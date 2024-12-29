Кучеров и Василевский разнесли «Рейнджерс». Шестеркина поменяли во втором периоде
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
Голы: Кучеров — 16 (бол., Пойнт, Гюнцель), 2:27 — 1:0. Панарин — 16 (Трочек, Фокс), 9:23 — 1:1. Макдона — 1 (мен., Чирелли), 18:11 — 2:1. Пойнт — 23 (Кучеров), 23:35 — 3:1. Чирелли — 14 (мен., Хагель), 25:02 — 4:1. Пойнт — 24 (бол., Кучеров, Хедман), 28:08 — 5:1. Трочек — 10 (мен., Линдгрен), 40:13 — 5:2. Пол — 9, 54:12 — 6:2.
Вратари: Василевский — Шестеркин (Куик, 28:08).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 25 (6+12+7) — 44 (17+8+19).
Наши: Кучеров (19.55/5/0) — Панарин (20.08/6/-1).
29 декабря. Тампа. Amalie Arena.
«Нью-Йорк Рейнджерс» продолжает тонуть: у команды Артемия Панарина уже три поражения подряд и шесть в семи матчах. Тем временем отставание от зоны плей-офф достигло пяти очков.
Зато все хорошо у «Молний»: много пропускают, мало забивают и штампуют победы. Вот и сегодня для «Тампы» все началось идеально: уже на третьей минуте Никита Кучеров первым броском в створ открыл счет в матче. Сложно сказать, что в моменте с голом случилось с обороной «Рейнджерс»: словно у всех одновременно отключили джойстики, а когда включили, было уже слишком поздно.
Ответ команды из Нью-Йорка пришел быстро, причем ответил лично Артемий Панарин. Россиянин оказался совершенно один перед воротами Василевского и просто расстрелял голкипера.
Для Панарина этот гол стал первым за восемь встреч, а по общему числу голов он идет вровень с Овечкиным (по 16). Правда, форвард «Вашингтона» еще и пропустил больше месяца из-за травмы.
На этом хорошее для россиян из «Рейнджерс» сегодня закончилось. К середине второго периода в воротах команды оказалось уже пять шайб, а тренерский штаб решил поменять Игоря Шестеркина. Российский голкипер закончил встречу с ужасающими 61,5% отраженных бросков.
В 26 матчах сезона Шестеркин потерпел 15 поражений, а показатель отраженных бросков (90,76%) — с запасом худший в его энхаэловской карьере.
Зато отлично сегодня смотрелся его визави из «Тампы»: Андрей Василевский отбил 42 броска из 44 и стал третьей звездой матча.
Также большой вклад в победу «Лайтнинг» внес и Никита Кучеров, который после гола еще сделал два ассиста. В 31 матче форвард набрал 53 (16+37) очка. Больше только у Натана Маккиннона (60).
Кажется, «Рейнджерс» вновь нужен большой обмен. Но кто в этот раз отправится на выход?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|39
|24
|15
|51
|2
|Вашингтон
|35
|24
|11
|50
|3
|Каролина
|36
|22
|14
|45
|4
|Питтсбург
|37
|16
|21
|37
|5
|Филадельфия
|36
|16
|20
|36
|6
|Коламбус
|37
|15
|22
|36
|7
|Айлендерс
|36
|14
|22
|35
|8
|Рейнджерс
|35
|16
|19
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|37
|22
|15
|46
|2
|Флорида
|37
|22
|15
|46
|3
|Бостон
|38
|20
|18
|44
|4
|Тампа-Бэй
|33
|20
|13
|42
|5
|Оттава
|35
|18
|17
|38
|6
|Монреаль
|35
|15
|20
|33
|7
|Детройт
|35
|13
|22
|30
|8
|Баффало
|36
|13
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|37
|26
|11
|53
|2
|Миннесота
|36
|22
|14
|48
|3
|Колорадо
|37
|22
|15
|44
|4
|Даллас
|34
|20
|14
|41
|5
|Юта
|35
|16
|19
|38
|6
|Сент-Луис
|37
|17
|20
|38
|7
|Нэшвилл
|36
|11
|25
|29
|8
|Чикаго
|36
|12
|24
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|35
|24
|11
|51
|2
|Лос-Анджелес
|35
|20
|15
|45
|3
|Эдмонтон
|35
|21
|14
|45
|4
|Ванкувер
|35
|17
|18
|42
|5
|Калгари
|35
|17
|18
|41
|6
|Сиэтл
|37
|16
|21
|34
|7
|Анахайм
|34
|13
|21
|30
|8
|Сан-Хосе
|39
|11
|28
|28
|29.12
|00:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|4 : 5 ОТ
|29.12
|00:00
|
Анахайм – Филадельфия
|1 : 3
|29.12
|00:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|4 : 3 ОТ
|29.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|6 : 2
|29.12
|03:00
|
Виннипег – Оттава
|4 : 2
|29.12
|03:00
|
Торонто – Вашингтон
|2 : 5
|29.12
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|5 : 2
|29.12
|03:00
|
Бостон – Коламбус
|4 : 0
|29.12
|03:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|6 : 3
|29.12
|06:00
|
Сан-Хосе – Калгари
|1 : 3
|29.12
|23:00
|
Чикаго – Даллас
|- : -