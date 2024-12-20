Кучеров снова ведет «Тампу» за собой! Он обогнал Капризова в списке лучших бомбардиров НХЛ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Голы: Чирелли — 13 (Джики, Хагель), 5:14 — 1:0. Пербикс — 4 (Кучеров, Пойнт), 23:42 — 2:0. Бучневич — 9 (Томас, Фаулер), 32:15 — 2:1. Гонсалвес — 1 (Кучеров), 33:33 — 3:1.
Вратари: Василевский — Биннингтон.
Штраф: 9 — 11.
Броски: 18 (7+8+3) — 32 (10+12+10).
Наши: Кучеров (20.53/1/+2) — Бучневич (21.06/4/0), Торопченко (9.58/0/-1).
20 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.
Первые матчи сезона для «Тампы» получились непростыми: где-то не выручали вратари, где-то возникали проблемы с обороной, а иногда даже с атакой. Но в последних играх команда Джона Купера обретает себя, и главная заслуга в этом принадлежит Никите Кучерову.
В данный момент россиянин продолжает погоню за первой строчкой в списке лучших бомбардиров НХЛ, несмотря на то, что сыграл на четыре-пять матчей меньше остальных. Вот и сегодня Кучеров помог «Тампе» одержать победу над «Сент-Луисом».
Первое очко форвард набрал уже в начале второго периода: Кучеров элегантно — в одно касание — вывел защитника Ника Пербикса на рандеву с вратарем «Блюз» — и тот не промахнулся.
Здорово «Тампе» помогал и другой россиянин — Андрей Василевский. Однако с «сухарем» уйти со льда ему не удалось, а «пробил» вратаря Павел Бучневич — для него эта шайба стала девятой в сезоне. Этот сезон для форварда самый сложный по набранным очкам и заброшенным шайбам за четыре года в «Сент-Луисе».
Точка в матче была поставлена через минуту после шайбы Бучневича — отличился Гейдж Гонсалвеш с передачи все того же Кучерова. Помог Джордан Биннингтон, пустивший не самый сложный бросок. Впервые в истории НХЛ отличился португальский хоккеист (у Гонсалвеша двойное гражданство: канадское и португальское) — а помог ему россиянин.
Сразу после этой шайбы тренерский штаб поменял Джордана Биннингтона, поэтому легких шайб в ворота «Блюз» больше не залетало, а Василевский сыграл ровно так, как он умеет. Так что во второй половине матча болельщики голов не увидели.
Сейчас Никита Кучеров — второй в списке лучших бомбардиров лиги с 49 (14+35) очками. Уступает россиянин только Натану Маккиннону — у него 51 результативное действие.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|35
|21
|14
|45
|2
|Вашингтон
|31
|21
|10
|44
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
|Питтсбург
|34
|15
|19
|35
|5
|Филадельфия
|33
|14
|19
|32
|6
|Рейнджерс
|31
|15
|16
|31
|7
|Коламбус
|33
|13
|20
|31
|8
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|32
|20
|12
|42
|2
|Флорида
|33
|20
|13
|42
|3
|Тампа-Бэй
|30
|18
|12
|38
|4
|Бостон
|34
|17
|17
|38
|5
|Оттава
|32
|17
|15
|36
|6
|Детройт
|31
|13
|18
|30
|7
|Монреаль
|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|34
|23
|11
|47
|2
|Миннесота
|32
|20
|12
|44
|3
|Даллас
|31
|19
|12
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|31
|15
|16
|35
|6
|Сент-Луис
|34
|15
|19
|33
|7
|Чикаго
|33
|12
|21
|26
|8
|Нэшвилл
|33
|9
|24
|25
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|21
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|32
|19
|13
|42
|3
|Эдмонтон
|32
|19
|13
|40
|4
|Ванкувер
|32
|16
|16
|38
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|37
|6
|Сиэтл
|34
|15
|19
|32
|7
|Анахайм
|30
|12
|18
|28
|8
|Сан-Хосе
|34
|11
|23
|27
|20.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|3 : 1
|20.12
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|4 : 2
|20.12
|03:30
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|3 : 7
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|4 : 5 ОТ
|20.12
|04:30
|
Чикаго – Сиэтл
|3 : 1
|20.12
|05:00
|
Эдмонтон – Бостон
|3 : 2 ОТ
|20.12
|05:00
|
Калгари – Оттава
|2 : 3 ОТ
|20.12
|06:00
|
Вегас – Ванкувер
|3 : 1
|20.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|2 : 4