Натана Маккиннона (14), Коннора Макдэвида (15) и Остона Мэттьюса (11).

Кроме того, по потерянным очкам «Вашингтон» возглавляет не только Восток, но и общую таблицу. Овечкину пора идти за вторым кубком?

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 39 24 15 51
2 Вашингтон 35 24 11 50
3 Каролина 36 22 14 45
4 Питтсбург 37 16 21 37
5 Филадельфия 36 16 20 36
6 Коламбус 37 15 22 36
7 Айлендерс 36 14 22 35
8 Рейнджерс 35 16 19 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 37 22 15 46
2 Флорида 37 22 15 46
3 Бостон 38 20 18 44
4 Тампа-Бэй 33 20 13 42
5 Оттава 35 18 17 38
6 Монреаль 35 15 20 33
7 Детройт 35 13 22 30
8 Баффало 36 13 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 37 26 11 53
2 Миннесота 36 22 14 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 34 20 14 41
5 Юта 35 16 19 38
6 Сент-Луис 37 17 20 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 36 12 24 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 24 11 51
2 Лос-Анджелес 35 20 15 45
3 Эдмонтон 35 21 14 45
4 Ванкувер 35 17 18 42
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 37 16 21 34
7 Анахайм 34 13 21 30
8 Сан-Хосе 38 11 27 28
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Анахайм – Филадельфия
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Лос-Анджелес – Эдмонтон
 4 : 3 ОТ
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Тампа-Бэй – Рейнджерс
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Бостон – Коламбус
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