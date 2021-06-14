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Феноменальная форма Варламова! Один российский вратарь переиграл другого

Иван Богун
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Сегодня, 02:00
13 июня. Тампа. «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 1:2. Вратарь гостей Семен Варламов отразил 30 бросков хозяев и был признан второй звездой матча. Фото Kim Klement, USA Today Sports
13 июня. Тампа. «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 1:2. Вратарь гостей Семен Варламов отразил 30 бросков хозяев и был признан второй звездой матча. Фото Kim Klement, USA Today Sports
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«Тампа» неожиданно уступила «Айлендерс» в первом матче серии.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Барзал — 4 (Бэйли), 32:32 — 0:1. Пулок — 4 (Эберле), 45:36 — 0:2. Пойнт — 9 (Киллорн, Кучеров), 59:07 — 1:2.
Вратари: Василевский — Варламов.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 31 (11+9+11) — 31 (14+9+8).
Наши: Кучеров (18.07/1/-1), Сергачев (23.20/3/0) — -.
13 июня. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии: 0-1.

То, что в паре «Тампа» — «Айлендерс» с самого начала полуфинала будет жесткая сеча с кучей силовых приемов, было понятно еще задолго до начала серии. В прошлом году команды Барри Тротца и Джона Купера уже встречались на этой же стадии и тогда действующий чемпион на пути к финалу убрал «островитян» со счетом 4:2. Стоит ли объяснять, что все воспринимают это противостояния как реванш?

Поэтому неудивительно, что за несколько минут до старта первого матча режиссер трансляции показал нам, как хоккеисты пытались поддеть друг друга уже на раскатке, а первую потасовку болельщики увидели сразу же на восьмой секунде после того, как Мэтт Мартин попытался расколоть Дэвида Савара.


Но, несмотря на горящие глаза игроков «Айлендерс», которые старались играть в тело при первой же возможности, начало встречи осталось за «Тампой». Команда из Флориды привычно здорово контролировала шайбу, действовала с позиции силы и была куда острее в зоне Семена Варламова, и максимально усложнила ньюйоркцам начало атаки. Причем не изменилась диспозиция даже после того, как Райан Макдона после ошибки Энтони Чирелли оставил хозяев в меньшинстве и дал шанс «островитянам» прийти в себя — в формате «5 на 4» парни с Лонг Айленда играли так беззубо, что позволяли «Лайтининг» спокойно атаковать вчетвером.

По-настоящему вступить в игру Василевскому пришлось только ближе к десятой минуте. Когда показалось, что после слитого большинства гости совсем сникли, «Тампа» обрезалась на своей синей линии и только россиянин спас свою команду от пропущенной шайбы. Сначала он щитком отразил бросок в упор от Жана-Габриэля Пажо, а уже через секунду не дал забросить с пятака Кайлу Палмьери. Неудивительно, что болельщики на «Амали-арене» мгновенно подскочили со своих мест и наградили воспитанника «Салавата» раскатистым «Vasy! Vasy!». И в те редкие моменты, когда «Айлендерс» удавалось создавать что-то опасное у чужих ворот, Андрей был невероятно надежен.


Зеркально хорош был и Варламов, которого «Молнии» нагружали куда активнее. Вряд ли бы без нескольких ключевых сейвов Семена ньюйоркцы ушли на перерыв сухими. Во многом, именно он и стал главным героем «островитян» этой ночью.


Не поменялся рисунок игры и во второй двадцатиминутке. «Тампа» вновь забрала шайбу под свой контроль, не боялась усилиями первой тройки по-хозяйски крутить излюбленные позиционки в зоне соперника. «Айлендерс» же по-прежнему уповали на редкие атаки с ходу и в итоге на 32-й минуте сумели наказать «Болтс» за одну из немногих ошибок. Джош Бэйли воспользовался моментом, когда нападающие «Молний» покатили на смену и классным пасом запустил к чужим воротам Мэттью Барзал, который уложил шайбу точно в домик Василевскому.


Само собой, закрываться на все замки и оберегать преимущество в один гол с такой «Тампой» было бы самоубийством. А вот гнуть свою линию и играть вторым номером было вполне разумно — как ньюйоркцы умеют терпеть, ждать свои моменты и наказывать соперника даже в полумоментах мы уже увидели в противостояниях с «Питтсбургом» и «Бостоном».

После заброшенной хоккеисты «Айлендерс» не ушли в глухую оборону, но стали принимать максимально простые решения, рвать темп и сумели свести количество собственных ошибок к нулю. Не получилось подобрать коды к системе Тротца у лидеров Джона Купера даже в первом разбитом большинстве, которое в концовке второго периода подарил хозяевам Палмьери.

Уже с самого начала третьего периоде «Тампа» если не захандрила, то впала в легкое уныние, а когда Райан Пулок прямым броском от синей линии без каких-либо помех неожиданно пробил Василевского, от игры хозяев и вовсе повеяло безнадегой.


Заставить «островитян» прижаться к воротам «Молнии» логично сумели только в самой концовке, сняв вратаря и получив спасительное большинство от Брока Нельсона. И за 53 секунды до финальной сирены оборона «Айлендерс» все-таки дрогнула, не сумев справиться Брэйденом Пойнтом под воротами и подарив термоядерную концовку. Только на большее спецбригада «Тампы» в первой полуфинальной игре оказалась неспособна.

Впрочем, как бы сегодня ни были хороши защитники гостей, этой победы не случилось бы без 30 сэйвов Варламова, которого лига признала второй звездой матча. И сейчас Семен, одержавший четвертую победу подряд в этом плей-офф, набрал просто потрясающую форму. Жаль только, что до сухаря россиянин не дотерпел чуть меньше минуты.

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