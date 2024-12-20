Кучеров снова ведет «Тампу» за собой! Он обогнал Капризова в списке лучших бомбардиров НХЛ

Два очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Сент-Луис».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Чирелли — 13 (Джики, Хагель), 5:14 — 1:0. Пербикс — 4 (Кучеров, Пойнт), 23:42 — 2:0. Бучневич — 9 (Томас, Фаулер), 32:15 — 2:1. Гонсалвес — 1 (Кучеров), 33:33 — 3:1.

Вратари: Василевский — Биннингтон.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 18 (7+8+3) — 32 (10+12+10).

Наши: Кучеров (20.53/1/+2) — Бучневич (21.06/4/0), Торопченко (9.58/0/-1).

20 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

Первые матчи сезона для «Тампы» получились непростыми: где-то не выручали вратари, где-то возникали проблемы с обороной, а иногда даже с атакой. Но в последних играх команда Джона Купера обретает себя, и главная заслуга в этом принадлежит Никите Кучерову.

В данный момент россиянин продолжает погоню за первой строчкой в списке лучших бомбардиров НХЛ, несмотря на то, что сыграл на четыре-пять матчей меньше остальных. Вот и сегодня Кучеров помог «Тампе» одержать победу над «Сент-Луисом».

Первое очко форвард набрал уже в начале второго периода: Кучеров элегантно — в одно касание — вывел защитника Ника Пербикса на рандеву с вратарем «Блюз» — и тот не промахнулся.

Здорово «Тампе» помогал и другой россиянин — Андрей Василевский. Однако с «сухарем» уйти со льда ему не удалось, а «пробил» вратаря Павел Бучневич — для него эта шайба стала девятой в сезоне. Этот сезон для форварда самый сложный по набранным очкам и заброшенным шайбам за четыре года в «Сент-Луисе».

Точка в матче была поставлена через минуту после шайбы Бучневича — отличился Гейдж Гонсалвеш с передачи все того же Кучерова. Помог Джордан Биннингтон, пустивший не самый сложный бросок. Впервые в истории НХЛ отличился португальский хоккеист (у Гонсалвеша двойное гражданство: канадское и португальское) — а помог ему россиянин.

Сразу после этой шайбы тренерский штаб поменял Джордана Биннингтона, поэтому легких шайб в ворота «Блюз» больше не залетало, а Василевский сыграл ровно так, как он умеет. Так что во второй половине матча болельщики голов не увидели.

Сейчас Никита Кучеров — второй в списке лучших бомбардиров лиги с 49 (14+35) очками. Уступает россиянин только Натану Маккиннону — у него 51 результативное действие.