Деанджело получил последний шанс в НХЛ. Токсичного американца взяли в команду Сорокина и Варламова
Защитник Тони Деанджело, который полторы недели назад покинул СКА «по семейным обстоятельствам», подписал контракт до конца сезона с «Айлендерс». Финансовые условия очень скромные. Зарплата 29-летнего американца составит всего 775 тысяч долларов — минимально возможная сумма для игрока по действующему Коллективному соглашению.
Деанджело еще предстоит пройти через уэйвер, откуда в теории его может забрать любой клуб. Это обязательная процедура для хоккеиста, который начинал сезон в Европе. В истории бывали случаи, когда игрок оказывался в другой команде. Однако крайне сомнительно, что обладающий скандальной репутацией в Северной Америке защитник сейчас понадобился кому-то еще. В межсезонье реальных вариантов в НХЛ для него не нашлось.
«Айлендерс» возглавляет 82-летний генеральный менеджер Лу Ламорелло. Максимально требовательный управленец старой школы, который персонажей с резюме, как у Деанджело, старался не подпускать к своим командам на пушечный выстрел. Однако сейчас у ньюйоркцев крайне сложная турнирная ситуация. Они идут лишь на 15-м месте в Восточной конференции, отставая от нижней границы плей-офф уже на восемь очков, поэтому Ламорелло готов закрыть глаза на прошлые художества новобранца.
Одновременно это неоднозначное подписание показывает, что сливать сезон руководство «Островитян» не собирается и будет цепляться за шанс до последнего. Приглашение Деанджело стало возможным из-за неприятного случая. В недавнем матче с «Коламбусом» команда из-за травмы потеряла на несколько недель своего лучшего защитника Ноа Добсона. Он проводил далеко не лучший для себя сезон. Но при этом замены ему нет.
В его отсутствие в большинстве выходят Райан Пулок, который умеет только мощно щелкать, и прозябавший последние годы преимущественно в АХЛ Деннис Чоловски. По реализации лишнего команда идет на последнем месте в НХЛ с совершенно жалким процентом эффективности (12,5).
Эти печальные вводные означают, что Деанджело как минимум получит хороший шанс проявить себя в спецбригаде большинства. На чужой синей линии он был крайне полезен во всех лигах и клубах, где ранее выступал. К тому же токсичный в коллективе американец четко понимает, что получил последний хороший шанс остаться в НХЛ. Будет крайне интересно посмотреть на то, как его подготовили тренерский штаб СКА во главе с Романом Ротенбергом и правильное питание, основанное на фермерских продуктах из Ленинградской области.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|48
|33
|15
|71
|2
|Каролина
|49
|30
|19
|63
|3
|Нью-Джерси
|50
|27
|23
|60
|4
|Коламбус
|49
|23
|26
|53
|5
|Рейнджерс
|48
|24
|24
|52
|6
|Филадельфия
|49
|22
|27
|50
|7
|Питтсбург
|50
|20
|30
|48
|8
|Айлендерс
|46
|19
|27
|45
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|49
|30
|19
|62
|2
|Флорида
|49
|28
|21
|59
|3
|Бостон
|50
|24
|26
|54
|4
|Тампа-Бэй
|46
|25
|21
|53
|5
|Оттава
|48
|24
|24
|52
|6
|Монреаль
|48
|24
|24
|52
|7
|Детройт
|48
|22
|26
|49
|8
|Баффало
|48
|18
|30
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|49
|32
|17
|67
|2
|Миннесота
|48
|28
|20
|60
|3
|Даллас
|47
|29
|18
|59
|4
|Колорадо
|49
|28
|21
|58
|5
|Сент-Луис
|49
|23
|26
|50
|6
|Юта
|47
|21
|26
|49
|7
|Нэшвилл
|47
|18
|29
|43
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|30
|18
|64
|2
|Эдмонтон
|48
|30
|18
|63
|3
|Лос-Анджелес
|45
|26
|19
|57
|4
|Калгари
|46
|23
|23
|53
|5
|Ванкувер
|47
|20
|27
|50
|6
|Сиэтл
|49
|21
|28
|45
|7
|Анахайм
|48
|19
|29
|44
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|34
|25.01
|03:30
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|- : -
|25.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|- : -
|25.01
|04:00
|
Виннипег – Юта
|- : -
|25.01
|04:00
|
Даллас – Вегас
|- : -
|25.01
|21:00
|
Бостон – Колорадо
|- : -