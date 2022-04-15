Кросби снова догнал Овечкина, российский новичок выдал лучший матч сезона, Кучеров спас «Тампу»

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Вашингтон» — 7:3 (2:0, 4:2, 1:1)

Голы: Бантинг — 21 (Марнер, Мэттьюс), 4:37 — 1:0. Нюландер — 30 (Энгвалль, Маззин), 13:45 — 2:0. Карлсон — 15, 30:06 — 2:1. Любушкин — 1 (Райлли, Таварес), 30:19 — 3:1. Нюландер — 31 (Райлли), 30:37 — 4:1. Михеев — 16 (Мэттьюс, Таварес), 34:44 — 5:1. Бантинг — 22 (Энгвалль), 36:25 — 6:1. Уилсон — 24 (Эллер, Карлсон), 39:07 — 6:2. Михеев — 17 (Любушкин, Таварес), 41:27 — 7:2. Дауд — 9 (ван Римсдайк, Ларссон), 51:58 — 7:3.

Вратари: Кэмпбелл — Самсонов (Ванечек, 30:37).

Штраф: 15 — 17.

Броски: 32 (11+15+6) — 25 (4+10+11).

Наши: Любушкин (15.16/2/+4), Михеев (13.13/3/+2) — Кузнецов (16.50/1/-2), Овечкин (15.40/1/-1).

15 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 18466 зрителей.

Защитник Илья Любушкин не славится результативностью — в НХЛ его ценят за другие качества. Бывший игрок ярославского «Локомотива» хорош в силовой борьбе и грамотно играет у своих ворот, поэтому перед дедлайном «Торонто» обратил внимание на Любушкина, киснувшего в «Аризоне». До игры с «Вашингтоном» Илья набрал за «Мэйпл Лифс» всего одно очко в 22 матчах, при этом его место в составе не подвергалось сомнениям. Любушкин действовал полезно, а атакующих защитников в команде хватает.

Но сегодня российский защитник отличился в НХЛ во второй раз в карьере — до этого Любушкин забивал за «Аризону» 7 апреля 2021 года. А еще Илья ассистировал при втором голе Михеева и во второй раз в карьере набрал два очка за матч: первый раз был в этом сезоне с «Сиэттлом».

Нападающий «Торонто» Илья Михеев также выдал один из лучших матчей в сезоне. После голов Любушкина и Нюландера в течение 18 секунд в середине второго периода в воротах «Вашингтона» Илью Самсонова сменил чех Ванечек, но и он недолго оставался «сухим». Михеев классно сыграл на пятаке, а Кузнецов с Овечкиным в этот момент смотрели хоккей.

Второй гол Михеева получился шикарным, а всего на его счету в этом сезоне уже 17 голов — это больше, чем в двух прошлых сезонах вместе взятых (15).

Для Овечкина, как и всего «Вашингтона», матч вышел катастрофичным. «Кэпиталз» изрядно колбасит: то они громят «Филадельфию» (9:2), то влетают по полной в «Торонто». Капитан нанес всего один бросок в створ ворот и не набрал очков, зато сделал четыре силовых приема. А еще — его в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ догнал Сидни Кросби, набравший три очка в матче с «Айлендерс». У обоих хоккеистов сейчас по 1405 очков за карьеру, однако Овечкин провел на 167 матчей больше: 1269 против 1102 у Кросби.

Дубль Подколзина

«Ванкувер» — «Аризона» — 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)

Голы: Чейссон — 11 (Миллер, Хьюз), 10:18 — 1:0. Дрис — 1 (бол., Хант, Экман-Ларссон), 19:00 — 2:0. Петтерссон — 27 (бол., Хьюз, Миллер), 24:29 — 3:0. Лэдд — 7 (бол., Кессел, Мозер), 30:38 — 3:1. Подколзин — 12 (бол., Миллер, Хьюз), 35:25 — 4:1. Гарлэнд — 16 (Подколзин), 35:39 — 5:1. Подколзин — 13 (Миллер), 39:33 — 6:1. Чейссон — 12 (Миллер, Майерс), 48:26 — 7:1.

Вратари: Демко — Веймелка (Сятери, 40:00).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 27 (10+12+5) — 22 (8+7+7).

Наши: Подколзин (16.57/2/+3) — -.

Ванкувер. Rogers Arena. 18890 зрителей.

Дебютный сезон Василия Подколзина в «Ванкувере» получается непростым — моментов у российского нападающего немало, но с реализацией пока беда. Да и команда с большой долей вероятности не попадет в плей-офф. Но Подколзину в «Кэнакс» доверяют на протяжении всего сезона, в запас не сажают, дают игровое время — и результат приходит.

В сегодняшней игре с «Аризоной» Подколзин оформил первый в НХЛ дубль, дважды отличившись во втором периоде. Первый гол вообще получился классным — Василий вырвался к воротам и поразил цель в падении.

А уже через несколько минут Подколзин в касание щелкнул после передачи главной звезды «Ванкувера» Миллера.

Спасение от Кучерова

«Тампа-Бэй» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 1:0)

Голы: Колтон — 17 (Стэмкос), 2:37 — 1:0. Киллорн — 22 (Чирелли, Чернак), 16:42 — 2:0. Хенрик — 16 (Шаттенкирк, Фаулер), 23:42 — 2:1. Хенрик — 17 (Гетцлаф), 30:19 — 2:2. Терри — 35 (Шустр, Гетцлаф), 30:41 — 2:3. Кучеров — 16 (Перри, Стэмкос), 59:47 — 3:3. Чирелли — 16 (Киллорн, Сергачев), 61:58 — 4:3.

Вратари: Василевский (Эллиотт, 30:41, 58:09 — 59:47, 61:58) — Столарз (61:58).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (11+8+10+2) — 26 (6+11+7+2).

Наши: Кучеров (22.37/4/+1), Сергачев (23.07/1/-1) — -.

Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

«Тампа» расслабилась в домашнем матче с «Анахаймом» и чуть было не поплатилась за это. А Андрей Василевский, пропустивший во втором периоде трижды за семь минут, был заменен на Брайана Эллиотта.

Потерявший шансы на плей-офф «Анахайм» мог увезти сенсационную победу, если бы не Никита Кучеров. После хлесткого броска с кистей российского нападающего Столарз не смог ничего поделать. А уже в овертайме Сирелли принес «Тампе» победу.