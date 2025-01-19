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Кучеров снова творит чудеса! Гол-красавец, 600 передач в НХЛ и продолжение гонки за Маккинноном

Кучеров стал вторым в истории «Тампы» игроком, сделавшим 600 передач в НХЛ
Екатерина Василевич
Корреспондент
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Андрей Василевский тоже провел отличный матч.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Детройт» — 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)
Голы: Пойнт — 27 (Лиллеберг, Пербикс), 2:02 — 1:0. Гюнцель — 23 (бол., Кучеров, Раддиш), 20:16 — 2:0. Кучеров — 21 (Хедман, Гюнцель), 21:50 — 3:0. Чаффи — 8 (Аткинсон), 23:58 — 4:0. Раймонд — 19 (бол., Кейн, Зайдер), 34:12 — 4:1. Раддиш — 2 (бол., Кучеров, Гюнцель), 35:06 — 5:1.
Вратари: Василевский — Тэлбот (Лайон, 40:00).
Штраф: 14 — 8.
Броски: 22 (6+10+6) — 40 (15+12+13).
Наши: Кучеров (16.44/2/+2) — Тарасенко (16.22/2/0).
19 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Мы уже как-то привыкли считать «Детройт» командой-аутсайдером. «Ред Уингз» давно не выходили в плей-офф, чрезвычайно редко радовали игрой и в регулярке. Но незадолго до Нового года команда поменяла тренера. Дерек Лалонд, который возглавлял команду третий год, был отправлен в отставку, а его место занял Тодд Маклеллан, тренировавший в прошлом году «Лос-Анджелес». С появлением нового тренера игра изменилась в лучшую сторону. После этого «Ред Уингз» уже одержали половину от всех побед сезона и даже без смеха могут говорить о борьбе за плей-офф.

Обновленный «Детройт» в первую очередь отличается сумасшедшим количеством бросков. Привычные нам «Крылья» редко наносили больше 25 за игру. При Маклеллане команда бросает много, а в матче против «Тампы» расщедрилась на 40 бросков. По этой причине в первую очередь Андрей Василевский и стал первой звездой матча. Российский вратарь пропустил только один гол: от точно бросившего в большинстве Лукаса Раймонда. «Тампа» к тому моменту вела в счете 4:1.

Если Василевский трудился все 60 минут, то для Никиты Кучерова звездной оказалась вторая двадцатиминутка. На первых секундах периода удаление заработал «Детройт». И всего 11 секунд потребовалось бригаде «Тампы», чтобы забросить вторую шайбу в матче. Кучеров мог попробовать бросить сам, но отдал пас на пятак Джейку Гюнцелю, которого совершенно не держала обороняющаяся четверка «Крыльев». Через две минуты красивым проходом и голом отличился сам Кучеров, уже в равных составах. Без затруднений обошел сначала Патрика Кейна, а потом Алекса Дебринкета и забросил третью шайбу «Тампы» в матче.

Нападающий &laquo;Тампы&raquo; Никита Кучеров с&nbsp;Энтони Чирелли празднует второй гол в&nbsp;матче против &laquo;Питтсбурга&raquo;. Кучеров идет на еще один суперсезон в НХЛ! Прибил «Питтсбург» дублем и ворвался в тройку лучших бомбардиров лиги

Примечательным стало третье очко россиянина в матче, которое он набрал ближе к концу второго периода. Несложная и потенциально не опасная передача на синюю линию Даррену Рэддишу (который забил пятый гол «Лайтнинг» в матче) стала не просто голевой. Она стала 600-м ассистом в заокеанской карьере Кучерова. Подобного в «Тампе» достигал только защитник Виктор Хедман, причем сделал это всего несколькими днями ранее.

По итогам встречи Кучеров отстает от лидера бомбардирской гонки — Нэйтана Маккинона на пять очков. Последний несколькими часами ранее провел не очень результативный для себя матч и отдал лишь одну передачу. Тогда как три очка Никиты помогли немного сократить разрыв. Всего у Никиты 68 (21+47) очков в 42 матчах. Не стоит забывать, что «Колорадо» Маккиннона провел на три игры больше, чем «Лайтнинг».

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Нью-Джерси 48 26 22 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 46 22 24 51
5 Филадельфия 47 21 26 48
6 Рейнджерс 45 22 23 47
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 45 18 27 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 47 29 18 60
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 44 25 19 53
4 Оттава 45 23 22 50
5 Бостон 47 22 25 50
6 Монреаль 45 22 23 48
7 Детройт 45 21 24 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 31 16 65
2 Миннесота 46 27 19 58
3 Даллас 45 28 17 57
4 Колорадо 47 28 19 57
5 Сент-Луис 47 22 25 48
6 Юта 45 19 26 45
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 46 15 31 33
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1 Вегас 46 29 17 61
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Колорадо – Даллас
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19.01 02:00
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Тампа-Бэй – Детройт
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Рейнджерс – Коламбус
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