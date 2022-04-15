Кросби снова догнал Овечкина, российский новичок выдал лучший матч сезона, Кучеров спас «Тампу»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Вашингтон» — 7:3 (2:0, 4:2, 1:1)
Голы: Бантинг — 21 (Марнер, Мэттьюс), 4:37 — 1:0. Нюландер — 30 (Энгвалль, Маззин), 13:45 — 2:0. Карлсон — 15, 30:06 — 2:1. Любушкин — 1 (Райлли, Таварес), 30:19 — 3:1. Нюландер — 31 (Райлли), 30:37 — 4:1. Михеев — 16 (Мэттьюс, Таварес), 34:44 — 5:1. Бантинг — 22 (Энгвалль), 36:25 — 6:1. Уилсон — 24 (Эллер, Карлсон), 39:07 — 6:2. Михеев — 17 (Любушкин, Таварес), 41:27 — 7:2. Дауд — 9 (ван Римсдайк, Ларссон), 51:58 — 7:3.
Вратари: Кэмпбелл — Самсонов (Ванечек, 30:37).
Штраф: 15 — 17.
Броски: 32 (11+15+6) — 25 (4+10+11).
Наши: Любушкин (15.16/2/+4), Михеев (13.13/3/+2) — Кузнецов (16.50/1/-2), Овечкин (15.40/1/-1).
15 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 18466 зрителей.
Защитник Илья Любушкин не славится результативностью — в НХЛ его ценят за другие качества. Бывший игрок ярославского «Локомотива» хорош в силовой борьбе и грамотно играет у своих ворот, поэтому перед дедлайном «Торонто» обратил внимание на Любушкина, киснувшего в «Аризоне». До игры с «Вашингтоном» Илья набрал за «Мэйпл Лифс» всего одно очко в 22 матчах, при этом его место в составе не подвергалось сомнениям. Любушкин действовал полезно, а атакующих защитников в команде хватает.
Но сегодня российский защитник отличился в НХЛ во второй раз в карьере — до этого Любушкин забивал за «Аризону» 7 апреля 2021 года. А еще Илья ассистировал при втором голе Михеева и во второй раз в карьере набрал два очка за матч: первый раз был в этом сезоне с «Сиэттлом».
Нападающий «Торонто» Илья Михеев также выдал один из лучших матчей в сезоне. После голов Любушкина и Нюландера в течение 18 секунд в середине второго периода в воротах «Вашингтона» Илью Самсонова сменил чех Ванечек, но и он недолго оставался «сухим». Михеев классно сыграл на пятаке, а Кузнецов с Овечкиным в этот момент смотрели хоккей.
Второй гол Михеева получился шикарным, а всего на его счету в этом сезоне уже 17 голов — это больше, чем в двух прошлых сезонах вместе взятых (15).
Для Овечкина, как и всего «Вашингтона», матч вышел катастрофичным. «Кэпиталз» изрядно колбасит: то они громят «Филадельфию» (9:2), то влетают по полной в «Торонто». Капитан нанес всего один бросок в створ ворот и не набрал очков, зато сделал четыре силовых приема. А еще — его в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ догнал Сидни Кросби, набравший три очка в матче с «Айлендерс». У обоих хоккеистов сейчас по 1405 очков за карьеру, однако Овечкин провел на 167 матчей больше: 1269 против 1102 у Кросби.
Дубль Подколзина
«Ванкувер» — «Аризона» — 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)
Голы: Чейссон — 11 (Миллер, Хьюз), 10:18 — 1:0. Дрис — 1 (бол., Хант, Экман-Ларссон), 19:00 — 2:0. Петтерссон — 27 (бол., Хьюз, Миллер), 24:29 — 3:0. Лэдд — 7 (бол., Кессел, Мозер), 30:38 — 3:1. Подколзин — 12 (бол., Миллер, Хьюз), 35:25 — 4:1. Гарлэнд — 16 (Подколзин), 35:39 — 5:1. Подколзин — 13 (Миллер), 39:33 — 6:1. Чейссон — 12 (Миллер, Майерс), 48:26 — 7:1.
Вратари: Демко — Веймелка (Сятери, 40:00).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 27 (10+12+5) — 22 (8+7+7).
Наши: Подколзин (16.57/2/+3) — -.
Ванкувер. Rogers Arena. 18890 зрителей.
Дебютный сезон Василия Подколзина в «Ванкувере» получается непростым — моментов у российского нападающего немало, но с реализацией пока беда. Да и команда с большой долей вероятности не попадет в плей-офф. Но Подколзину в «Кэнакс» доверяют на протяжении всего сезона, в запас не сажают, дают игровое время — и результат приходит.
В сегодняшней игре с «Аризоной» Подколзин оформил первый в НХЛ дубль, дважды отличившись во втором периоде. Первый гол вообще получился классным — Василий вырвался к воротам и поразил цель в падении.
А уже через несколько минут Подколзин в касание щелкнул после передачи главной звезды «Ванкувера» Миллера.
Спасение от Кучерова
«Тампа-Бэй» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 1:0)
Голы: Колтон — 17 (Стэмкос), 2:37 — 1:0. Киллорн — 22 (Чирелли, Чернак), 16:42 — 2:0. Хенрик — 16 (Шаттенкирк, Фаулер), 23:42 — 2:1. Хенрик — 17 (Гетцлаф), 30:19 — 2:2. Терри — 35 (Шустр, Гетцлаф), 30:41 — 2:3. Кучеров — 16 (Перри, Стэмкос), 59:47 — 3:3. Чирелли — 16 (Киллорн, Сергачев), 61:58 — 4:3.
Вратари: Василевский (Эллиотт, 30:41, 58:09 — 59:47, 61:58) — Столарз (61:58).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 31 (11+8+10+2) — 26 (6+11+7+2).
Наши: Кучеров (22.37/4/+1), Сергачев (23.07/1/-1) — -.
Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
«Тампа» расслабилась в домашнем матче с «Анахаймом» и чуть было не поплатилась за это. А Андрей Василевский, пропустивший во втором периоде трижды за семь минут, был заменен на Брайана Эллиотта.
Потерявший шансы на плей-офф «Анахайм» мог увезти сенсационную победу, если бы не Никита Кучеров. После хлесткого броска с кистей российского нападающего Столарз не смог ничего поделать. А уже в овертайме Сирелли принес «Тампе» победу.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|75
|48
|27
|104
|2
|Рейнджерс
|75
|48
|27
|102
|3
|Питтсбург
|76
|43
|33
|97
|4
|Вашингтон
|74
|41
|33
|92
|5
|Айлендерс
|73
|34
|39
|77
|6
|Коламбус
|74
|35
|39
|76
|7
|Нью-Джерси
|74
|26
|48
|58
|8
|Филадельфия
|74
|23
|51
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|73
|52
|21
|110
|2
|Торонто
|74
|48
|26
|102
|3
|Тампа-Бэй
|74
|45
|29
|98
|4
|Бостон
|74
|45
|29
|95
|5
|Детройт
|74
|29
|45
|68
|6
|Баффало
|76
|27
|49
|65
|7
|Оттава
|74
|28
|46
|62
|8
|Монреаль
|74
|20
|54
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|74
|54
|20
|114
|2
|Миннесота
|73
|46
|27
|98
|3
|Сент-Луис
|74
|44
|30
|98
|4
|Нэшвилл
|74
|42
|32
|89
|5
|Даллас
|74
|42
|32
|89
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|74
|25
|49
|61
|8
|Аризона
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|74
|45
|29
|99
|2
|Эдмонтон
|75
|43
|32
|92
|3
|Лос-Анджелес
|76
|39
|37
|88
|4
|Вегас
|75
|41
|34
|87
|5
|Ванкувер
|75
|37
|38
|84
|6
|Анахайм
|76
|29
|47
|72
|7
|Сан-Хосе
|73
|29
|44
|69
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
|15.04
|02:00
|
Баффало – Сент-Луис
|2 : 6
|15.04
|02:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 3
|15.04
|02:00
|
Каролина – Детройт
|0 : 3
|15.04
|02:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|6 : 3
|15.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|15.04
|02:00
|
Торонто – Вашингтон
|7 : 3
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|0 : 4
|15.04
|03:00
|
Даллас – Миннесота
|2 : 3 ОТ
|15.04
|03:30
|
Чикаго – Сан-Хосе
|5 : 4 Б
|15.04
|04:00
|
Калгари – Вегас
|1 : 6
|15.04
|04:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|3 : 1
|15.04
|05:00
|
Ванкувер – Аризона
|7 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|110
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|105
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|69
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|75
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|59
|2.2