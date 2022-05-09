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Сегодня, 06:00

Показали, кто тут чемпион. Команда Кучерова и Василевского прошлась катком по дерзкому «Торонто»

Андрей Жданюк
Корреспондент
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9 мая. Тампа — Торонто — 7:3.
Фото USA Today Sports
«Тампа-Бэй» разгромила «Кленовых» (7:3) и сравняла счет в серии.

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 7:3 (3:0, 2:0, 2:3)
Голы: Стэмкос — 1 (Кучеров, Хедман), 1:00 — 1:0. Белльмар — 1, 5:20 — 2:0. Марун — 1 (Сергачев), 7:58 — 3:0. Колтон — 2 (Хагель, Фут), 23:17 — 4:0. Перри — 2 (бол., Кучеров, Пойнт), 25:25 — 5:0. Нюландер — 1 (бол., Мэттьюс, Райлли), 42:27 — 5:1. Нюландер — 2 (Таварес), 52:01 — 5:2. Палат — 2 (п.в.), 54:40 — 6:2. Маззин — 2 (Броди, Блэкуэлл), 55:41 — 6:3. Колтон — 3 (п.в., Хагель, Макдона), 57:44 — 7:3.
Вратари: Василевский — Кэмпбелл (Челльгрен, 26:49, 54:06 — 54:40, 55:53 — 57:44).
Штраф: 22 — 30.
Броски: 28 (10+9+9) — 25 (10+4+11).
Наши: Кучеров (18.19/1/+1), Сергачев (19.06/0/0) — Любушкин (14.52/0/-2), Михеев (15.41/2/-2).
9 мая. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
Счет в серии 2-2.

«Тампа» выдала настоящий спектакль и обновила очередное историческое достижение. Команда Джона Купера выиграла 16-ю встречу подряд после поражений в матчах Кубка Стэнли. Таким образом, уже с 2019 года ни один соперник не может нанести «Лайтнинг» два поражения подряд в плей-офф, а последними, кому это удалось, был «Коламбус». «Торонто» сегодня просто попал под каток и, казалось, мог уходить с площадки уже во втором периоде, но в концовке встречи все-таки сумел немного скрасить горечь поражения.

Трудно спорить с тем фактом, что «Мэйпл Лифс» оказывают достойнейшее сопротивление в серии против действующего чемпиона. Однако даже после предыдущей игры (5:2) не покидало ощущение того, что «Торонто» действует чуть ли не на максимуме своих возможностей, а «Лайтнинг» могут еще прибавить во многих компонентах. В матче под номером четыре все именно так и произошло. На забитой до отказа «Амали-Арене» болельщики увидели хладнокровную «Тампу», которая никого не замечала на своем пути.

За день до матча появилась информация о том, что Андрей Василевский и Никита Кучеров получили отдых и пропустили тренировку команды. Игрокам передышка явно пошла на пользу и уже на первой минуте встречи российский нападающий «Лайтнинг» пополнил свою бомбардирскую копилку. В прошлой игре Никита остался без очков и закончил ее с показателем полезности «-2», но сегодня решил не откладывать дело в долгий ящик. Именно с его передачи Стивен Стэмкос эффектно открыл счет.

Хозяева выдали очень мощную десятиминутку и по полной нагрузили голкипера «Торонто» Джека Кэмпбелла работой. «Листья» были настолько обескуражены, что к середине первого периода нанесли лишь один бросок по воротам Василевского. Гол Стэмкоса еще больше окрылил «Тампу» и в дело включилось четвертое звено команды. Сперва преимущество упрочил Пьер-Эдуар Белльмар, а затем шедевр исполнил Патрик Марун. Американец показал, что умеет не только прессовать соперников у бортов, но и забивать красивые голы.

После перерыва мучения «Торонто» не закончились. Гости не могли выдержать такое давление и постоянно ошибались. Неоправданные удаления, выброс шайбы за пределы площадки — только за второй период игроки «Мэйпл Лифс» насобирали десять минут штрафа. Очередная шайба «Тампы» была лишь вопросом времени, и хозяева ожидаемо реализовали большинство в формате пять на три. Кори Перри забил свой первый гол в текущем плей-офф и сделал это с передачи Кучерова.

Винить во всем этом безобразии Кэмпбелла точно не стоит, но после пяти пропущенных шайб американский голкипер уступил место в воротах Эрику Челльгрену. Не сказать, что это придало какой-то импульс «Торонто», но игроки «Тампы» слишком рано почувствовали вкус победы и потеряли концентрацию. Сперва Уильям Нюландер реализовал удаление Михаила Сергачева и испортил Василевскому возможный сухарь, а в середине третьего периода и вовсе отметился дублем.

На горизонте появилась призрачная тень интриги. Гости за шесть минут до финальной сирены сняли голкипера, но Ондржей Палат и Росс Колтон получили достаточно времени для того, чтобы поразить цель. Если не обращать внимание на смазанную концовку, «Тампа» провела шикарный матч. В команде сейчас стараются уделять внимание всем деталям. Джон Купер даже обязал игроков команды воздержаться на время плей-офф от соцсетей. «Устраните отвлекающие факторы. Приберегите это для парада в конце», — сказал главный тренер «Лайтнинг». Так забегать вперед еще точно не стоит, но запаса опыта и прочности у «молний» все еще хоть отбавляй.

Андрей Василевский (хоккей)
Илья Любушкин
Илья Михеев
Михаил Сергачев
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
1 - 2
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2 - 4
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5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
5. Флорида - Вашингтон
0 - 0
1 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
3 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
3 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 2
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
0 - 0
5. Калгари - Даллас
0 - 0
1 - 2
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
1 - 2
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0 - 0
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
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3 - 4
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6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
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0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
2 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
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3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
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0 - 0
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Миннесота - Сент-Луис
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