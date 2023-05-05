Невероятный характер «Флориды»: горела 0:2 на самой сумасшедшей арене НХЛ и выиграла!

«Торонто» проиграл оба домашних матча.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Восток». Второй матч

«Торонто» — «Флорида» — 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Голы: Керфут — 2 (Шенн, Райлли), 2:20 — 1:0. О`Райлли — 3 (бол., Марнер, Мэттьюс), 5:10 — 2:0. Лунделл — 1 (Райнхарт), 11:13 — 2:1. Барков — 2 (Дюклер), 20:19 — 2:2. Форслинг — 2 (Ткачак, Лунделл), 21:06 — 2:3.

Вратари: Самсонов (6:00 — 6:23, 35:10 — 35:28, 58:21) — Бобровский.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 37 (15+10+12) — 29 (9+9+11).

5 мая. Торонто. Scotiabank Arena. 19387 зрителей.

Счет в серии: 0-2.

Поражение в первом матче явно должно было заставить «Торонто» выйти крушить все на своем пути в игре под номером 2. И голы не заставили себя ждать. Керфут уже на третьей минуте растолкал всех на пятаке и переиграл Сергея Бобровского.

Вскоре хозяева заработали большинство, и им не понадобилось много времени, чтобы удвоить преимущество. Марнер с О'Райлли просто раскатали четверку соперника.

«Флорида» вообще не поднимала головы, и тут на помощь гостям пришла хитрость Сэма Райнхарта. В обычной контратаке он сыграл умно, отдав не самый очевидный пас на ближнюю штангу.

Тут же гости могли и сравнять счет после острой контратаки, но Илья Самсонов спас «Торонто».

Впрочем, на второй период Самсонов вышел не таким уверенным. Бросок Александра Баркова сложно назвать уж очень сложным. А вот то, что он стал невероятно важным — однозначно.

Хозяева как будто совсем не ожидали такого и тут же получили еще один гол в свои ворота. Остон Мэттьюс ошибся на своей линии, и Форслинг наказал «Мэйпл Лифс».

Игроки «Торонто» к середине второго периода смогли взять себя в руки: у ворот гостей порой было очень жарко. Но что осталось от того проходного двора, что был в обороне «Флориды» всю регулярку? Бантинга били так, что он не мог встать.

Про очередную гениальную игру Бобровского в этом плей-офф и говорить не стоит: российский вратарь просто тащит команду на себе. Как он отразил бросок Мэттьюса плечом в эффектном прыжке!

Невероятно, но «Флорида» выстояла и увезла вторую победу с самой громкой и огненной арены в НХЛ. При этом у гостей было чуть ли не больше моментов, чтобы забить еще.

Похоже, болельщики «Торонто» слишком рано ликовали после собственной победы над «Тампой» и вылета «Бостона». Второй раунд может оказаться для «Мэйпл Лифс» пределом.