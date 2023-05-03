Бобровский остановил «Торонто»! Российский вратарь включил режим плей-офф

«Флорида» повела в серии.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Восток». Первый матч

«Торонто» — «Флорида» — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1

Голы: Казинс — 1 (Ткачак, Беннетт), 9:25 — 0:1. Беннетт — 4 (Экблад, Ткачак), 27:58 — 0:2. Найз — 1 (Мэттьюс, Райлли), 28:09 — 1:2. Бантинг — 1 (Ярнкрок, О`Райлли), 34:51 — 2:2. Верхэге — 3 (Дюклер, Барков), 37:47 — 2:3. Монтур — 6 (Ткачак, Барков), 52:24 — 2:4.

Вратари: Самсонов (57:11) — Бобровский.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 36 (9+13+14) — 28 (13+6+9).

3 мая. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 0-1.

После победы над «Тампой» болельщики «Торонто», расслабившиеся после долгожданного выхода во второй раунд, вовсю распевали «Мы хотим «Флориду» и, кажется, были чересчур уверены в легком проходе в финал конференции. Однако после сегодняшнего домашнего старта серии с «Пантерз» спеси и легкой заносчивости у них точно поубавится.

Команда Пола Мориса после неожиданной победы над еще недавно монструозным «Бостоном» вполне ожидаемо не стала расшаркиваться перед «Мэйпл Лифс» и хлопнула их в стартовой встрече на глазах у 20-тысячного синего моря из канадских болельщиков. Причем сделала это вполне заслуженно и по делу, проведя большую часть матча с преимуществом в две шайбы.

Забавно, что сравнять счет «Торонто» помогли Майкл Бантинг и Мэттью Нис — два форварда, ставшие конкурентами друг другу по ходу первого раунда. Именно первый начинал серию с «Тампой» в привычном сочетании с Вильямом Нюландером и Остоном Мэттьюсом. И наверняка канадец начал бы там же противостояние с «Пантерами», если бы не трехматчевая дисквалификация, полученная в дебютной встрече за удар в голову Эрика Чернака, а также прорыв Ниса, который в шестой игре здорово вписался в первое звено к двум звездам «Листьев».

Молодой американец настолько поразил фанатов «Листьев» скоростью, желанием, объемом черновой работы и игрой в обороне, что они запустили в соцсетях шуточный челлендж с призывом Шелдона — Кифабольше не ставить в состав Бантинга.

Однако их старания помножил на ноль в концовке второго периода король контратак Картер Верхаге и Сергей Бобровский, который сегодня отразил 34 броска и несколько раз по-настоящему выручил свою команду. Причем ключевое спасение россиянин сделал за минуту до финальной сирены, наглухо перекрыв низ левым щитком и не дав разорвать себя Бантингу и Нюландеру. Дрогни голкипер «Пантер», и веселая концовка с очередным навалом «Листьев» им была бы обеспечена.

Поэтому после победы гостей у лиги не было вариантов, кроме как дать ему статус третьей звезды встречи, а у партнеров расписаться в любви к уроженцу Кузбасса:

«Он был невероятен, он был великолепен в каждой игре, в которой участвовал. Это было потрясающе видеть. Это то, что нам нужно от него, и он активизировался», — отмечал вклад Бобровского в микст зоне Сэм Беннетт.

Этого ли голкипера еще совсем недавно все дружно называли «некубковым»? Кажется, еще пару подобных матчей — и со старым клеймом можно будет прощаться.