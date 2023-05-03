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Сегодня, 10:15

Бобровский остановил «Торонто»! Российский вратарь включил режим плей-офф

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский (слева) в матче против «Торонто».
Фото USA Today Sports
«Флорида» повела в серии.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Восток». Первый матч
«Торонто» — «Флорида» — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1
Голы: Казинс — 1 (Ткачак, Беннетт), 9:25 — 0:1. Беннетт — 4 (Экблад, Ткачак), 27:58 — 0:2. Найз — 1 (Мэттьюс, Райлли), 28:09 — 1:2. Бантинг — 1 (Ярнкрок, О`Райлли), 34:51 — 2:2. Верхэге — 3 (Дюклер, Барков), 37:47 — 2:3. Монтур — 6 (Ткачак, Барков), 52:24 — 2:4.
Вратари: Самсонов (57:11) — Бобровский.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 36 (9+13+14) — 28 (13+6+9).
3 мая. Торонто. Scotiabank Arena.
Счет в серии: 0-1.

После победы над «Тампой» болельщики «Торонто», расслабившиеся после долгожданного выхода во второй раунд, вовсю распевали «Мы хотим «Флориду» и, кажется, были чересчур уверены в легком проходе в финал конференции. Однако после сегодняшнего домашнего старта серии с «Пантерз» спеси и легкой заносчивости у них точно поубавится.

Команда Пола Мориса после неожиданной победы над еще недавно монструозным «Бостоном» вполне ожидаемо не стала расшаркиваться перед «Мэйпл Лифс» и хлопнула их в стартовой встрече на глазах у 20-тысячного синего моря из канадских болельщиков. Причем сделала это вполне заслуженно и по делу, проведя большую часть матча с преимуществом в две шайбы.

Забавно, что сравнять счет «Торонто» помогли Майкл Бантинг и Мэттью Нис — два форварда, ставшие конкурентами друг другу по ходу первого раунда. Именно первый начинал серию с «Тампой» в привычном сочетании с Вильямом Нюландером и Остоном Мэттьюсом. И наверняка канадец начал бы там же противостояние с «Пантерами», если бы не трехматчевая дисквалификация, полученная в дебютной встрече за удар в голову Эрика Чернака, а также прорыв Ниса, который в шестой игре здорово вписался в первое звено к двум звездам «Листьев».

Молодой американец настолько поразил фанатов «Листьев» скоростью, желанием, объемом черновой работы и игрой в обороне, что они запустили в соцсетях шуточный челлендж с призывом Шелдона — Кифабольше не ставить в состав Бантинга.

Майкл Бантинг. Место Гусева в «Торонто» занял канадский ноунейм-работяга. Он пережил тяжелую болезнь матери и заиграл в НХЛ

Однако их старания помножил на ноль в концовке второго периода король контратак Картер Верхаге и Сергей Бобровский, который сегодня отразил 34 броска и несколько раз по-настоящему выручил свою команду. Причем ключевое спасение россиянин сделал за минуту до финальной сирены, наглухо перекрыв низ левым щитком и не дав разорвать себя Бантингу и Нюландеру. Дрогни голкипер «Пантер», и веселая концовка с очередным навалом «Листьев» им была бы обеспечена.

Поэтому после победы гостей у лиги не было вариантов, кроме как дать ему статус третьей звезды встречи, а у партнеров расписаться в любви к уроженцу Кузбасса:

«Он был невероятен, он был великолепен в каждой игре, в которой участвовал. Это было потрясающе видеть. Это то, что нам нужно от него, и он активизировался», — отмечал вклад Бобровского в микст зоне Сэм Беннетт.

Этого ли голкипера еще совсем недавно все дружно называли «некубковым»? Кажется, еще пару подобных матчей — и со старым клеймом можно будет прощаться.

Форвард &laquo;Далласа&raquo; Джо Павелски. «Сиэтл» испортил бенефис великого ветерана! Он сделал покер, но не спас «Даллас»
Сергей Бобровский
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НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
4
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Второй раунд Счет в серии
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
0 - 0
1. Вегас - Эдмонтон
0 - 0
2. Вегас - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
4. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
0 - 0
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
2. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
3. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
4. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
0 - 0
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 1
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
0 - 0
3. Сиэтл - Даллас
0 - 0
4. Сиэтл - Даллас
0 - 0
0 - 1
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
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1. Торонто - Флорида
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0 - 0
0 - 1
Первый раунд
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Торонто - Тампа-Бэй
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3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
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Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
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Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
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1. Колорадо - Сиэтл
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Леон Драйзайтль

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Леон Драйзайтль

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Рейнджерс

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