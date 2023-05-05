Невероятный характер «Флориды»: горела 0:2 на самой сумасшедшей арене НХЛ и выиграла!
НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Восток». Второй матч
«Торонто» — «Флорида» — 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
Голы: Керфут — 2 (Шенн, Райлли), 2:20 — 1:0. О`Райлли — 3 (бол., Марнер, Мэттьюс), 5:10 — 2:0. Лунделл — 1 (Райнхарт), 11:13 — 2:1. Барков — 2 (Дюклер), 20:19 — 2:2. Форслинг — 2 (Ткачак, Лунделл), 21:06 — 2:3.
Вратари: Самсонов (6:00 — 6:23, 35:10 — 35:28, 58:21) — Бобровский.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 37 (15+10+12) — 29 (9+9+11).
5 мая. Торонто. Scotiabank Arena. 19387 зрителей.
Счет в серии: 0-2.
Поражение в первом матче явно должно было заставить «Торонто» выйти крушить все на своем пути в игре под номером 2. И голы не заставили себя ждать. Керфут уже на третьей минуте растолкал всех на пятаке и переиграл Сергея Бобровского.
Вскоре хозяева заработали большинство, и им не понадобилось много времени, чтобы удвоить преимущество. Марнер с О'Райлли просто раскатали четверку соперника.
«Флорида» вообще не поднимала головы, и тут на помощь гостям пришла хитрость Сэма Райнхарта. В обычной контратаке он сыграл умно, отдав не самый очевидный пас на ближнюю штангу.
Тут же гости могли и сравнять счет после острой контратаки, но Илья Самсонов спас «Торонто».
Впрочем, на второй период Самсонов вышел не таким уверенным. Бросок Александра Баркова сложно назвать уж очень сложным. А вот то, что он стал невероятно важным — однозначно.
Хозяева как будто совсем не ожидали такого и тут же получили еще один гол в свои ворота. Остон Мэттьюс ошибся на своей линии, и Форслинг наказал «Мэйпл Лифс».
Игроки «Торонто» к середине второго периода смогли взять себя в руки: у ворот гостей порой было очень жарко. Но что осталось от того проходного двора, что был в обороне «Флориды» всю регулярку? Бантинга били так, что он не мог встать.
Про очередную гениальную игру Бобровского в этом плей-офф и говорить не стоит: российский вратарь просто тащит команду на себе. Как он отразил бросок Мэттьюса плечом в эффектном прыжке!
Невероятно, но «Флорида» выстояла и увезла вторую победу с самой громкой и огненной арены в НХЛ. При этом у гостей было чуть ли не больше моментов, чтобы забить еще.
Похоже, болельщики «Торонто» слишком рано ликовали после собственной победы над «Тампой» и вылета «Бостона». Второй раунд может оказаться для «Мэйпл Лифс» пределом.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
1 - 1
|1 - 1
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|5.05
|02:00
|
Торонто – Флорида
|2 : 3
|5.05
|04:30
|
Даллас – Сиэтл
|4 : 2
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|7
|15
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|9
|15
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|8
|13
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|7
|11
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|
|
Брэндон Монтур
Флорида
|9
|6
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|2
|0.95
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|6
|1.84
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96