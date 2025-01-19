Кучеров снова творит чудеса! Гол-красавец, 600 передач в НХЛ и продолжение гонки за Маккинноном
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Детройт» — 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)
Голы: Пойнт — 27 (Лиллеберг, Пербикс), 2:02 — 1:0. Гюнцель — 23 (бол., Кучеров, Раддиш), 20:16 — 2:0. Кучеров — 21 (Хедман, Гюнцель), 21:50 — 3:0. Чаффи — 8 (Аткинсон), 23:58 — 4:0. Раймонд — 19 (бол., Кейн, Зайдер), 34:12 — 4:1. Раддиш — 2 (бол., Кучеров, Гюнцель), 35:06 — 5:1.
Вратари: Василевский — Тэлбот (Лайон, 40:00).
Штраф: 14 — 8.
Броски: 22 (6+10+6) — 40 (15+12+13).
Наши: Кучеров (16.44/2/+2) — Тарасенко (16.22/2/0).
19 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
Мы уже как-то привыкли считать «Детройт» командой-аутсайдером. «Ред Уингз» давно не выходили в плей-офф, чрезвычайно редко радовали игрой и в регулярке. Но незадолго до Нового года команда поменяла тренера. Дерек Лалонд, который возглавлял команду третий год, был отправлен в отставку, а его место занял Тодд Маклеллан, тренировавший в прошлом году «Лос-Анджелес». С появлением нового тренера игра изменилась в лучшую сторону. После этого «Ред Уингз» уже одержали половину от всех побед сезона и даже без смеха могут говорить о борьбе за плей-офф.
Обновленный «Детройт» в первую очередь отличается сумасшедшим количеством бросков. Привычные нам «Крылья» редко наносили больше 25 за игру. При Маклеллане команда бросает много, а в матче против «Тампы» расщедрилась на 40 бросков. По этой причине в первую очередь Андрей Василевский и стал первой звездой матча. Российский вратарь пропустил только один гол: от точно бросившего в большинстве Лукаса Раймонда. «Тампа» к тому моменту вела в счете 4:1.
Если Василевский трудился все 60 минут, то для Никиты Кучерова звездной оказалась вторая двадцатиминутка. На первых секундах периода удаление заработал «Детройт». И всего 11 секунд потребовалось бригаде «Тампы», чтобы забросить вторую шайбу в матче. Кучеров мог попробовать бросить сам, но отдал пас на пятак Джейку Гюнцелю, которого совершенно не держала обороняющаяся четверка «Крыльев». Через две минуты красивым проходом и голом отличился сам Кучеров, уже в равных составах. Без затруднений обошел сначала Патрика Кейна, а потом Алекса Дебринкета и забросил третью шайбу «Тампы» в матче.
Примечательным стало третье очко россиянина в матче, которое он набрал ближе к концу второго периода. Несложная и потенциально не опасная передача на синюю линию Даррену Рэддишу (который забил пятый гол «Лайтнинг» в матче) стала не просто голевой. Она стала 600-м ассистом в заокеанской карьере Кучерова. Подобного в «Тампе» достигал только защитник Виктор Хедман, причем сделал это всего несколькими днями ранее.
По итогам встречи Кучеров отстает от лидера бомбардирской гонки — Нэйтана Маккинона на пять очков. Последний несколькими часами ранее провел не очень результативный для себя матч и отдал лишь одну передачу. Тогда как три очка Никиты помогли немного сократить разрыв. Всего у Никиты 68 (21+47) очков в 42 матчах. Не стоит забывать, что «Колорадо» Маккиннона провел на три игры больше, чем «Лайтнинг».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|46
|31
|15
|67
|2
|Нью-Джерси
|48
|26
|22
|58
|3
|Каролина
|46
|27
|19
|57
|4
|Коламбус
|46
|22
|24
|51
|5
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|6
|Рейнджерс
|45
|22
|23
|47
|7
|Питтсбург
|48
|19
|29
|46
|8
|Айлендерс
|45
|18
|27
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|47
|29
|18
|60
|2
|Флорида
|47
|27
|20
|57
|3
|Тампа-Бэй
|44
|25
|19
|53
|4
|Оттава
|45
|23
|22
|50
|5
|Бостон
|47
|22
|25
|50
|6
|Монреаль
|45
|22
|23
|48
|7
|Детройт
|45
|21
|24
|46
|8
|Баффало
|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|47
|31
|16
|65
|2
|Миннесота
|46
|27
|19
|58
|3
|Даллас
|45
|28
|17
|57
|4
|Колорадо
|47
|28
|19
|57
|5
|Сент-Луис
|47
|22
|25
|48
|6
|Юта
|45
|19
|26
|45
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|46
|15
|31
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|29
|17
|61
|2
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|43
|25
|18
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|45
|20
|25
|50
|6
|Сиэтл
|47
|20
|27
|43
|7
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|8
|Сан-Хосе
|48
|14
|34
|34
|19.01
|00:05
|
Колорадо – Даллас
|6 : 3
|19.01
|02:00
|
Флорида – Анахайм
|3 : 0
|19.01
|03:00
|
Виннипег – Калгари
|1 : 3
|19.01
|03:00
|
Вашингтон – Питтсбург
|4 : 1
|19.01
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|3 : 7
|19.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|5 : 1
|19.01
|03:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|1 : 0 Б
|19.01
|03:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|4 : 1
|19.01
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|6 : 2
|19.01
|04:00
|
Чикаго – Вегас
|5 : 3
|19.01
|05:00
|
Юта – Сент-Луис
|4 : 2
|19.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|3 : 2
|19.01
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|4 : 2
|19.01
|21:00
|
Нью-Джерси – Оттава
|- : -