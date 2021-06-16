Российский нападающий увеличил преимущество в списке лучших бомбардиров плей-офф.

НХЛ. Плей-офф. Третий раунд. Второй матч.

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Пойнт — 10 (Кучеров, Савар), 8:58 — 1:0. Нельсон — 7 (бол.), 13:30 — 1:1. Палат — 3 (Кучеров, Хедман), 33:15 — 2:1. Рутта — 1 (Гудроу, Коулмэн), 42:16 — 3:1. Хедман — 1 (бол., Кучеров, Стэмкос), 49:17 — 4:1. Барзал — 5 (Эберле, Ледди), 56:44 — 4:2.

Вратари: Василевский — Варламов (Сорокин, 13:10, Варламов, 20:00, 57:41).

Штраф: 21 — 33.

Броски: 33 (17+8+8) — 26 (10+7+9).

Наши: Кучеров (19.03/2/+2), Сергачев (20.33/2/+1) — -.

16 июня. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 1-1.

Второй матч полуфинальной серии между «Тампой» и «Айлендерс» мог в корне поменять положение дел в паре и поставить под угрозы мечты «Молний» о сохранении звания чемпионов Кубка Стэнли. Но игроки из штата Флорида напомнили, что дважды в плей-офф уже давно не проигрывают. «Лайтнинг» продемонстрировали свои главные козыри в виде шикарной игры лидеров, высоких скоростей и обилия бросков по воротам, за счет чего одержали уверенную победу и сравняли счет в противостоянии.

Сегодняшний матч вновь начался со стычек, продолжавшихся весь первый период. за который команды набрали 22 минуты штрафа. Несмотря на обилие грубости и силовой игры, игроки не забывали и о хоккее, заставляя показывать чудеса Андрея Василевского и Семена Варламова, который в самом начале матча совершил шикарный сэйв, отразив шайбу щитком после броска Никиты Кучерова.

Серия многими рассматривается как дуэль российских вратарей, и сегодня первым пропустил вратарь «Айлендерс». Гости не смогли вывести шайбу из зоны, и лучший снайпер плей-офф Брэйден Поинт после шикарной передачи Никиты Кучерова открыл счет.

Заброшенная шайба ничуть не остановила игроков «Тампы», продолжавших создавать угрозу воротам Варламова, в одной из атак не без помощи своего защитника получившего травму после налетевшего на него Поинта. Место в воротах занял герой серии против «Питтсбурга» Сорокин, который за период отразил шесть бросков и не позволил отличиться хозяевам. Наоборот, как только Илья появился на площадке, его команде в большинстве усилиями Брока Нельсона удалось сравнять счет.

Во втором периоде на площадку вернулся Варламов, но даже он оказался бессилен против первого звена «Молний». Кучеров выдал очередную волшебную передачу на Палата, которому ничего не оставалось, кроме как в упор поразить ворота «Айлс». Стоит заметить, что шайба была заброшена с грубым нарушением: в момент атаки на льду находилось 6 игроков «Тампы», но судьи оставили этот момент без внимания и засчитали шайбу.

Пропущенная шайба надломила «Айлендерс», и в третьем периоде уже на третьей минуте свою первую шайбу в сезоне забросил финский защитник Ян Рутта. А вскоре свое очередное слово сказал Никита Кучеров, оформивший ассистентский хет-трик и ставший первой звездой встречи. С передачи российского бомбардира в большинстве отличился Виктор Хедман, окончательно снявший вопросы о победителе. Результативное действие стало 22-м для Кучерова в плей-офф, и теперь он на семь баллов опережает находящихся в отпуске Маккиннона и Пастрняка и на восемь — своих одноклубников Поинта и Стэмкоса.

Второй звездой поединка стал Андрей Василевский, отразивший 24 броска, среди которых суперсэйв ловушкой после броска Палмьери.

Встреча проходила при подавляющем преимуществе команды из Флориды, и даже гол Мэтью Барзала за три с небольшим минуты до конца не позволил ничуть усомниться в победе «Тампы», максимально уверенно сыгравшей оставшееся время в формате «пять на шесть».

«Молнии» не дали «островитянам» никакого шанса на увеличение преимущества в серии и в очередной раз показали, что у них не бывает двух подряд провальных матчей. Третий матч состоится 18 июня в 3:00 по московскому времени.