Обозреватель «СЭ» — о победителе Кубка Стэнли.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Пятый матч

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Колтон — 4 (Савар, Макдона), 33:27 — 1:0.

Вратари: Василевский — Прайс (58:09 — 58:20, 58:25).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (13+6+11) — 22 (4+10+8).

Наши: Кучеров (19.36/5/0), Сергачев (20.43/1/0) — Романов (12.43/1/0).

8 июля. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 4-1.

Меньше чем за десять месяцев «Тампа-Бэй Лайтнинг» два раза подряд взяла Кубок Стэнли! И теперь в соответствии с пожеланием женщины-мэра Тампы сделала это на своем льду. Команда из Флориды стала вторым клубом НХЛ в XXI веке после «Питтсбурга» 2016-17 годов, бравшим Кубок дважды кряду. Но похожи «Болтс», по-моему, больше на последнюю команду XX века, которой это удавалось, — «Детройт Ред Уингз» Скотти Боумэна и Русской Пятерки.

Роднит их остроатакующая философия при умении, когда нужно, сыграть прагматично и подстроиться под любого соперника. «Тампа» — новый «Детройт», который так же страдал на пути к триумфу (даже рекорд по победам в регулярке у них один на двоих — по 62 победы), обидно горел в плей-офф, когда все ждали от него успеха, а брал трофей — когда все оставляли их в покое. А потом и делал дубль!

Андрей Василевский установил фантастическое достижение, закончив все четыре серии этого Кубка «сухарями». А начал с последней встречи прошлогоднего финала с «Далласом». Два решающих матча Кубка «насухо» до него в истории лиги выигрывали только два голкипера. Сегодня — 1:0 у «Монреаля» и 22 отраженных броска. Неудивительно, что именно Васи достался «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф. Он стал третьим россиянином в истории, которому это удалось, — после Евгения Малкина в 2009-м и Александра Овечкина в 2018-м.

Никого бы не удивило, если бы «Конн Смайт» взял Никита Кучеров — второй год подряд лучший бомбардир Кубка по системе «гол плюс пас» (со времен Марио Лемье таких людей не было!), третий человек в истории лиги после Уэйна Гретцки и того же Лемье, набравший 30 очков и больше в двух плей-офф подряд. Еще одна фантастика — в том, что он пропустил весь регулярный чемпионат после операции на бедре. Вышел на плей-офф — и никто не смог его там остановить.

Радостно и за третьего нашего игрока «Молнии», еще молодого защитника Михаила Сергачева, у которого, по сути, в начале карьеры уже два Кубка. Недоброжелатели не любят «Тампу» за то, что та воспользовалась дырой в правиле НХЛ о потолке зарплат — он фиксируется только в регулярных чемпионатах. После операции «Болтс» поместили Кучерова в долгосрочный список травмированных, решив тем самым вставшую во весь рост после прошлогоднего Кубка проблему с потолком. В плей-офф с его глубиной состава они вышли и без Кучерова, а там он подключился, и команда стала непобедимой. В Кубке-то денег хоккеистам не платят.

Не понимаю, за что тут хейтить «Тампу». Правил лиги она не нарушила, а то, что в них есть такая пробоина, — не проблема клуба. Пусть НХЛ думает, как решать эту головоломку в будущем. А те, кто завидует, пусть сначала создадут команду, которая может позволить себе не использовать всю регулярку лучшего бомбардира и обладателя «Харт Трофи» двухлетней давности, не рискуя вовсе не попасть в плей-офф!

Сейчас у «Лайтнинг» будет много проблем, связанных с потолком, и придется кого-то ценного обменивать. Но два кубка уже добыты, а все лидеры, которые останутся, — в самом соку. Как и главный тренер Джон Купер, ни дня в жизни не игравший в профессиональный хоккей. Он дольше всех работает со своим клубом из действующих тренеров в НХЛ — восемь сезонов. Его не уволили после дикого разочарования в первом круге плей-офф 2019 года — 0-4 от «Коламбуса» после Президентского Кубка с рекордом по победам. И вот результат этих стабильности и терпения.

А крутейший Купер повезет сборную Канады на Олимпиаду в Пекин — если окончательно договорятся с МОК, конечно. Тогда как Васи с Кучем будут там, надеюсь, блистать в сборной России. «Тампа» за два плей-офф проиграла лишь 13 матчей, только однажды позволив сопернику, «Нью-Йорк Айлендерс», довести дело до седьмого матча в серии.

С победой крутейший клуб, его игроков и болельщиков!