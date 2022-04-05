Овечкин уже точно не будет лучшим снайпером сезона. Американская суперзвезда — слишком далеко
«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
Голы: Энгвалль — 13 (Кампф), 1:59 — 0:1. Кучеров — 13 (Стэмкос), 6:24 — 1:1. Мэттьюс — 52 (Бантинг, Марнер), 21:46 — 1:2. Рутта — 3 (Стэмкос), 25:46 — 2:2. Мэттьюс — 53 (Марнер), 29:57 — 2:3. Керфут — 12 (Броди, Холл), 32:25 — 2:4. Мэттьюс — 54, 47:08 — 2:5. Марнер — 29 (Мэттьюс, Бантинг), 51:24 — 2:6.
Вратари: Василевский — Кэмпбелл.
Штраф: 12 — 14.
Броски: 34 (12+11+11) — 39 (14+14+11).
Наши: Кучеров (19.07/2/-3), Сергачев (22.24/1/-2) — Любушкин (19.37/1/+1), Михеев (14.43/2/+1).
5 апреля. Тампа. Amalie Arena.
«Торонто» столько раз разочаровывал своих поклонников, что даже в самый успешный сезон они не заглядывают слишком далеко. В финале конференции «Кленовые листья» играли в последний раз 20 лет назад, а в финале Кубка Стэнли — 55 лет назад, когда и выиграли трофей. Игра «Торонто» в нынешнем сезоне впечатляет, но это лишь регулярный чемпионат. В первом раунде в соперниках будет либо «Бостон», либо «Тампа», и это снова отличная возможность рано закончить плей-офф.
Впрочем, сегодня действующие обладатели кубка были уничтожены на своем льду. Хотя после первого периода это сложно было предположить: на гол Энгвалла хозяева ответили мощнейшим броском Кучерова сразу после выигранного Стэмкосом вбрасывания.
Остон Мэттьюс — действующий обладатель «Морис Ришар Трофи», и сейчас не видно причин, по которым он не может выиграть приз лучшему снайперу сезона второй раз подряд. После сегодняшнего матча у звезды «Торонто» 54 гола, у ближайшего преследователя Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» — 50, а вот Александр Овечкин слишком далеко — на его счету 42 шайбы.
На первый гол Мэттьюса хозяева быстро ответили шайбой защитника Рутты, но после этого «Торонто» просто смял соперника. Не меньше, чем Мэттьюс, вклад в это сделал Митч Марнер — в этом сезоне он набирает в среднем по 1,4 очка за матч, это лучший для него показатель за карьеру в НХЛ.
В третьем периоде Мэттьюс оформил хет-трик, после чего команды уже спокойно доигрывали матч — все было понятно. А «Тампа» уступила третью строчку в дивизионе «Бостону»: Кучеров и Василевский не хотят играть с разошедшимся «Торонто»?
Россияне «Сент-Луиса»: четыре гола на четверых
«Сент-Луис» — «Аризона» — 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)
Голы: Барбашев — 22 (Росен, Перрон), 22:17 — 1:0. Тарасенко — 24 (Томас, Бучневич), 23:34 — 2:0. Шенн — 20 (бол., Перрон, Ледди), 26:33 — 3:0. Бучневич — 24 (мен., О`Райлли), 34:39 — 4:0. Шмальц — 21 (Дайнин, Ритчи), 43:09 — 4:1. Тарасенко — 25 (Томас, Бучневич), 53:09 — 5:1.
Вратари: Хуссо — Просветов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 29 (10+14+5) — 22 (7+10+5).
Наши: Барбашев (13.42/1/+1), Бучневич (17.17/3/+3), Тарасенко (14.55/3/+2), Торопченко (14.13/3/-1) — -.
5 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.
«Аризона» откровенно доигрывает сезон — никаких турнирных задач у «койотов» нет, а хоккеисты играют так, как будто место в НХЛ на следующий сезон им гарантировано. Главная интрига — доберется ли Фил Кессел до 1000 сыгранных матчей подряд. Ведь если в «Филадельфии» не поставили на игру Кита Яндла и оборвали его серию на 989 матчах, то в «Аризоне» были готовы ставить Кессела на смену и отпускать в роддом к жене. Сегодня же «койоты» проиграли очередной матч.
«Сент-Луис» выбрался из неудачной полосы — уже пять матчей подряд команда набирает очки (четыре победы, одно поражение в овертайме), а ведь недавно был отрезок из пяти поражений в шести матчах. Как обычно, зажигают российские хоккеисты, которых сейчас в основе четверо: Клима Костина прочно заменил Алексей Торопченко, на месте — Бучневич, Барбашев и Тарасенко. Двое последних и стали главными героями матча с «Аризоной». Иван открыл счет в начале второго периода.
А уже через минуту с небольшим свой 24-й гол в сезоне забил Владимир Тарасенко.
Вскоре «Блюз» наказали соперника за безалаберность в большинстве: Гостисбер не глядя откинул шайбу назад, ее перехватил О'Райлли и тут же сделал передачу на Бучневича. Бросок Павла в касание был изумителен.
Тарасенко недавно стал пятым игроком в истории «Сент-Луиса», достигшим отметки в 500 очков, но Владимир и не думает останавливаться. Уже сегодня он обошел в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ Валерия Каменского — Тарасенко уже 21-й с 503 (243+260) набранными очками. Впереди — Александр Семин, до которого 14 очков. Учитывая, что «Сент-Луису» в регулярке предстоит еще 13 матчей, войти в топ-20 Тарасенко может уже в этом сезоне.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|69
|45
|24
|98
|2
|Рейнджерс
|70
|44
|26
|94
|3
|Питтсбург
|70
|41
|29
|92
|4
|Вашингтон
|69
|37
|32
|84
|5
|Айлендерс
|68
|32
|36
|73
|6
|Коламбус
|70
|32
|38
|70
|7
|Филадельфия
|69
|22
|47
|55
|8
|Нью-Джерси
|69
|24
|45
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|69
|48
|21
|102
|2
|Торонто
|69
|45
|24
|95
|3
|Бостон
|69
|44
|25
|93
|4
|Тампа-Бэй
|69
|43
|26
|93
|5
|Детройт
|69
|26
|43
|61
|6
|Баффало
|70
|25
|45
|61
|7
|Оттава
|68
|25
|43
|56
|8
|Монреаль
|69
|19
|50
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|69
|49
|20
|104
|2
|Миннесота
|68
|43
|25
|91
|3
|Сент-Луис
|69
|39
|30
|88
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Даллас
|68
|39
|29
|81
|6
|Виннипег
|70
|33
|37
|76
|7
|Чикаго
|70
|24
|46
|59
|8
|Аризона
|70
|22
|48
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|68
|40
|28
|89
|2
|Лос-Анджелес
|71
|38
|33
|86
|3
|Эдмонтон
|70
|40
|30
|85
|4
|Вегас
|71
|39
|32
|82
|5
|Ванкувер
|70
|32
|38
|74
|6
|Анахайм
|71
|28
|43
|68
|7
|Сан-Хосе
|68
|29
|39
|66
|8
|Сиэтл
|69
|22
|47
|50
|5.04
|02:00
|
Коламбус – Бостон
|2 : 3 ОТ
|5.04
|02:30
|
Тампа-Бэй – Торонто
|2 : 6
|5.04
|03:00
|
Сент-Луис – Аризона
|5 : 1
|5.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|69
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|101
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|69
|97
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|64
|54
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|70
|46
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|47
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|46
|2.14
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|54
|2.16