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Сегодня, 08:15

Россияне «Сент-Луиса» помогли разорвать «Торонто». И это без Тарасенко

Дубль Бучневича и гол Костина помогли «Сент-Луису» обыграть «Торонто» в НХЛ
Андрей Жданюк
Корреспондент
19 февраля. Торонто. «Торонто» — «Сент-Луис» — 3:6. Павел Бучневич (89-й номер) поздравляет с голом Клима Костина (37-й).
Фото USA Today Sports
Лидер «Блюз» не играл из-за травмы. У Бучневича — дубль, Костин прервал безголевую серию.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Сент-Луис» — 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)
Голы: Бучневич — 17 (Кайру, Томас), 2:58 — 0:1. Костин — 4 (Бозак, Уолман), 11:40 — 0:2. Нюландер — 19 (Керфут, Таварес), 15:33 — 1:2. Нюландер — 20 (Керфут, Холл), 25:30 — 2:2. Шенн — 14 (Фолк, Сундквист), 25:59 — 2:3. Броди — 4 (Кампф, Каше), 37:44 — 3:3. Саад — 16 (Перрон, Парэйко), 44:38 — 3:4. О`Райлли — 11 (Миккола, Перрон), 50:50 — 3:5. Бучневич — 18 (п.в., Томас), 56:43 — 3:6.
Вратари: Кэмпбелл (56:19 — 56:43) — Хуссо.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 37 (9+12+16) — 34 (12+12+10).
Наши: Михеев (14.38/3/0) — Барбашев (16.46/0/+1), Бучневич (18.18/7/+1), Костин (7.29/1/0).
20 февраля. Торонто. Scotiabank Arena. 9098 зрителей.

Самой горячей вывеской игрового дня в НХЛ стало противостояние «Торонто» и «Сент-Луиса». «Мэйпл Лифс» собирались продолжить домашнюю победную серию, но гости после неожиданного поражения от «Монреаля» были предельно мотивированы. Несмотря на кадровые потери, «Блюз» продуктивно действовали в атаке и в третий раз за февраль забили пять и более голов за матч.

К сожалению, Владимир Тарасенко не смог принять участие в игре. Он получил повреждение в последней встрече, которую команда проиграла в овертайме (2:3). По словам главного тренера «Блюз» Крэйга Беруби российский форвард должен вернуться в строй уже в ближайшее время. Это хорошие новости для «Сент-Луиса», так как Тарасенко с 45 (18+27) очками является лучшим бомбардиром команды и его отсутствие может сильно отразиться на результатах.

В последнее время в звене с Владимиром играют Роберт Томас и Павел Бучневич. Их тройка демонстрирует отличное взаимопонимание, а в недавнем матче против «Оттавы» каждый из них отметился тремя очками и все трое попали в число главных звезд встречи. Сегодня место Владимира во втором звене занял Джордан Кайру и уже в самом начале первого периода тройка организовала гол. Бучневич здорово сыграл на добивании после броска Кайру и забросил во втором матче подряд.



Гостям удался активный старт и в середине первой двадцатиминутки они упрочили преимущество. Клим Костин начал атаку на своей половине и завершил ее, уже открывшись на фланге в чужой зоне. Февраль пока получается неплохим для экс-нападающего «Авангарда». Девять дней назад во встрече с «Нью-Джерси» он прервал безголевую серию из 29 матчей, а сегодня отметился четвертой шайбой в чемпионате. Россиянин не может похвастаться большим игровым временем. Иногда он получает всего по 5-7 минут, но в последнее время Костин стал более заметен на льду.



Несмотря на не лучшее начало «Торонто» смогли восстановить равновесие благодаря дублю Уильяма Нюландера, однако выйти вперед этим вечером команде так и не удалось. Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев продлил свою серию без набранных очков до шести матчей. Форвард ярко вернулся после долгого отсутствия из-за травмы, но в последнее время в его игре заметен спад. Тем не менее сегодня Илья поучаствовал в эпизоде с голом Ти Джея Броди. Россиянин закрыл обзор голкиперу «Блюз» Вилле Хуссо и помог дезориентировать финна.



Активность «Торонто» в зоне соперника не дала результата, а в третьем периоде забрасывали только гости. Победная шайба на счету Брэндона Саада, а последнее слово в матче сказал Бучневич. С передачи Томаса форвард поразил пустые ворота и забросил 18-ю шайбу в сезоне. Павел был признан первой звездой встречи и теперь в его активе 45 (18+27) очков в 43 играх. До повторения личного рекорда результативности в регулярных чемпионатах НХЛ россиянину осталось набрать три балла.


Клим Костин
Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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2 Питтсбург 51 31 20 70
3 Рейнджерс 49 31 18 67
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 48 24 24 49
6 Айлендерс 44 18 26 42
7 Филадельфия 49 15 34 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 49 34 15 73
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 48 32 16 67
4 Бостон 49 28 21 60
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 48 18 30 41
7 Баффало 50 16 34 40
8 Монреаль 49 9 40 25
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3 Миннесота 46 30 16 63
4 Нэшвилл 50 28 22 60
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7 Чикаго 51 18 33 44
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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3 Эдмонтон 49 28 21 59
4 Лос-Анджелес 50 26 24 59
5 Анахайм 52 24 28 57
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7 Сан-Хосе 48 22 26 49
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