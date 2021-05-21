Бобровский восстал из пепла. Вернулся из запаса по ходу безнадежного матча и за волосы вытащил команду

«Флорида», пропустив 5 шайб за период, в овертайме вырвала матч у «Тампы» (6:5 ОТ) и сократила счет в серии (1-2).

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Центральный дивизион. Третий матч

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 5:6 ОТ (0:2, 5:1, 0:2, 0:1)

Голы: Беннетт — 1 (Юбердо, Типпетт), 4:31 — 0:1. Гудас — 1 (Форслинг, Юбердо), 7:05 — 0:2. Чирелли — 1 (Хедман, Киллорн), 21:57 — 1:2. Колтон — 1 (Коулман), 25:46 — 2:2. Стэмкос — 2 (Макдона), 28:38 — 3:2. Веннберг — 1 (бол., Уигар, Типпетт), 32:34 — 3:3. Пойнт — 3 (бол., Кучеров, Хедман), 34:17 — 4:3. Киллорн — 1 (бол., Хедман, Пойнт), 38:17 — 5:3. Хернквист — 1 (бол., Юбердо, Барков), 41:45 — 5:4. Форслинг — 1 (Веннберг, Хернквист), 56:53 — 5:5. Ломберг — 1 (Ватрано, Гудас), 65:56 — 5:6.

Вратари: Василевский — Дриджер (Бобровский, 40:00).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (10+12+6+3) — 47 (12+17+14+4).

Наши: Кучеров (23.02/0/-1), Сергачев (23.24/2/-2) — -.

21 мая. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 2-1.

Перед началом серии «Тампа Бэй» — «Флорида» многие журналисты подавали ее не только через противостояние двух команд из самого солнечного штата Америки, но и как дуэль лучших российских голкиперов. Однако уже после тотальной веселухи в первом матче с блэкджеком, кучей заброшенных шайб и потасовок главный тренер «Пантерз» Джоэль Кенневилль усадил Сергея Бобровского в запас, и Андрею Василевскому пришлось воевать не с 10-миллионным соотечественником, а с копеечным Крисом Дриджером, который по ходу регулярки не раз отвоевывал рамку у обладателя Везины. Появление канадца в рамке не спасло «Флориду» от второго поражения, но перед третьим матчем старик Кью не стал менять голкипера и еще за несколько часов до стартового вбрасывания объявил, что Бобровский вновь останется на скамейке.

И первая игра на «Амали Арене» начиналась для «Пантер» просто идеально. Уже на пятой минуте Сэм Беннетт замкнул на дальней штанге классную проникающую передачу от Джонатана Юбердо, а через несколько смен после гола Радко Гудаса «Тампа» и вовсе горела 0:2, уйдя на перерыв слегка потерянной.

Только не прошло и половины второй двадцатиминутки, как хозяева не просто сравняли усилиями Энтони Сирелли и Росса Колмана, но и на кураже воткнули «любимым» соседям третью — Райан Макдона перехватил в средней зоне рискованную диагональ Маркуса Нутиваары, улетел с партнерами в контратаку и мгновенно организовал гол для Стивена Стэмкоса.

По-хорошему, после шайбы своего капитана «Молнии» должны были добивать подсевшего соперника. Однако команда Кенневилля окончательно в коматозное состояние не впала, сумев достаточно быстро сравнять в большинстве. А вот дальше началась практически та же самая перестрелка, которую мы видели в первом матче. Правда, без того же количества грубости и жести.

Казалось бы, «Флорида» после двух подряд удалений, которые последовательно реализовали Пойнт и Киллорн, со второй попытки должна была окончательно и бесповоротно отправиться спать. Но и в этой ситуации «Пантеры» не сложили лапки и взяли себя за шкирку. Со старта третьего периода в воротах гостей ожидаемо появился Бобровский, который в итоге отыграл очень уверенно и не пропустил, и вместе с россиянином на лед вышла совершенно другая команда.

Сначала «Флорида» показала, что у нее тоже все в порядке с большинством, и с помощью рикошета от Патрика Хорнквиста на пятачке в четвертый раз за игру огорчила Василевского. А за три минуты до сирены команду Бобровского спас другой швед — Густав Форслинг, отправив шайбу в домик воспитаннику «Салавата Юлаева».

После такого парни Кенневилля попросту не имели права проиграть такой матч. В третьей двадцатиминутке «Флорида» больше чем в два раза перебросала «Тампу» и в идеальном мире должна была еще в основное время дожимать хозяев, но в итоге завершила камбэк в овертайме. Причем начинать его гостям пришлось в меньшинстве из-за удаления Энтони Дюклера. И как же красиво, что исход игры решил нападающий четвертого звена Райан Ломберг, закрепившийся в НХЛ только в 26 лет. Причем забил канадец, когда на льду у «Болтс» был не кто-нибудь, а Виктор Хедман, не сумевший прервать голевой пас Фрэнка Ватрано.

И кажется, что такие серии должны заканчиваться исключительно в семи матчах. Поздравления всем, кто продрал глаза этой ночью и выбрал хоккей вместо сна.