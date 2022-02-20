Россияне «Сент-Луиса» помогли разорвать «Торонто». И это без Тарасенко
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Сент-Луис» — 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)
Голы: Бучневич — 17 (Кайру, Томас), 2:58 — 0:1. Костин — 4 (Бозак, Уолман), 11:40 — 0:2. Нюландер — 19 (Керфут, Таварес), 15:33 — 1:2. Нюландер — 20 (Керфут, Холл), 25:30 — 2:2. Шенн — 14 (Фолк, Сундквист), 25:59 — 2:3. Броди — 4 (Кампф, Каше), 37:44 — 3:3. Саад — 16 (Перрон, Парэйко), 44:38 — 3:4. О`Райлли — 11 (Миккола, Перрон), 50:50 — 3:5. Бучневич — 18 (п.в., Томас), 56:43 — 3:6.
Вратари: Кэмпбелл (56:19 — 56:43) — Хуссо.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 37 (9+12+16) — 34 (12+12+10).
Наши: Михеев (14.38/3/0) — Барбашев (16.46/0/+1), Бучневич (18.18/7/+1), Костин (7.29/1/0).
20 февраля. Торонто. Scotiabank Arena. 9098 зрителей.
Самой горячей вывеской игрового дня в НХЛ стало противостояние «Торонто» и «Сент-Луиса». «Мэйпл Лифс» собирались продолжить домашнюю победную серию, но гости после неожиданного поражения от «Монреаля» были предельно мотивированы. Несмотря на кадровые потери, «Блюз» продуктивно действовали в атаке и в третий раз за февраль забили пять и более голов за матч.
That's how you bounce back.@budlight | #BudLightCelly pic.twitter.com/SyqZLoW07y— St. Louis Blues (@StLouisBlues) February 20, 2022
К сожалению, Владимир Тарасенко не смог принять участие в игре. Он получил повреждение в последней встрече, которую команда проиграла в овертайме (2:3). По словам главного тренера «Блюз» Крэйга Беруби российский форвард должен вернуться в строй уже в ближайшее время. Это хорошие новости для «Сент-Луиса», так как Тарасенко с 45 (18+27) очками является лучшим бомбардиром команды и его отсутствие может сильно отразиться на результатах.
В последнее время в звене с Владимиром играют Роберт Томас и Павел Бучневич. Их тройка демонстрирует отличное взаимопонимание, а в недавнем матче против «Оттавы» каждый из них отметился тремя очками и все трое попали в число главных звезд встречи. Сегодня место Владимира во втором звене занял Джордан Кайру и уже в самом начале первого периода тройка организовала гол. Бучневич здорово сыграл на добивании после броска Кайру и забросил во втором матче подряд.
Гостям удался активный старт и в середине первой двадцатиминутки они упрочили преимущество. Клим Костин начал атаку на своей половине и завершил ее, уже открывшись на фланге в чужой зоне. Февраль пока получается неплохим для экс-нападающего «Авангарда». Девять дней назад во встрече с «Нью-Джерси» он прервал безголевую серию из 29 матчей, а сегодня отметился четвертой шайбой в чемпионате. Россиянин не может похвастаться большим игровым временем. Иногда он получает всего по 5-7 минут, но в последнее время Костин стал более заметен на льду.
Несмотря на не лучшее начало «Торонто» смогли восстановить равновесие благодаря дублю Уильяма Нюландера, однако выйти вперед этим вечером команде так и не удалось. Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев продлил свою серию без набранных очков до шести матчей. Форвард ярко вернулся после долгого отсутствия из-за травмы, но в последнее время в его игре заметен спад. Тем не менее сегодня Илья поучаствовал в эпизоде с голом Ти Джея Броди. Россиянин закрыл обзор голкиперу «Блюз» Вилле Хуссо и помог дезориентировать финна.
Активность «Торонто» в зоне соперника не дала результата, а в третьем периоде забрасывали только гости. Победная шайба на счету Брэндона Саада, а последнее слово в матче сказал Бучневич. С передачи Томаса форвард поразил пустые ворота и забросил 18-ю шайбу в сезоне. Павел был признан первой звездой встречи и теперь в его активе 45 (18+27) очков в 43 играх. До повторения личного рекорда результативности в регулярных чемпионатах НХЛ россиянину осталось набрать три балла.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|48
|33
|15
|70
|2
|Питтсбург
|51
|31
|20
|70
|3
|Рейнджерс
|49
|31
|18
|67
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|48
|24
|24
|49
|6
|Айлендерс
|44
|18
|26
|42
|7
|Филадельфия
|49
|15
|34
|39
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|49
|34
|15
|73
|2
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|3
|Торонто
|48
|32
|16
|67
|4
|Бостон
|49
|28
|21
|60
|5
|Детройт
|51
|23
|28
|52
|6
|Оттава
|48
|18
|30
|41
|7
|Баффало
|50
|16
|34
|40
|8
|Монреаль
|49
|9
|40
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|49
|36
|13
|76
|2
|Сент-Луис
|49
|29
|20
|64
|3
|Миннесота
|46
|30
|16
|63
|4
|Нэшвилл
|50
|28
|22
|60
|5
|Даллас
|48
|27
|21
|56
|6
|Виннипег
|49
|22
|27
|52
|7
|Чикаго
|51
|18
|33
|44
|8
|Аризона
|49
|12
|37
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|48
|29
|19
|64
|2
|Вегас
|50
|28
|22
|60
|3
|Эдмонтон
|49
|28
|21
|59
|4
|Лос-Анджелес
|50
|26
|24
|59
|5
|Анахайм
|52
|24
|28
|57
|6
|Ванкувер
|51
|23
|28
|52
|7
|Сан-Хосе
|48
|22
|26
|49
|8
|Сиэтл
|51
|16
|35
|36
|20.02
|03:00
|
Оттава – Бостон
|2 : 3 ОТ
|20.02
|03:00
|
Торонто – Сент-Луис
|3 : 6
|20.02
|05:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|3 : 5
|20.02
|06:00
|
Калгари – Сиэтл
|2 : 1
|20.02
|06:00
|
Ванкувер – Анахайм
|4 : 7
|20.02
|21:00
|
Питтсбург – Каролина
|- : -
|20.02
|22:00
|
Айлендерс – Монреаль
|- : -
|20.02
|23:00
|
Чикаго – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|71
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|49
|69
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|49
|68
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|49
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|49
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|45
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|19
|1.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|31
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|38
|2.06