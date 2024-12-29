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Сегодня, 11:00

Кучеров и Василевский разнесли «Рейнджерс». Шестеркина поменяли во втором периоде

«Тампа» обыграла «Рейнджерс» в матче НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Никита Кучеров забивает гол Игорю Шестеркину в матче «Тампа» — «Рейнджерс» (6:2) 29 декабря.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Тампа-Бэй» переиграла «Рейнджерс» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
Голы: Кучеров — 16 (бол., Пойнт, Гюнцель), 2:27 — 1:0. Панарин — 16 (Трочек, Фокс), 9:23 — 1:1. Макдона — 1 (мен., Чирелли), 18:11 — 2:1. Пойнт — 23 (Кучеров), 23:35 — 3:1. Чирелли — 14 (мен., Хагель), 25:02 — 4:1. Пойнт — 24 (бол., Кучеров, Хедман), 28:08 — 5:1. Трочек — 10 (мен., Линдгрен), 40:13 — 5:2. Пол — 9, 54:12 — 6:2.
Вратари: Василевский — Шестеркин (Куик, 28:08).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 25 (6+12+7) — 44 (17+8+19).
Наши: Кучеров (19.55/5/0) — Панарин (20.08/6/-1).
29 декабря. Тампа. Amalie Arena.

«Нью-Йорк Рейнджерс» продолжает тонуть: у команды Артемия Панарина уже три поражения подряд и шесть в семи матчах. Тем временем отставание от зоны плей-офф достигло пяти очков.

Зато все хорошо у «Молний»: много пропускают, мало забивают и штампуют победы. Вот и сегодня для «Тампы» все началось идеально: уже на третьей минуте Никита Кучеров первым броском в створ открыл счет в матче. Сложно сказать, что в моменте с голом случилось с обороной «Рейнджерс»: словно у всех одновременно отключили джойстики, а когда включили, было уже слишком поздно.

Ответ команды из Нью-Йорка пришел быстро, причем ответил лично Артемий Панарин. Россиянин оказался совершенно один перед воротами Василевского и просто расстрелял голкипера.

Для Панарина этот гол стал первым за восемь встреч, а по общему числу голов он идет вровень с Овечкиным (по 16). Правда, форвард «Вашингтона» еще и пропустил больше месяца из-за травмы.

На этом хорошее для россиян из «Рейнджерс» сегодня закончилось. К середине второго периода в воротах команды оказалось уже пять шайб, а тренерский штаб решил поменять Игоря Шестеркина. Российский голкипер закончил встречу с ужасающими 61,5% отраженных бросков.

В 26 матчах сезона Шестеркин потерпел 15 поражений, а показатель отраженных бросков (90,76%) — с запасом худший в его энхаэловской карьере.

Зато отлично сегодня смотрелся его визави из «Тампы»: Андрей Василевский отбил 42 броска из 44 и стал третьей звездой матча.

Также большой вклад в победу «Лайтнинг» внес и Никита Кучеров, который после гола еще сделал два ассиста. В 31 матче форвард набрал 53 (16+37) очка. Больше только у Натана Маккиннона (60).

Кажется, «Рейнджерс» вновь нужен большой обмен. Но кто в этот раз отправится на выход?

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 39 24 15 51
2 Вашингтон 35 24 11 50
3 Каролина 36 22 14 45
4 Питтсбург 37 16 21 37
5 Филадельфия 36 16 20 36
6 Коламбус 37 15 22 36
7 Айлендерс 36 14 22 35
8 Рейнджерс 35 16 19 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 37 22 15 46
2 Флорида 37 22 15 46
3 Бостон 38 20 18 44
4 Тампа-Бэй 33 20 13 42
5 Оттава 35 18 17 38
6 Монреаль 35 15 20 33
7 Детройт 35 13 22 30
8 Баффало 36 13 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 37 26 11 53
2 Миннесота 36 22 14 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 34 20 14 41
5 Юта 35 16 19 38
6 Сент-Луис 37 17 20 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 36 12 24 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 24 11 51
2 Лос-Анджелес 35 20 15 45
3 Эдмонтон 35 21 14 45
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7 Анахайм 34 13 21 30
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Анахайм – Филадельфия
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Тампа-Бэй – Рейнджерс
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