Фантастическое возвращение Кучерова: он не играл три месяца, но с ходу выдал суперматч!

Нападающий «Тампы» набрал два очка в первом матче после травмы.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Калгари» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Перри — 10 (Белльмар, Хедман), 32:21 — 1:0. Пойнт — 12 (Кучеров, Макдона), 42:52 — 2:0. Палат — 13 (Кучеров), 50:10 — 3:0. Киллорн — 11 (Стэмкос, Макдона), 50:24 — 4:0. Дюбе — 4 (Монахэн, Шилингтон), 55:54 — 4:1.

Вратари: Василевский — Владарж.

Штраф: 25 — 31.

Броски: 33 (14+13+6) — 27 (8+5+14).

Наши: Кучеров (17.24/3/+1), Сергачев (24.32/0/0) — Задоров (16.42/2/-2).

7 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

«Куч вернулся? Еще ведь не плей-офф!» — самая популярная шутка сегодня в твиттере среди болельщиков «Лайтнинг». Трудно поспорить с тем, что главное событие всего игрового дня НХЛ произошло в Тампе. Никита Кучеров наконец-то восстановился после травмы нижней части тела и провел первый матч с 16 октября. Российский нападающий сыграл в первом звене с Брэйденом Поинтом и Ондржеем Палатом и привел в восторг заполненную до отказа «Амали-Арену». Каждое действие Никиты сопровождалось с трибун скандированием «Куууч», а его заряженность на игру просто била через край.

The man of the hour. pic.twitter.com/irxv4KSXBq — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) January 6, 2022

«Он один из лучших игроков НХЛ. Даже когда наблюдаешь за ним на тренировке, например, при розыгрыше большинства — это нечто особенное. То, как он находит своими невероятными передачами партнеров и то, как он усердно работал над собой, пока не играл — это фантастика. Кучеров с нетерпением ждал этого дня. Мы безумно рады, что он вернулся», — поделился эмоциями форвард «Тампы» Алекс Киллорн.

Количество опасных моментов, которые генерировал Никита в матче против «Калгари», впечатлило. Уже в своей первой смене форвард опасно бросил по воротам Дэна Владара, но не попал в створ. Россиянин активничал на всей площадке и был заметен в каждом появлении на льду. Даже страшно представить, сколько очков Кучеров мог набрать в сегодняшней игре, если бы в первых двух периодах удача повернулась к нему лицом. Дважды после передач Никиты его партнеры попадали в штангу, а во второй двадцатиминутке уже бросок самого россиянина угодил в каркас.

Nikita Kucherov came THIS CLOSE to scoring in his return to the #GoBolts (-178) lineup... ?



We remain scoreless here in the 2nd!https://t.co/JXwAxRsuDV#NHL pic.twitter.com/0b2njLshzC — Coolbet Canada ?? (@CoolbetCanada) January 7, 2022

Кучеров так горел желанием отличиться, что в одном из розыгрышей большинства у него сломалась клюшка. Форвард вспылил и накричал то ли на себя, то ли на куски дерева, лежащие на льду. Смотрелось все это очень эффектно и по-настоящему. Как и первое звено «Тампы», которое весь матч действовало невероятно агрессивно. Постоянный контроль шайбы, красивые комбинации — защитники «Калгари» просто не понимали, что делать с таким напором соперника. Если бы не уверенная игра Владара и заколдованные штанги, в которые игроки «Тампы» попадали пять раз, то счет после второго периода мог бы быть далеко не 1:0.

Однако после второго перерыва «Лайтнинг» почувствовали кровь и невезение окончательно испарилось. Кучеров своим фирменным радиоуправляем пасом нашел Поинта и канадцу оставалось просто попасть по пустым воротам. В глазах Брэйдена так и читалось: «Наконец-то этот парень вернулся!».

Прочувствовал на себе заряженность Кучерова и Никита Задоров. Российский защитник «Калгари» был заметен на площадке, во втором периоде его бросок угодил в штангу, но поделать со своим соотечественником он ничего не смог. Форвард «Тампы» словно с манекеном разобрался с ним за воротами и отдал точную передачу на Палата. Еще до финального свистка было понятно, что Кучеров станет первой звездой матча и ничего не могло этому помешать.

Все, на что хватило «Калгари» в этой встрече, так это испортить «сухарь» Андрею Василевскому. Голкипер «Тампы» провел очередной уверенный матч, но в концовке третьего периода Диллон Дюбе сумел немного подпортить настроение Василевскому. Хотя серьезных поводов для негатива у Андрея быть не может. За два последних матча «Тампа» забросила 11 шайб, ее состав наконец-то близок к оптимальному, а в команду вернулся один из лучших хоккеистов мира. Он настолько крут, что за последних два регулярных чемпионата провел всего пять игр, но при этом выиграл два Кубка Стэнли и набрал в чемпионских плей-офф 66 очков. Не покидает ощущение того, что все самое интересное только впереди.