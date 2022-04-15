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Сегодня, 07:45

Кросби снова догнал Овечкина, российский новичок выдал лучший матч сезона, Кучеров спас «Тампу»

«Торонто» переиграл «Вашингтон», «Ванкувер» благодаря Подколзину разгромил «Аризону»
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Вашингтон» — 7:3 (2:0, 4:2, 1:1)
Голы: Бантинг — 21 (Марнер, Мэттьюс), 4:37 — 1:0. Нюландер — 30 (Энгвалль, Маззин), 13:45 — 2:0. Карлсон — 15, 30:06 — 2:1. Любушкин — 1 (Райлли, Таварес), 30:19 — 3:1. Нюландер — 31 (Райлли), 30:37 — 4:1. Михеев — 16 (Мэттьюс, Таварес), 34:44 — 5:1. Бантинг — 22 (Энгвалль), 36:25 — 6:1. Уилсон — 24 (Эллер, Карлсон), 39:07 — 6:2. Михеев — 17 (Любушкин, Таварес), 41:27 — 7:2. Дауд — 9 (ван Римсдайк, Ларссон), 51:58 — 7:3.
Вратари: Кэмпбелл — Самсонов (Ванечек, 30:37).
Штраф: 15 — 17.
Броски: 32 (11+15+6) — 25 (4+10+11).
Наши: Любушкин (15.16/2/+4), Михеев (13.13/3/+2) — Кузнецов (16.50/1/-2), Овечкин (15.40/1/-1).
15 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 18466 зрителей.

Защитник Илья Любушкин не славится результативностью — в НХЛ его ценят за другие качества. Бывший игрок ярославского «Локомотива» хорош в силовой борьбе и грамотно играет у своих ворот, поэтому перед дедлайном «Торонто» обратил внимание на Любушкина, киснувшего в «Аризоне». До игры с «Вашингтоном» Илья набрал за «Мэйпл Лифс» всего одно очко в 22 матчах, при этом его место в составе не подвергалось сомнениям. Любушкин действовал полезно, а атакующих защитников в команде хватает.

Но сегодня российский защитник отличился в НХЛ во второй раз в карьере — до этого Любушкин забивал за «Аризону» 7 апреля 2021 года. А еще Илья ассистировал при втором голе Михеева и во второй раз в карьере набрал два очка за матч: первый раз был в этом сезоне с «Сиэттлом».

Нападающий «Торонто» Илья Михеев также выдал один из лучших матчей в сезоне. После голов Любушкина и Нюландера в течение 18 секунд в середине второго периода в воротах «Вашингтона» Илью Самсонова сменил чех Ванечек, но и он недолго оставался «сухим». Михеев классно сыграл на пятаке, а Кузнецов с Овечкиным в этот момент смотрели хоккей.

Второй гол Михеева получился шикарным, а всего на его счету в этом сезоне уже 17 голов — это больше, чем в двух прошлых сезонах вместе взятых (15).

Для Овечкина, как и всего «Вашингтона», матч вышел катастрофичным. «Кэпиталз» изрядно колбасит: то они громят «Филадельфию» (9:2), то влетают по полной в «Торонто». Капитан нанес всего один бросок в створ ворот и не набрал очков, зато сделал четыре силовых приема. А еще — его в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ догнал Сидни Кросби, набравший три очка в матче с «Айлендерс». У обоих хоккеистов сейчас по 1405 очков за карьеру, однако Овечкин провел на 167 матчей больше: 1269 против 1102 у Кросби.

Дубль Подколзина

«Ванкувер» — «Аризона» — 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)
Голы: Чейссон — 11 (Миллер, Хьюз), 10:18 — 1:0. Дрис — 1 (бол., Хант, Экман-Ларссон), 19:00 — 2:0. Петтерссон — 27 (бол., Хьюз, Миллер), 24:29 — 3:0. Лэдд — 7 (бол., Кессел, Мозер), 30:38 — 3:1. Подколзин — 12 (бол., Миллер, Хьюз), 35:25 — 4:1. Гарлэнд — 16 (Подколзин), 35:39 — 5:1. Подколзин — 13 (Миллер), 39:33 — 6:1. Чейссон — 12 (Миллер, Майерс), 48:26 — 7:1.
Вратари: Демко — Веймелка (Сятери, 40:00).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 27 (10+12+5) — 22 (8+7+7).
Наши: Подколзин (16.57/2/+3) — -.
Ванкувер. Rogers Arena. 18890 зрителей.

Дебютный сезон Василия Подколзина в «Ванкувере» получается непростым — моментов у российского нападающего немало, но с реализацией пока беда. Да и команда с большой долей вероятности не попадет в плей-офф. Но Подколзину в «Кэнакс» доверяют на протяжении всего сезона, в запас не сажают, дают игровое время — и результат приходит.

В сегодняшней игре с «Аризоной» Подколзин оформил первый в НХЛ дубль, дважды отличившись во втором периоде. Первый гол вообще получился классным — Василий вырвался к воротам и поразил цель в падении.

А уже через несколько минут Подколзин в касание щелкнул после передачи главной звезды «Ванкувера» Миллера.

Спасение от Кучерова

«Тампа-Бэй» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 1:0)
Голы: Колтон — 17 (Стэмкос), 2:37 — 1:0. Киллорн — 22 (Чирелли, Чернак), 16:42 — 2:0. Хенрик — 16 (Шаттенкирк, Фаулер), 23:42 — 2:1. Хенрик — 17 (Гетцлаф), 30:19 — 2:2. Терри — 35 (Шустр, Гетцлаф), 30:41 — 2:3. Кучеров — 16 (Перри, Стэмкос), 59:47 — 3:3. Чирелли — 16 (Киллорн, Сергачев), 61:58 — 4:3.
Вратари: Василевский (Эллиотт, 30:41, 58:09 — 59:47, 61:58) — Столарз (61:58).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 31 (11+8+10+2) — 26 (6+11+7+2).
Наши: Кучеров (22.37/4/+1), Сергачев (23.07/1/-1) — -.
Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

«Тампа» расслабилась в домашнем матче с «Анахаймом» и чуть было не поплатилась за это. А Андрей Василевский, пропустивший во втором периоде трижды за семь минут, был заменен на Брайана Эллиотта.

Потерявший шансы на плей-офф «Анахайм» мог увезти сенсационную победу, если бы не Никита Кучеров. После хлесткого броска с кистей российского нападающего Столарз не смог ничего поделать. А уже в овертайме Сирелли принес «Тампе» победу.

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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1 Каролина 75 48 27 104
2 Рейнджерс 75 48 27 102
3 Питтсбург 76 43 33 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 73 34 39 77
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 74 45 29 98
4 Бостон 74 45 29 95
5 Детройт 74 29 45 68
6 Баффало 76 27 49 65
7 Оттава 74 28 46 62
8 Монреаль 74 20 54 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Миннесота 73 46 27 98
3 Сент-Луис 74 44 30 98
4 Нэшвилл 74 42 32 89
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 74 25 49 61
8 Аризона 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 74 45 29 99
2 Эдмонтон 75 43 32 92
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 75 41 34 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 73 29 44 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
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Каролина – Детройт
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Питтсбург – Айлендерс
6 : 3
15.04 02:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 4 : 3 ОТ
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Торонто – Вашингтон
 7 : 3
15.04 03:00
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 0 : 4
15.04 03:00
Даллас – Миннесота
 2 : 3 ОТ
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Эдмонтон

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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

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И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Крис Крайдер

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