Овечкин уже точно не будет лучшим снайпером сезона. Американская суперзвезда — слишком далеко

Остон Мэттьюс сделал хет-трик в матче с «Тампой»

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

Голы: Энгвалль — 13 (Кампф), 1:59 — 0:1. Кучеров — 13 (Стэмкос), 6:24 — 1:1. Мэттьюс — 52 (Бантинг, Марнер), 21:46 — 1:2. Рутта — 3 (Стэмкос), 25:46 — 2:2. Мэттьюс — 53 (Марнер), 29:57 — 2:3. Керфут — 12 (Броди, Холл), 32:25 — 2:4. Мэттьюс — 54, 47:08 — 2:5. Марнер — 29 (Мэттьюс, Бантинг), 51:24 — 2:6.

Вратари: Василевский — Кэмпбелл.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 34 (12+11+11) — 39 (14+14+11).

Наши: Кучеров (19.07/2/-3), Сергачев (22.24/1/-2) — Любушкин (19.37/1/+1), Михеев (14.43/2/+1).

5 апреля. Тампа. Amalie Arena.

«Торонто» столько раз разочаровывал своих поклонников, что даже в самый успешный сезон они не заглядывают слишком далеко. В финале конференции «Кленовые листья» играли в последний раз 20 лет назад, а в финале Кубка Стэнли — 55 лет назад, когда и выиграли трофей. Игра «Торонто» в нынешнем сезоне впечатляет, но это лишь регулярный чемпионат. В первом раунде в соперниках будет либо «Бостон», либо «Тампа», и это снова отличная возможность рано закончить плей-офф.

Впрочем, сегодня действующие обладатели кубка были уничтожены на своем льду. Хотя после первого периода это сложно было предположить: на гол Энгвалла хозяева ответили мощнейшим броском Кучерова сразу после выигранного Стэмкосом вбрасывания.

Остон Мэттьюс — действующий обладатель «Морис Ришар Трофи», и сейчас не видно причин, по которым он не может выиграть приз лучшему снайперу сезона второй раз подряд. После сегодняшнего матча у звезды «Торонто» 54 гола, у ближайшего преследователя Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» — 50, а вот Александр Овечкин слишком далеко — на его счету 42 шайбы.

На первый гол Мэттьюса хозяева быстро ответили шайбой защитника Рутты, но после этого «Торонто» просто смял соперника. Не меньше, чем Мэттьюс, вклад в это сделал Митч Марнер — в этом сезоне он набирает в среднем по 1,4 очка за матч, это лучший для него показатель за карьеру в НХЛ.

В третьем периоде Мэттьюс оформил хет-трик, после чего команды уже спокойно доигрывали матч — все было понятно. А «Тампа» уступила третью строчку в дивизионе «Бостону»: Кучеров и Василевский не хотят играть с разошедшимся «Торонто»?

Россияне «Сент-Луиса»: четыре гола на четверых

«Сент-Луис» — «Аризона» — 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)

Голы: Барбашев — 22 (Росен, Перрон), 22:17 — 1:0. Тарасенко — 24 (Томас, Бучневич), 23:34 — 2:0. Шенн — 20 (бол., Перрон, Ледди), 26:33 — 3:0. Бучневич — 24 (мен., О`Райлли), 34:39 — 4:0. Шмальц — 21 (Дайнин, Ритчи), 43:09 — 4:1. Тарасенко — 25 (Томас, Бучневич), 53:09 — 5:1.

Вратари: Хуссо — Просветов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (10+14+5) — 22 (7+10+5).

Наши: Барбашев (13.42/1/+1), Бучневич (17.17/3/+3), Тарасенко (14.55/3/+2), Торопченко (14.13/3/-1) — -.

5 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.

«Аризона» откровенно доигрывает сезон — никаких турнирных задач у «койотов» нет, а хоккеисты играют так, как будто место в НХЛ на следующий сезон им гарантировано. Главная интрига — доберется ли Фил Кессел до 1000 сыгранных матчей подряд. Ведь если в «Филадельфии» не поставили на игру Кита Яндла и оборвали его серию на 989 матчах, то в «Аризоне» были готовы ставить Кессела на смену и отпускать в роддом к жене. Сегодня же «койоты» проиграли очередной матч.

«Сент-Луис» выбрался из неудачной полосы — уже пять матчей подряд команда набирает очки (четыре победы, одно поражение в овертайме), а ведь недавно был отрезок из пяти поражений в шести матчах. Как обычно, зажигают российские хоккеисты, которых сейчас в основе четверо: Клима Костина прочно заменил Алексей Торопченко, на месте — Бучневич, Барбашев и Тарасенко. Двое последних и стали главными героями матча с «Аризоной». Иван открыл счет в начале второго периода.

А уже через минуту с небольшим свой 24-й гол в сезоне забил Владимир Тарасенко.

Вскоре «Блюз» наказали соперника за безалаберность в большинстве: Гостисбер не глядя откинул шайбу назад, ее перехватил О'Райлли и тут же сделал передачу на Бучневича. Бросок Павла в касание был изумителен.

Тарасенко недавно стал пятым игроком в истории «Сент-Луиса», достигшим отметки в 500 очков, но Владимир и не думает останавливаться. Уже сегодня он обошел в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ Валерия Каменского — Тарасенко уже 21-й с 503 (243+260) набранными очками. Впереди — Александр Семин, до которого 14 очков. Учитывая, что «Сент-Луису» в регулярке предстоит еще 13 матчей, войти в топ-20 Тарасенко может уже в этом сезоне.