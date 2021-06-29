Вынос в первом матче финала: «Тампа» не заметила «Монреаль», а Кучеров наказал голами за грубость

Пока интриги маловато.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Первый матч

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Чернак — 1 (Палат, Пойнт), 6:19 — 1:0. Гурд — 6 (Коулмэн, Гудроу), 25:47 — 2:0. Чиаро — 1 (Котканиеми, Уэбер), 37:40 — 2:1. Кучеров — 6 (Сергачев), 42:00 — 3:1. Кучеров — 7 (Пойнт), 51:25 — 4:1. Стэмкос — 8 (бол., Кучеров, Пойнт), 58:50 — 5:1.

Вратари: Василевский — Прайс.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (7+12+7) — 19 (5+9+5).

Наши: Кучеров (18.54/2/+3), Сергачев (19.58/0/0) — -.

29 июня. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 1-0.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли не подарил большой интриги. Безусловно, роль фаворита в этой паре ни у кого не вызывает вопросов. Тем не менее, многие болельщики согласятся, что хотелось бы увидеть упорную битву, которая станет украшением всего розыгрыша. Пока перевес «Тампы» слишком очевиден, а поклонники «Канадиенс» точно захотят поскорее забыть сегодняшний матч.

Домашняя площадка «Лайтнинг» оказалась не очень гостеприимной для «Монреаля» с самого начала. Во время раскатки двое игроков «Канадиенс» умудрились упасть, а один из бросков по воротам Кэри Прайса угодил канадскому голкиперу прямо в шею. К счастью, обошлось без травм.

Montreal -3 out the gate pic.twitter.com/g2j2dGlgNz — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) June 29, 2021

За несколько часов до матча из стана «Монреаля» пришли позитивные новости. Еще вчера финский форвард команды Йоэль Армия угодил в ковид-протокол, однако вскоре покинул его и на частном самолете отправился в Тампу. В матче он все-таки не смог принять участие, но в номере отеля провел тренировку и, скорее всего, выйдет на лед в следующей встрече. Наличие в составе финского нападающего очень важно для «Канадиенс». Армия — один из самых полезных игроков команды при игре в меньшинстве и в этом формате забросил две шайбы. В 17 матчах плей-офф Йоэль набрал 8 (5+3) очков, а их звено с Эриком Стаалом и Кори Перри действует очень эффективно еще с концовки первого раунда.

Сегодня на льду появился нападающий Джейк Эванс, который в серии против «Виннипега» получил удар в голову от Марка Шайфли и покинул лед на носилках. Это был первый матч канадца после того инцидента. Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов вполне ожидаемо остался в запасе и, вероятно, сможет сыграть в финале только в случае кадровых проблем. Пока на счету Романова две игры в этом розыгрыше Кубка Стэнли и 54 встречи в регулярном чемпионате.

А вот главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм по-прежнему находится в ковид-протоколе. Наставник команды вернется в строй только к третьему матчу финальной серии, а пока игрой «Канадиенс» руководит Люк Ричардсон. У «Тампы» же никаких проблем с составом нет. Как и с правильным настроем.

На протяжении всей сегодняшней встречи хозяева демонстрировали уверенность в каждом своем действии, а полностью заполненные болельщиками трибуны создавали невероятный антураж. Порой казалось, что такая атмосфера финальной встречи немного давит на игроков «Монреаля». Канадская команда ничего не показала в первом периоде и действовала гораздо медленнее, чем обычно. А «Тампа» даже не собиралась сбавлять обороты на пути ко второму подряд Кубку Стэнли. Каждый хоккеист «Лайтнинг» в состоянии организовать важный гол или переломить ход встречи. Словацкий защитник «молний» Эрик Чернак сегодня забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ за свою карьеру и сделал это в такой нужный момент.

После перерыва гости немного пришли в себя, организовали несколько опасных контратак и нагрузили работой Андрея Василевского. Российский вратарь как всегда действовал отлично, а в моменте с броском Ши Уэбера совершил шикарный сэйв.

Vasilevskiy shuts the door on Shea Weber pic.twitter.com/tSSHcpo4Ia — Spoked Z (@SpokedZ) June 29, 2021

Тем не менее, оставить свои ворота в неприкосновенности у Андрея не получилось. Два рикошета помогли защитнику «Монреаля» Бену Чиаро создать иллюзию интриги, которая продлилась совсем недолго.

В третьем периоде «Тампа» была беспощадна. Хозяева выиграли его со счетом 3:0, а две шайбы на свой счет записал Никита Кучеров. Первая из них получилась немного курьезной. Бен Чиаро рукой пытался вынести шайбу подальше от ворот, но сделать этого не получилось. Сперва показалось, что ее подправил Ондржей Палат, но вскоре гол записали на российского форварда, который был признан лучшим игроком матча.

В середине периода Кучеров вновь переиграл Прайса, но на этот раз бросок получился на славу. Брэйден Поинт выиграл вбрасывание, шайба оказалась у Кучерова, он сместился в центр и классным броском отправил ее точно в цель. Стоит отметить, что Никита стал первым игроком, набравшим 30 баллов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, и вышел на седьмое место в НХЛ по очкам в плей-офф среди действующих игроков лиги (125). В одном из эпизодов Кучерова подло ударили в спину, но форвард за этот плей-офф уже привык к такому. И отвечает исключительно голами.

Завершил избиение уже Стивен Стэмкос, который забросил с передачи Кучерова и реализовал численный перевес. Интересно посмотреть, как в этой серии будет выглядеть лучшее большинство против лучшей нейтрализации. Последний раз «Монреаль» пропустил в меньшинстве больше месяца назад. «Канадиенс» нейтрализовали фантастические 93,5% шансов соперника, а их серия убитых подряд шансов в большинстве достигла 30. Невероятные показатели, но в концовке сегодняшнего матча эта серия прервалась.

Со стороны может показаться, что Кэри Прайс выполнял роль манекена и провалил матч, но это совершенно не так. На счету канадского голкипера несколько сумасшедших сэйвов. «Монреалю» необходимо понять, что, как бы их вратарь ни спасал, но забивать голы в ворота соперника — не входит в его задачи.

Carey Price good LORD pic.twitter.com/LQZrssRIag — Spoked Z (@SpokedZ) June 29, 2021

Не обошлось сегодня и без крови. Ну, а как иначе, когда играет «Монреаль»? Мы уже видели в этом плей-офф покалеченного Кори Перри, красные глаза Джеффа Питри, а сегодня настала очередь Брендана Галлахера.

Канадский форвард зацепился с Михаилом Сергачевым и неудачно упал на лед без шлема. Кровь попала даже на судей, а форвард был вынужден отправиться в раздевалку.

Для Сергачева дуэль с «Монреалем» носит особый подтекст. «Канадиенс» выбрали его под девятым номером драфта-2016, а в июне 2017-го обменял в «Тампу» на форварда Джонатана Друэна. До сих пор болельщики канадской команды припоминают Марку Бержевену эту сделку и называют ее самой провальной. Михаилу же жалеть нечего. Во Флориде он чувствует себя прекрасно. С результативностью в этом сезоне не очень, зато Сергачев — лидер команды по заблокированным броскам и один из лучших по силовым приемам. «Тампе» повезло, что у них растет такой полезный защитник, который уже совсем скоро может стать двукратным обладателем Кубка Стэнли.