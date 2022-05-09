Показали, кто тут чемпион. Команда Кучерова и Василевского прошлась катком по дерзкому «Торонто»
«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 7:3 (3:0, 2:0, 2:3)
Голы: Стэмкос — 1 (Кучеров, Хедман), 1:00 — 1:0. Белльмар — 1, 5:20 — 2:0. Марун — 1 (Сергачев), 7:58 — 3:0. Колтон — 2 (Хагель, Фут), 23:17 — 4:0. Перри — 2 (бол., Кучеров, Пойнт), 25:25 — 5:0. Нюландер — 1 (бол., Мэттьюс, Райлли), 42:27 — 5:1. Нюландер — 2 (Таварес), 52:01 — 5:2. Палат — 2 (п.в.), 54:40 — 6:2. Маззин — 2 (Броди, Блэкуэлл), 55:41 — 6:3. Колтон — 3 (п.в., Хагель, Макдона), 57:44 — 7:3.
Вратари: Василевский — Кэмпбелл (Челльгрен, 26:49, 54:06 — 54:40, 55:53 — 57:44).
Штраф: 22 — 30.
Броски: 28 (10+9+9) — 25 (10+4+11).
Наши: Кучеров (18.19/1/+1), Сергачев (19.06/0/0) — Любушкин (14.52/0/-2), Михеев (15.41/2/-2).
9 мая. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
Счет в серии 2-2.
«Тампа» выдала настоящий спектакль и обновила очередное историческое достижение. Команда Джона Купера выиграла 16-ю встречу подряд после поражений в матчах Кубка Стэнли. Таким образом, уже с 2019 года ни один соперник не может нанести «Лайтнинг» два поражения подряд в плей-офф, а последними, кому это удалось, был «Коламбус». «Торонто» сегодня просто попал под каток и, казалось, мог уходить с площадки уже во втором периоде, но в концовке встречи все-таки сумел немного скрасить горечь поражения.
Трудно спорить с тем фактом, что «Мэйпл Лифс» оказывают достойнейшее сопротивление в серии против действующего чемпиона. Однако даже после предыдущей игры (5:2) не покидало ощущение того, что «Торонто» действует чуть ли не на максимуме своих возможностей, а «Лайтнинг» могут еще прибавить во многих компонентах. В матче под номером четыре все именно так и произошло. На забитой до отказа «Амали-Арене» болельщики увидели хладнокровную «Тампу», которая никого не замечала на своем пути.
За день до матча появилась информация о том, что Андрей Василевский и Никита Кучеров получили отдых и пропустили тренировку команды. Игрокам передышка явно пошла на пользу и уже на первой минуте встречи российский нападающий «Лайтнинг» пополнил свою бомбардирскую копилку. В прошлой игре Никита остался без очков и закончил ее с показателем полезности «-2», но сегодня решил не откладывать дело в долгий ящик. Именно с его передачи Стивен Стэмкос эффектно открыл счет.
Хозяева выдали очень мощную десятиминутку и по полной нагрузили голкипера «Торонто» Джека Кэмпбелла работой. «Листья» были настолько обескуражены, что к середине первого периода нанесли лишь один бросок по воротам Василевского. Гол Стэмкоса еще больше окрылил «Тампу» и в дело включилось четвертое звено команды. Сперва преимущество упрочил Пьер-Эдуар Белльмар, а затем шедевр исполнил Патрик Марун. Американец показал, что умеет не только прессовать соперников у бортов, но и забивать красивые голы.
После перерыва мучения «Торонто» не закончились. Гости не могли выдержать такое давление и постоянно ошибались. Неоправданные удаления, выброс шайбы за пределы площадки — только за второй период игроки «Мэйпл Лифс» насобирали десять минут штрафа. Очередная шайба «Тампы» была лишь вопросом времени, и хозяева ожидаемо реализовали большинство в формате пять на три. Кори Перри забил свой первый гол в текущем плей-офф и сделал это с передачи Кучерова.
Винить во всем этом безобразии Кэмпбелла точно не стоит, но после пяти пропущенных шайб американский голкипер уступил место в воротах Эрику Челльгрену. Не сказать, что это придало какой-то импульс «Торонто», но игроки «Тампы» слишком рано почувствовали вкус победы и потеряли концентрацию. Сперва Уильям Нюландер реализовал удаление Михаила Сергачева и испортил Василевскому возможный сухарь, а в середине третьего периода и вовсе отметился дублем.
На горизонте появилась призрачная тень интриги. Гости за шесть минут до финальной сирены сняли голкипера, но Ондржей Палат и Росс Колтон получили достаточно времени для того, чтобы поразить цель. Если не обращать внимание на смазанную концовку, «Тампа» провела шикарный матч. В команде сейчас стараются уделять внимание всем деталям. Джон Купер даже обязал игроков команды воздержаться на время плей-офф от соцсетей. «Устраните отвлекающие факторы. Приберегите это для парада в конце», — сказал главный тренер «Лайтнинг». Так забегать вперед еще точно не стоит, но запаса опыта и прочности у «молний» все еще хоть отбавляй.
#BOLTSWIN GAME 4!!! pic.twitter.com/lO7CSYnpYT— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) May 9, 2022
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|1 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
3 - 0
|3 - 0
|
Калгари - Даллас
|1 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 2
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 2
|
Каролина - Бостон
|2 - 2
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|4
|9
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|4
|7
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|3
|7
|И
|Г
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|4
|5
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|4
|5
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|5
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Вашингтон
|2
|0.75
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|3
|1.36