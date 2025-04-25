Бобровский засушил Кучерова и всю «Тампу»! Она снова рискует вылететь в первом раунде плей-офф
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч
«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Шмидт — 3 (Райнхарт, Барков), 4:15 — 0:1. Беннетт — 2 (п.в., Джонс), 59:56 — 0:2.
Вратари: Василевский (58:01 — 59:56) — Бобровский.
Штраф: 15 — 16.
Броски: 19 (7+9+3) — 23 (10+6+7).
Наши: Кучеров (20.58/1/-1) — Куликов (17.00/0/0).
25 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
Счет в серии: 0-2.
Первые два матча серии получились совершенно разными. Если первая встреча стала настоящим кошмаром для Андрея Василевского (62,5% отраженных бросков — худший результат за всю карьеру в плей-офф), то сегодня он провел отличную игру. Проблема в том, что команде это совершенно не помогло.
Победная шайба в матче была заброшена уже на пятой минуте. 33-летний защитник Нейт Шмидт однозначно MVP этой серии. В двух матчах на его счету три гола, два из которых стали победными. Невероятно!
После шайбы Шмидта трансляцию можно было выключать. Ничего интересного на льду «Амали Арены» в Тампе не происходило.
Даже «Флорида» иногда пыталась помочь противнику. «Пантерз» четыре раза оставались в меньшинстве, но монструозное большинство «Тампы» с Никитой Кучеровым во главе не смогло ничего придумать.
У лучшего бомбардира лиги в регулярном чемпионате в плей-офф дела пока идут так себе: 2 матча и 1 (0+1) очко. В последний раз в плей-офф Кучеров забивал аж 19 апреля 2023 года. И вот уже 12 встреч подряд в играх на вылет россиянин завершает без заброшенных шайб.
У кого все отлично, так это у Сергея Бобровского. Российский голкипер сегодня оформил «сухарь» и стал первой звездой матча (Василевский, кстати, стал второй). В двух встречах у Бобровского две пропущенные шайбы и 95,12% отраженных бросков.
Потенциально помочь «Тампе» может, пожалуй, лишь травма Александра Баркова. Нападающий в конце матча неприятно влетел в борт после хита Брэйдена Хэгела и на лед больше не возвращался. Канадец же за свой силовой прием получил пять минут штрафа.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
2 - 0
|2 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 0
|2 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|
Вегас - Миннесота
|1 - 2
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
3 - 0
|3 - 0
|
Даллас - Колорадо
|2 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
|2 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
|2 - 1
|25.04
|01:30
|
Тампа-Бэй – Флорида
|0 : 2
|25.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|2 : 3 ОТ
|25.04
|04:00
|
Миннесота – Вегас
|5 : 2
|25.04
|04:30
|
Сент-Луис – Виннипег
|7 : 2