«Тампа» размазала «Колорадо» за один период и взбесила российского вратаря! Георгиев в ярости разбил клюшку об ворота

Кучеров набрал три очка, а всего «Лайтнинг» забили восемь голов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 8:2 (5:1, 1:0, 2:1)

Голы: Пербикс — 2, 5:41 — 1:0. Гюнцель — 8 (бол., Хагель, Кучеров), 7:46 — 2:0. Иван — 4 (Ничушкин, Мэнсон), 8:56 — 2:1. Кучеров — 12 (Хагель), 10:03 — 3:1. Гленденинг — 1 (мен., Хагель), 13:15 — 4:1. Чирелли — 9 (Чернак, Хагель), 19:46 — 5:1. Пойнт — 12 (бол., Хагель, Кучеров), 29:38 — 6:1. Иван — 5, 41:08 — 6:2. Гюнцель — 9 (Пербикс), 43:09 — 7:2. Эйссимонт — 1 (Гиргенсонс), 44:44 — 8:2.

Вратари: Василевский — Аннунен (Георгиев, 10:03, Аннунен, 40:00).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (12+11+10) — 25 (7+4+14).

Наши: Кучеров (18.49/4/0) — Коваленко (11.19/2/-1), Ничушкин (16.29/2/0).

26 ноября. Тампа. Amalie Arena.

Возвращение Валерия Ничушкина в хоккей проходит нормально. Три матча нападающему «Колорадо» понадобилось на разгон — что неудивительно, ведь россиянин пропустил полгода. И четвертую игру он уже завершил с 3 (1+2) очками на счету. В матче с «Тампой» он набрал еще один балл, но на этот раз были проблемы у всей команды.

К возвращению Ничушкина состояние «Колорадо» заметно улучшилось. Еще до его прихода «Эвеланш» организовали победную серию из трех матчей, и перед игрой с «Лайтнинг» она достигла той же продолжительности. Все могло быть гораздо лучше, если бы систематически не подводили «Колорадо», чередуясь, вратари и защитники.

Никита Кучеров же ведет собственную гонку. До игры сразу три хоккеиста «Колорадо» — Маккиннон, Рантанен и Макар — были над Никитой в списке бомбардиров. Правда, и матчей относительно почти всех соперников россиянин провел мало.

Эту встречу «Эвеланш» начали по образцу октября — к 8-й минуте уже горели две шайбы. Сначала ошиблись позиционно, а потом пропустили в меньшинстве на контратаке. Перед этим голом гости имели все шансы поразить ворота Василевского, но Девон Тэйвз бросил скорее на силу, чем на точность. А удачный подбор Никиты Кучерова дал «Тампе» возможность убежать.

Наученные горьким сезоном, «Эвс» не спешили сдаваться и даже оформили первый гол. Начался он с классного прохода от Ничушкина. Россиянин единолично протащил шайбу от своей синей до ворот соперника, но переиграть Василевского не смог. Зато хорошо сыграл на добивании Иван Иван, все же распечатав голкипера.

Кучеров не мог забить шесть матчей. Активно отличался передачами, даже оформил ассистентский хет-трик. Но первый гол за полмесяца забил только в игре с «Колорадо». Во время позиционной атаки не смог заблокировать сумасшедший по силе бросок Никиты защитник Келвин де Хаан. Этим голом россиянин отправил на скамейку вышедшего в старте голкипера Юстуса Аннунена. Дальше мучился Александр Георгиев.

Тому долго ждать не пришлось и уже через три минуты «Тампа» забросила четвертую. Хозяева убежали в меньшинстве: на первый бросок Георгиев среагировал хорошо, но показалось, что потерял равновесие. И потому не смог ничего противопоставить добиванию, упав в ворота вместе с шайбой.

А за 14 секунд до конца первого периода зашла пятая. Так что за один отрезок у «Лайтнинг» 42% реализации бросков. Во втором и третьем периодах ожидаемо такой феерии уже не было — задел и без того приличный, а на ошибках «Колорадо» может и поймать.

В середине второго периода разрыв в счете вырос еще больше — в большинстве с передачи Кучерова отличился Брэйден Пойнт. Но не столь интересен гол, сколько реакция вратаря. Уставший от бесконечных ошибок партнеров Георгиев разбил клюшку о перекладину ворот. И даже винить его за несдержанность не хочется — Пойнт расстреливал в упор, а защитник, который должен был его держать, вообще смотрел в другую сторону.

Если кого-то удивляет, что после шести пропущенных шайб «Эвс» хватило, чтобы забросить свою вторую, то зря. Заслуга в этом моменте единолично у того же Пойнта. Совершенно неопасный заброс Ивана Ивана он превратил в гол в свои ворота — от его ноги шайба рикошетом зашла в ворота Василевского. Разозленная этой оплошностью, «Тампа» в итоге забила еще дважды, окончательно разбив боевой дух «Колорадо», если он там оставался. А главной звездой матча стал не Кучеров с тремя очками, а Брэндон Хэгел. Канадец сделал пять передач и тем самым оформил ассистентский пента-трик. Что до Никиты, то из-за нерезультативного матча со стороны игроков «Колорадо» он переместился на пятое место в списке бомбардиров.