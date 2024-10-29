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Трогательное возвращение легенды в Тампу: сделал две передачи и едва сдержал слезы

Форвард «Нэшвилла» Стэмкос набрал два очка в матче против «Тампы»
Екатерина Василевич
Корреспондент
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Форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос (слева) и защитник «Тампы» Виктор Хедман в матче НХЛ 29 октября 2024 года.
Фото Kim Klement Neitzel-Imagn Images, USA Today Sports
Но «Нэшвилл» Стивена Стэмкоса проиграл в овертайме.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Пойнт — 6 (Гюнцель), 9:49 — 1:0. Чаффи — 3 (Пойнт), 19:24 — 2:0. О`Райлли — 3 (бол., Маршессо, Стэмкос), 30:19 — 2:1. Нюквист — 3 (Стэмкос, Шей), 38:40 — 2:2. Пол — 3 (Гюнцель), 63:22 — 3:2.
Вратари: Василевский — Сарос.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 27 (11+4+10+2) — 37 (9+14+14+0).
Наши: Кучеров (21.44/3/0) — -.
29 октября. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

Вы задумывались над тем, что «Тампа» брала свой первый Кубок уже пять лет назад? С тех пор утекло много воды: второе чемпионство, вылет в первом раунде. Уход важных игроков Алекса Киллорна, Кевина Шаттенкирка, Михаила Сергачева. А прошлым летом команду покинул Стивен Стэмкос. «Тампа» выбрала его под первым номером в далеком 2008-м. С того же года он начал играть за «Лайтнинг» и не снимал джерси клуба на протяжении 16 лет и 1082 матчей. Однако еще по ходу сезона-2023/24 пошли слухи, что «Тампа» не заинтересована в продолжении сотрудничества с хоккеистом. И когда летом его контракт истек, предложила оскорбительные три миллиона долларов на три года.

В июле Стивен подписал контракт с «Нэшвиллом». И теперь впервые сыграл в Тампе в желтом джерси.

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Несмотря на то что Стэмкос теперь играет за команду из Нэшвилла, он остается живой легендой «Лайтнинг». В целом, он должен был быть первым игроком франшизы, который всю карьеру провел в «Тампе». Вскоре после подписания контракта он заявил: «Последние несколько недель были горько-сладкими. Никогда не думал, что этого день настанет. Я сделал все, что мог, но иногда что-то происходит».

Как втиснуть 16 лет игры за «Тампу» в двухминутное видео? Полноценно — никак. Особенно учитывая, что канадец 11 лет пробыл капитаном. Не втиснуть все эмоции раздевалки: от двух важнейших в жизни побед до обиднейших поражений. Однако «Тампа» постаралась это сделать: не смогли обойти стороной человека, который почти всю карьеру отдал единственному клубу. В первой же коммерческой паузе на куб вывели ролик, посвященный долгому союзу «Тампы» и Стэмкоса. Последний едва сдержал слезы.

Видео сменилось овациями стадиона. Из хоккеистов выделился Никита Кучеров — в отличие от коллег он не стучал клюшкой по борту, а хлопал в ладоши, пока Стэмкос в одиночестве катался по льду.

Старт матча получился привычным для соперников подобных уровней. Первый гол «Тампа» забила на десятой минуте, второй — на 20-й. В начале второго периода еще увеличил преимущество Кучеров, но у него отобрали гол из-за офсайда. И тогда начал просыпаться «Нэшвилл». Примечательно, что обе шайбы были заброшены с передач Стэмкоса. Визуально, в новой команде ему пока не по себе, а за предыдущие восемь матчей у него лишь один гол и низкий коэффициент полезности. Родной стадион словно пробудил в нем умения, дремавшие с момента последней игры за «Тампу».

Первая шайба зашла в большинстве: Стивен подобрал шайбу за воротами, передал Маршессо, и после наброса того и удачных действий О'Райлли на пятаке счет стал 2:1.

Вторая шайба получилась симпатичнее. Брендон Шей длинным пасом организовал атаку почти «три в ноль». Стэмкос мог бросить и сам, но отдал Густаву Нюквисту, который сравнял счет. Кажется, в тот момент болельщики на «Амали-арена» уже не так радовались приезду бывшего капитана.

Третий период остался безголевым, и все решилось в овертайме. В середине дополнительного времени победу «Лайтнинг» принес Ник Пол.

«Для меня, очевидно, это была довольно странная ночь. Это было эмоционально. Вы видите, где все началось, когда мне было 18 лет, прямо здесь. Здесь я вырос из мальчика в мужчину и стал чемпионом Кубка Стэнли, мужем и отцом. Большая часть моей жизни прошла здесь», — сказал Стэмкос журналистам после матча.

Стивен Стэмкос
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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