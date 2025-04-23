Кошмар Василевского на старте плей-офф. Пропустил шесть шайб после всего 16 бросков!
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Первый матч
«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)
Голы: Беннетт — 1 (Самоскевич), 3:44 — 0:1. Гюнцель — 1 (бол., Кучеров, Хедман), 12:21 — 1:1. Райнхарт — 1 (Куликов, Верхэге), 19:15 — 1:2. Шмидт — 1 (Маршан, Беннетт), 24:41 — 1:3. Ткачак — 1 (бол., Райнхарт, Барков), 24:55 — 1:4. Ткачак — 2 (бол.), 29:44 — 1:5. Пойнт — 1 (Макдона, Гонсалвес), 33:04 — 2:5. Шмидт — 2 (бол., Ткачак, Барков), 45:09 — 2:6.
Вратари: Василевский — Бобровский.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 22 (10+6+6) — 16 (6+7+3).
Наши: Кучеров (23.15/2/+1) — Куликов (20.00/1/0).
23 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
Счет в серии: 0-1.
«Тампа» — «Флорида», пожалуй, самая интересная пара первого раунда на Востоке. Поэтому многие ждали, что все матчи будут равными, а победителя решат мельчайшие детали. Но уже в первой игре все было совсем иначе.
«Флорида» подходила к плей-офф не в лучшей форме, несмотря на мощную работу генменеджера в дедлайн. В последних десяти матчах «Пантерз» одержали всего три победы, что не могло не тревожить перед решающим этапом сезона. Но к первому матчу удалось собрать боевой состав: вернулись все травмированные, а настоящим «икс-фактором» стал Мэттью Ткачак, который не играл с Турнира четырех наций.
В первом периоде «Тампа» выглядела даже лучше соперника. Более того, сразу заработало большинство: удаление Ткачака за грубость реализовал Джейк Гюнцель. Разумеется, с передачи Никиты Кучерова. Россиянин в плей-офф включает исключительно режим плеймекера: за три последних сезона в играх на вылет у него лишь одна шайба и 13 ассистов.
«Флорида» в первой двадцатиминутке отметилась двумя шайбами: свои имена в протокол вписали Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт. В шайбе последнего принял участие Дмитрий Куликов. Россиянин не играл почти месяц, но вернулся прямо к играм на вылет.
Во втором периоде исход встречи решил Ткачак: два удаления у «Тампы» и два гола американского форварда. В меньшинстве «Лайтнинг» сегодня выглядели скверно. Все три удаления завершились шайбами. И во всех этих трех голах принял участие Ткачак.
Мягко говоря, не выручил и Андрей Василевский. Россиянин пропустил шесть шайб после 16 бросков и закончил встречу с ужасающим показателем в 62,5% отраженных бросков. По xG цифры не такие убийственные: «Флорида» наиграла на 3,55 гола, а забила шесть.
Сергей Бобровский согласно той же модели был сегодня в порядке. 2,64 ожидаемых гола «Тампы» превратились в два реальных.
Джону Куперу перед следующим матчем есть о чем подумать. Например, почему, когда Кучеров получал «Арт Росс», «Тампа» всегда завершала сезон в первом раунде.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
1 - 0
|1 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 1
|0 - 1
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 1
|1 - 1
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
2 - 0
|2 - 0
|
Даллас - Колорадо
|1 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
|2 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
2 - 0
|2 - 0
|23.04
|01:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|3 : 1
|23.04
|02:30
|
Торонто – Оттава
|3 : 2 ОТ
|23.04
|03:30
|
Тампа-Бэй – Флорида
|2 : 6
|23.04
|06:00
|
Вегас – Миннесота
|2 : 5