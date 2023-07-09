Торт за полмиллиона и щедрый Панарин, актеры из «Универа» и солист «Руки вверх!». Вспоминаем свадьбу Владимира и Яны Тарасенко

Супруги счастливы в браке уже восемь лет.

1 июля пара отметила восьмую годовщину свадьбы. Предлагаем вспомнить, как это было.

Владимир и Яна решили пожениться после чемпионата мира-2015 в Чехии, куда девушка прилетала вместе с сыном от первого брака Марком. Молодые люди встречались уже более года, и все это время избранница игрока поддерживала его в «Сент-Луисе». Именно с появлением Яны в жизни форварда связывали его карьерные успехи, ведь она окружила хоккеиста заботой и вниманием и сделала все, чтобы он смог сосредоточиться только на игре.

Выездная церемония бракосочетания прошла в живописном месте на берегу Обского моря в Новосибирске, а на торжество было приглашено много гостей, которых встречали в аэропорту города девушки-модели в майках с номером 91, под которым играет Владимир. Поддержать партнера приехали Сергей Бобровский и Дмитрий Орлов.

Ведущими вечера были друзья жениха — актеры Станислав Ярушин и Арарат Кещян, а также солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, исполнивший свои лучшие хиты. Известные актеры из сериала «Универ» — большие поклонники хоккея и даже сами занимаются этим видом спорта.

По свадебной традиции в конце вечера пришло время для выкупа торта, и за самый дорогой кусочек заплатил Артемий Панарин, отдавший за него полмиллиона рублей.

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