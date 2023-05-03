Бобровский остановил «Торонто»! Российский вратарь включил режим плей-офф
НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Восток». Первый матч
«Торонто» — «Флорида» — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1
Голы: Казинс — 1 (Ткачак, Беннетт), 9:25 — 0:1. Беннетт — 4 (Экблад, Ткачак), 27:58 — 0:2. Найз — 1 (Мэттьюс, Райлли), 28:09 — 1:2. Бантинг — 1 (Ярнкрок, О`Райлли), 34:51 — 2:2. Верхэге — 3 (Дюклер, Барков), 37:47 — 2:3. Монтур — 6 (Ткачак, Барков), 52:24 — 2:4.
Вратари: Самсонов (57:11) — Бобровский.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 36 (9+13+14) — 28 (13+6+9).
3 мая. Торонто. Scotiabank Arena.
Счет в серии: 0-1.
После победы над «Тампой» болельщики «Торонто», расслабившиеся после долгожданного выхода во второй раунд, вовсю распевали «Мы хотим «Флориду» и, кажется, были чересчур уверены в легком проходе в финал конференции. Однако после сегодняшнего домашнего старта серии с «Пантерз» спеси и легкой заносчивости у них точно поубавится.
Команда Пола Мориса после неожиданной победы над еще недавно монструозным «Бостоном» вполне ожидаемо не стала расшаркиваться перед «Мэйпл Лифс» и хлопнула их в стартовой встрече на глазах у 20-тысячного синего моря из канадских болельщиков. Причем сделала это вполне заслуженно и по делу, проведя большую часть матча с преимуществом в две шайбы.
Забавно, что сравнять счет «Торонто» помогли Майкл Бантинг и Мэттью Нис — два форварда, ставшие конкурентами друг другу по ходу первого раунда. Именно первый начинал серию с «Тампой» в привычном сочетании с Вильямом Нюландером и Остоном Мэттьюсом. И наверняка канадец начал бы там же противостояние с «Пантерами», если бы не трехматчевая дисквалификация, полученная в дебютной встрече за удар в голову Эрика Чернака, а также прорыв Ниса, который в шестой игре здорово вписался в первое звено к двум звездам «Листьев».
Молодой американец настолько поразил фанатов «Листьев» скоростью, желанием, объемом черновой работы и игрой в обороне, что они запустили в соцсетях шуточный челлендж с призывом Шелдона — Кифабольше не ставить в состав Бантинга.
Однако их старания помножил на ноль в концовке второго периода король контратак Картер Верхаге и Сергей Бобровский, который сегодня отразил 34 броска и несколько раз по-настоящему выручил свою команду. Причем ключевое спасение россиянин сделал за минуту до финальной сирены, наглухо перекрыв низ левым щитком и не дав разорвать себя Бантингу и Нюландеру. Дрогни голкипер «Пантер», и веселая концовка с очередным навалом «Листьев» им была бы обеспечена.
Поэтому после победы гостей у лиги не было вариантов, кроме как дать ему статус третьей звезды встречи, а у партнеров расписаться в любви к уроженцу Кузбасса:
«Он был невероятен, он был великолепен в каждой игре, в которой участвовал. Это было потрясающе видеть. Это то, что нам нужно от него, и он активизировался», — отмечал вклад Бобровского в микст зоне Сэм Беннетт.
Этого ли голкипера еще совсем недавно все дружно называли «некубковым»? Кажется, еще пару подобных матчей — и со старым клеймом можно будет прощаться.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 1
|0 - 1
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 1
|0 - 1
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|3.05
|02:00
|
Торонто – Флорида
|2 : 4
|3.05
|04:30
|
Даллас – Сиэтл
|4 : 5 ОТ
|И
|О
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|8
|14
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|7
|12
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|11
|И
|Г
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|7
|
|
Брэндон Монтур
Флорида
|8
|6
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|5
|1.38
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|5
|2.33